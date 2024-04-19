https://ukraina.ru/20240419/1054610510.html
"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича
"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича - 19.04.2024 Украина.ру
"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича
В Ростовской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили 19 апреля Следственном комитете РФ
2024-04-19T16:26
2024-04-19T16:26
2024-04-19T16:26
новости
ростовская область
азербайджан
москва
маргарита симоньян
александр бастрыкин
следственный комитет
ск рф
убийство
убийца
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Задержанного по подозрению в убийстве 24-летнего москвича доставят Москву, где следователи приступят к его допросу. Суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.Вместе с ним задержаны ещё двое, предположительно, соучастников.Журналисты называют задержанного гражданином Азербайджана по имени Шахин Аббасов. Телеграм-канал Baza сообщает, что вместе с Шахином задержаны его братья - Иса и Шохрат.Пока мужчину разыскивали, правоохранители провели обыск по месту его жительства. Прокуратура Москвы сообщила о результатах: в квартире обнаружено более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США (около 28 млн рублей) наличкой. Денежные средства изъяты.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто искал и задерживал убийцу и не дал уйти от справедливости."До Ростова это чмо успело доехать. Спасибо всем бойцам, кто искал, задержал и не дал уйти от справедливости", - написала Симоньян.Следком опубликовал видео допроса задержанных. Соучастники заявили, что не знают, за что задержаны. В Ростовскую область с двоюродными братьями "просто приехали", рассказал один из задержанных.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить роль каждого из соучастников в совершении преступления. А также источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого. Глава СК РФ поручил также проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания в Москве, а также выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.Источник РИА Новости ранее заявил, что отец подозреваемого получил российское гражданство благодаря фиктивному браку.По версии Baza, утром 19 апреля уроженцев Азербайджана заметили в Ростовской области, однако сразу задержать их не удалось. Авторы телеграм-канала предполагают, что подозреваемых якобы задержали в Запорожской области России, и только потом перевезли в Ростовскую область."Подозреваемым удалось выехать в Луганскую область и далее, в Запорожье. Именно там братья и были задержаны. После задержания гражданина Азербайджана и его родственников привезли в станицу Казанская Ростовской области и передали правоохранителям", - говорится в сообщении.В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре на Краснодарской улице. 24-летний москвич Кирилл Ковалёв высказал недовольство и сделал замечание водителю. Тот напал напал на мужчину, избил и ударил ножом в живот. Потерпевший умер в больнице от полученных травм, преступник скрылся.В СК РФ выяснили, что нападавший находится в России нелегально. А его временная регистрация истекла в феврале, об этом сообщал источник РИА Новости.Уголовное дело переквалифицировали со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Так как помимо подозреваемого задержаны двое его соучастников.
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новости, ростовская область, азербайджан, москва, маргарита симоньян, александр бастрыкин, следственный комитет, ск рф, убийство, убийца
Новости, Ростовская область, Азербайджан, Москва, Маргарита Симоньян, Александр Бастрыкин, Следственный комитет, СК РФ, убийство, убийца
"Успело доехать до Ростова": нелегала ловили двое суток за убийство москвича
В Ростовской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили 19 апреля Следственном комитете РФ
Задержанного по подозрению в убийстве 24-летнего москвича доставят Москву, где следователи приступят к его допросу. Суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Вместе с ним задержаны ещё двое, предположительно, соучастников.
Журналисты называют задержанного гражданином Азербайджана по имени Шахин Аббасов. Телеграм-канал Baza сообщает
, что вместе с Шахином задержаны его братья - Иса и Шохрат.
Пока мужчину разыскивали, правоохранители провели обыск по месту его жительства. Прокуратура Москвы сообщила
о результатах: в квартире обнаружено более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США (около 28 млн рублей) наличкой. Денежные средства изъяты.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто искал и задерживал убийцу и не дал уйти от справедливости.
"До Ростова это чмо успело доехать. Спасибо всем бойцам, кто искал, задержал и не дал уйти от справедливости", - написала
Симоньян.
Следком опубликовал видео
допроса задержанных. Соучастники заявили, что не знают, за что задержаны. В Ростовскую область с двоюродными братьями "просто приехали", рассказал один из задержанных.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил установить роль каждого из соучастников в совершении преступления. А также источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого.
Глава СК РФ поручил также проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания в Москве, а также выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Источник РИА Новости ранее заявил
, что отец подозреваемого получил российское гражданство благодаря фиктивному браку.
По версии Baza, утром 19 апреля уроженцев Азербайджана заметили в Ростовской области, однако сразу задержать их не удалось. Авторы телеграм-канала предполагают, что подозреваемых якобы задержали в Запорожской области России, и только потом перевезли в Ростовскую область.
"Подозреваемым удалось выехать в Луганскую область и далее, в Запорожье. Именно там братья и были задержаны. После задержания гражданина Азербайджана и его родственников привезли в станицу Казанская Ростовской области и передали правоохранителям", - говорится в сообщении
.
В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре на Краснодарской улице. 24-летний москвич Кирилл Ковалёв высказал недовольство и сделал замечание водителю. Тот напал напал на мужчину, избил и ударил ножом в живот. Потерпевший умер в больнице от полученных травм, преступник скрылся.
В СК РФ выяснили, что нападавший находится в России нелегально. А его временная регистрация истекла в феврале, об этом сообщал источник РИА Новости.
Уголовное дело переквалифицировали со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Так как помимо подозреваемого задержаны двое его соучастников.