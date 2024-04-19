На Украине похвастались рычагами давления на Дурова
Киев обладает неким инструментарием влияния на основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы он ограничивал работу конкретных каналов на территории Украины. Об этом 19 апреля заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в эфире украинского телемарафона
"В целом могу сказать что есть инструментарий влияния непосредственно на Павла Дурова для того, чтобы он удалял конкретный канал для территории Украины по крайней мере", – цитирует его "РБК-Украина".
Уточняется, что якобы благодаря тому, что на Дурова "нажали" на Украине ограничили доступ к телеграм-каналу "Рыбарь".
Первоначально ЦПД составляет некий список неугодных каналов, который после получает Служба безопасности Украины и Министерство цифровой трансформации. Список содержит описание того, как некоторые публикации якобы нарушают законы страны.
По словам Коваленко, есть и другие "успехи" в вопросах свободы слова на Украине, но он не может говорить о них, так как над этим работали его коллеги.
Ранее в МИД РФ предупредили Павла Дурова об опасности в связи заявлениями руководителя Главного управления разведки Украины о Telegram.
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