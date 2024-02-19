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Ермак станет новым премьером Украины – "Страна"

Ермак станет новым премьером Украины – "Страна" - 19.02.2024 Украина.ру

Ермак станет новым премьером Украины – "Страна"

После того, как завершится пятилетний срок президентства Владимира Зеленского, для сохранения своей власти глава киевского режима назначит премьер-министром Украины действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. О том, что Офис готовит эту должность для него пишет украинское издание "Страна"

2024-02-19T22:35

2024-02-19T22:35

2024-02-19T22:35

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легитимность

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Эта информация уже обсуждается в политических кругах Украины, отмечает источник. Такой кандидат выгоден Зеленскому, потому как полностью поддерживает его курс. Журналисты также напоминают, что по конституции страны, полномочия правительства во время военного положения продлеваются автоматически, в связи с чем у Зеленского есть план посадить в кресло премьера надёжного, удобного человека – Ермака. Целью таких кадровых перестановок исключается возможность "использования позиции главы правительства для подрыва власти Зеленского через тему о "нелегитимности". Ранее итальянское издание Antidiplomatico сообщало, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, так как его выдвижение "обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула".

https://ukraina.ru/20231130/1051591756.html

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новости, украина, владимир зеленский, андрей ермак, сво, выборы, легитимность, президент