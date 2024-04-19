На Украине похвастались рычагами давления на Дурова

Как лишний раз угодить США. Кто и зачем на Украине пытается запретить TikTok и Telegram

В среду 3 апреля депутат Верховной рады Святослав Юрчишин заявил, что на Украине планируют запретить социальную сеть TikTok. Претензии к ней сводятся к распространению "российской пропаганды", на что жалуются в Центре противодействия дезинформации – ручном инструменте цензуры при Офисе Зеленского