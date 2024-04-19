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"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича

"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича - 19.04.2024 Украина.ру

"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича

В Ростовской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили 19 апреля Следственном комитете РФ

2024-04-19T16:26

2024-04-19T16:26

2024-04-19T16:26

новости

ростовская область

азербайджан

москва

маргарита симоньян

александр бастрыкин

следственный комитет

ск рф

убийство

убийца

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Задержанного по подозрению в убийстве 24-летнего москвича доставят Москву, где следователи приступят к его допросу. Суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.Вместе с ним задержаны ещё двое, предположительно, соучастников.Журналисты называют задержанного гражданином Азербайджана по имени Шахин Аббасов. Телеграм-канал Baza сообщает, что вместе с Шахином задержаны его братья - Иса и Шохрат.Пока мужчину разыскивали, правоохранители провели обыск по месту его жительства. Прокуратура Москвы сообщила о результатах: в квартире обнаружено более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США (около 28 млн рублей) наличкой. Денежные средства изъяты.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто искал и задерживал убийцу и не дал уйти от справедливости."До Ростова это чмо успело доехать. Спасибо всем бойцам, кто искал, задержал и не дал уйти от справедливости", - написала Симоньян.Следком опубликовал видео допроса задержанных. Соучастники заявили, что не знают, за что задержаны. В Ростовскую область с двоюродными братьями "просто приехали", рассказал один из задержанных.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить роль каждого из соучастников в совершении преступления. А также источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого. Глава СК РФ поручил также проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания в Москве, а также выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.Источник РИА Новости ранее заявил, что отец подозреваемого получил российское гражданство благодаря фиктивному браку.По версии Baza, утром 19 апреля уроженцев Азербайджана заметили в Ростовской области, однако сразу задержать их не удалось. Авторы телеграм-канала предполагают, что подозреваемых якобы задержали в Запорожской области России, и только потом перевезли в Ростовскую область."Подозреваемым удалось выехать в Луганскую область и далее, в Запорожье. Именно там братья и были задержаны. После задержания гражданина Азербайджана и его родственников привезли в станицу Казанская Ростовской области и передали правоохранителям", - говорится в сообщении.В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре на Краснодарской улице. 24-летний москвич Кирилл Ковалёв высказал недовольство и сделал замечание водителю. Тот напал напал на мужчину, избил и ударил ножом в живот. Потерпевший умер в больнице от полученных травм, преступник скрылся.В СК РФ выяснили, что нападавший находится в России нелегально. А его временная регистрация истекла в феврале, об этом сообщал источник РИА Новости.Уголовное дело переквалифицировали со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Так как помимо подозреваемого задержаны двое его соучастников.

https://ukraina.ru/20240329/1054188173.html

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новости, ростовская область, азербайджан, москва, маргарита симоньян, александр бастрыкин, следственный комитет, ск рф, убийство, убийца