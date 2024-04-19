"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича - 19.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240419/1054610510.html
"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича
"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича - 19.04.2024 Украина.ру
"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича
В Ростовской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили 19 апреля Следственном комитете РФ
2024-04-19T16:26
2024-04-19T16:26
новости
ростовская область
азербайджан
москва
маргарита симоньян
александр бастрыкин
следственный комитет
ск рф
убийство
убийца
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054608150_0:476:1186:1143_1920x0_80_0_0_8dca61dbce4f01fe6b18bf332a418511.jpg.webp
Задержанного по подозрению в убийстве 24-летнего москвича доставят Москву, где следователи приступят к его допросу. Суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.Вместе с ним задержаны ещё двое, предположительно, соучастников.Журналисты называют задержанного гражданином Азербайджана по имени Шахин Аббасов. Телеграм-канал Baza сообщает, что вместе с Шахином задержаны его братья - Иса и Шохрат.Пока мужчину разыскивали, правоохранители провели обыск по месту его жительства. Прокуратура Москвы сообщила о результатах: в квартире обнаружено более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США (около 28 млн рублей) наличкой. Денежные средства изъяты.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто искал и задерживал убийцу и не дал уйти от справедливости."До Ростова это чмо успело доехать. Спасибо всем бойцам, кто искал, задержал и не дал уйти от справедливости", - написала Симоньян.Следком опубликовал видео допроса задержанных. Соучастники заявили, что не знают, за что задержаны. В Ростовскую область с двоюродными братьями "просто приехали", рассказал один из задержанных.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить роль каждого из соучастников в совершении преступления. А также источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого. Глава СК РФ поручил также проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания в Москве, а также выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.Источник РИА Новости ранее заявил, что отец подозреваемого получил российское гражданство благодаря фиктивному браку.По версии Baza, утром 19 апреля уроженцев Азербайджана заметили в Ростовской области, однако сразу задержать их не удалось. Авторы телеграм-канала предполагают, что подозреваемых якобы задержали в Запорожской области России, и только потом перевезли в Ростовскую область."Подозреваемым удалось выехать в Луганскую область и далее, в Запорожье. Именно там братья и были задержаны. После задержания гражданина Азербайджана и его родственников привезли в станицу Казанская Ростовской области и передали правоохранителям", - говорится в сообщении.В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре на Краснодарской улице. 24-летний москвич Кирилл Ковалёв высказал недовольство и сделал замечание водителю. Тот напал напал на мужчину, избил и ударил ножом в живот. Потерпевший умер в больнице от полученных травм, преступник скрылся.В СК РФ выяснили, что нападавший находится в России нелегально. А его временная регистрация истекла в феврале, об этом сообщал источник РИА Новости.Уголовное дело переквалифицировали со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Так как помимо подозреваемого задержаны двое его соучастников.
https://ukraina.ru/20240329/1054188173.html
ростовская область
азербайджан
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054608150_0:365:1186:1254_1920x0_80_0_0_c59ad8a8d11a858a57b6acef742c126d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростовская область, азербайджан, москва, маргарита симоньян, александр бастрыкин, следственный комитет, ск рф, убийство, убийца
Новости, Ростовская область, Азербайджан, Москва, Маргарита Симоньян, Александр Бастрыкин, Следственный комитет, СК РФ, убийство, убийца

"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича

16:26 19.04.2024
 
© Столичный СК
© Столичный СК
Читать в
В Ростовской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили 19 апреля Следственном комитете РФ
Задержанного по подозрению в убийстве 24-летнего москвича доставят Москву, где следователи приступят к его допросу. Суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Вместе с ним задержаны ещё двое, предположительно, соучастников.
Журналисты называют задержанного гражданином Азербайджана по имени Шахин Аббасов. Телеграм-канал Baza сообщает, что вместе с Шахином задержаны его братья - Иса и Шохрат.
© коллаж
© коллаж
Пока мужчину разыскивали, правоохранители провели обыск по месту его жительства. Прокуратура Москвы сообщила о результатах: в квартире обнаружено более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США (около 28 млн рублей) наличкой. Денежные средства изъяты.
© Прокуратура Москвы
© Прокуратура Москвы
© Прокуратура Москвы
© Прокуратура Москвы
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто искал и задерживал убийцу и не дал уйти от справедливости.
"До Ростова это чмо успело доехать. Спасибо всем бойцам, кто искал, задержал и не дал уйти от справедливости", - написала Симоньян.
Следком опубликовал видео допроса задержанных. Соучастники заявили, что не знают, за что задержаны. В Ростовскую область с двоюродными братьями "просто приехали", рассказал один из задержанных.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить роль каждого из соучастников в совершении преступления. А также источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого.
Глава СК РФ поручил также проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания в Москве, а также выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Источник РИА Новости ранее заявил, что отец подозреваемого получил российское гражданство благодаря фиктивному браку.
По версии Baza, утром 19 апреля уроженцев Азербайджана заметили в Ростовской области, однако сразу задержать их не удалось. Авторы телеграм-канала предполагают, что подозреваемых якобы задержали в Запорожской области России, и только потом перевезли в Ростовскую область.
"Подозреваемым удалось выехать в Луганскую область и далее, в Запорожье. Именно там братья и были задержаны. После задержания гражданина Азербайджана и его родственников привезли в станицу Казанская Ростовской области и передали правоохранителям", - говорится в сообщении.
В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре на Краснодарской улице. 24-летний москвич Кирилл Ковалёв высказал недовольство и сделал замечание водителю. Тот напал напал на мужчину, избил и ударил ножом в живот. Потерпевший умер в больнице от полученных травм, преступник скрылся.
В СК РФ выяснили, что нападавший находится в России нелегально. А его временная регистрация истекла в феврале, об этом сообщал источник РИА Новости.
Уголовное дело переквалифицировали со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Так как помимо подозреваемого задержаны двое его соучастников.
29 марта, 14:32
"И так постоянно здесь": мигрантке зачли тест по русскому, которого она не знаетВ миграционном центре в Московской области женщина с сертификатом о знании русского языка на руках не понимала сотрудника. Видеозапись опубликовали авторы телеграм-канала "Многонационал", ее распространили в российском сегменте соцсетей утром 29 марта
 
НовостиРостовская областьАзербайджанМоскваМаргарита СимоньянАлександр БастрыкинСледственный комитетСК РФубийствоубийца
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Российская электроника: технологический суверенитет или импорт вчерашнего дня?
17:10Без Шмыгаля и Кулебы: парад "отставок по собственному желанию" анонсируют в Раде
17:00Даниил Туленков о "Шторм Z": Мужество заключенных на войне нельзя объяснить только стремлением к свободе
16:58Какую войну хотят навязать США и о чём можно договориться по Украине без России – Стариков
16:51"Вокруг Булгакова": пятое измерение "Спасо-хауса"
16:38Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие
16:26"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича
16:00"Сорочинская ярмарка" 1939 года: первый украинский цветной фильм
15:55За связи с Питерскими: оборону юга Украины лишили "голоса"
15:15Ядерный тупик. Здравый смысл на Ближнем Востоке живет на ракетах
15:06"Никаких военных баз": Лавров раскрыл подробности стамбульских договорённостей
14:25Украинские военкомы уже в Молдавии. Когда в Приднестровье начнутся городские бои – Амерберг
13:26Венесуэла и Колумбия идут в БРИКС, а Аргентина ─ в НАТО. Что происходит в Латинской Америке
13:03Лавров назвал истерикой Запада нагнетание темы победы над Россией
13:01Крушение Ту-22М3, дроны для удара по Сибири, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 апреля
12:45"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО?
12:38"Незачем умирать за Зеленского": трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались
12:21Чисто украинское убийство. Зеленский придумывает и срывает "покушения" на самого себя
11:34"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского
11:04Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны
Лента новостейМолния