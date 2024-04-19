На Украине похвастались рычагами давления на Дурова - 19.04.2024 Украина.ру
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На Украине похвастались рычагами давления на Дурова
На Украине похвастались рычагами давления на Дурова - 19.04.2024 Украина.ру
На Украине похвастались рычагами давления на Дурова
Киев обладает неким инструментарием влияния на основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы он ограничивал работу конкретных каналов на территории Украины. Об этом 19 апреля заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в эфире украинского телемарафона
2024-04-19T18:00
2024-04-19T18:00
новости
украина
павел дуров
киев
россия
telegram
министерство цифровой трансформации
запрет
сми
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Уточняется, что якобы благодаря тому, что на Дурова "нажали" на Украине ограничили доступ к телеграм-каналу "Рыбарь". Первоначально ЦПД составляет некий список неугодных каналов, который после получает Служба безопасности Украины и Министерство цифровой трансформации. Список содержит описание того, как некоторые публикации якобы нарушают законы страны.По словам Коваленко, есть и другие "успехи" в вопросах свободы слова на Украине, но он не может говорить о них, так как над этим работали его коллеги. Ранее в МИД РФ предупредили Павла Дурова об опасности в связи заявлениями руководителя Главного управления разведки Украины о Telegram.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, павел дуров, киев, россия, telegram, министерство цифровой трансформации, запрет, сми, сво, свобода слова
Новости, Украина, Павел Дуров, Киев, Россия, Telegram, Министерство цифровой трансформации, запрет, СМИ, СВО, свобода слова

На Украине похвастались рычагами давления на Дурова

18:00 19.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Киев обладает неким инструментарием влияния на основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы он ограничивал работу конкретных каналов на территории Украины. Об этом 19 апреля заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в эфире украинского телемарафона
"В целом могу сказать что есть инструментарий влияния непосредственно на Павла Дурова для того, чтобы он удалял конкретный канал для территории Украины по крайней мере", – цитирует его "РБК-Украина".
Уточняется, что якобы благодаря тому, что на Дурова "нажали" на Украине ограничили доступ к телеграм-каналу "Рыбарь".
Первоначально ЦПД составляет некий список неугодных каналов, который после получает Служба безопасности Украины и Министерство цифровой трансформации. Список содержит описание того, как некоторые публикации якобы нарушают законы страны.
По словам Коваленко, есть и другие "успехи" в вопросах свободы слова на Украине, но он не может говорить о них, так как над этим работали его коллеги.
Ранее в МИД РФ предупредили Павла Дурова об опасности в связи заявлениями руководителя Главного управления разведки Украины о Telegram.
tiktok
4 апреля, 14:24
Как лишний раз угодить США. Кто и зачем на Украине пытается запретить TikTok и TelegramВ среду 3 апреля депутат Верховной рады Святослав Юрчишин заявил, что на Украине планируют запретить социальную сеть TikTok. Претензии к ней сводятся к распространению "российской пропаганды", на что жалуются в Центре противодействия дезинформации – ручном инструменте цензуры при Офисе Зеленского
 
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