Какую войну хотят навязать США и о чём можно договориться по Украине без России – Стариков - 19.04.2024 Украина.ру
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Какую войну хотят навязать США и о чём можно договориться по Украине без России – Стариков
Какую войну хотят навязать США и о чём можно договориться по Украине без России – Стариков - 19.04.2024 Украина.ру
Какую войну хотят навязать США и о чём можно договориться по Украине без России – Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о том, может ли Украина рассчитывать на транши США, а также о смысле мирного саммита по Украине, который состоится в Швейцарии, и о развитии ситуации на Ближнем Востоке
2024-04-19T16:58
2024-04-19T16:58
видео
николай стариков
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00:30 - О планируемом наступлении ВС РФ; 02:22 - Дождётся ли Украина траншей от США? 06:32 - Зачем в США на пост президента двигают Джо Байдена? 09:35 - Есть ли смысл в мирном саммите по Украине в Швейцарии; 12:50 - О чём можно договориться по Украине без России? 15:13 - Кого можно считать союзником России? 16:33 - О действиях Израиля после ответа Ирана; 19:28 - Дальнейшие действия Ирана в отношении Израиля.
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Какую войну хотят навязать США и о чём можно договориться по Украине без России – Стариков

16:58 19.04.2024
 
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о том, может ли Украина рассчитывать на транши США, а также о смысле мирного саммита по Украине, который состоится в Швейцарии, и о развитии ситуации на Ближнем Востоке
00:30 - О планируемом наступлении ВС РФ;
02:22 - Дождётся ли Украина траншей от США?
06:32 - Зачем в США на пост президента двигают Джо Байдена?
09:35 - Есть ли смысл в мирном саммите по Украине в Швейцарии;
12:50 - О чём можно договориться по Украине без России?
15:13 - Кого можно считать союзником России?
16:33 - О действиях Израиля после ответа Ирана;
19:28 - Дальнейшие действия Ирана в отношении Израиля.
 
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