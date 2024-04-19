https://ukraina.ru/20240419/1054606072.html
Украинские военкомы уже в Молдавии. Когда в Приднестровье начнутся городские бои – Амерберг
Украинские военкомы уже в Молдавии. Когда в Приднестровье начнутся городские бои – Амерберг - 19.04.2024 Украина.ру
Украинские военкомы уже в Молдавии. Когда в Приднестровье начнутся городские бои – Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Приднестровье и Одессе, а также рассказал о том, вспыхнет ли военный конфликт в Молдавии и что в этой связи может предпринять Румыния
2024-04-19T14:25
2024-04-19T14:25
2024-04-19T14:25
видео
азербайджан
молдавия
приднестровье
румыния
алексей данилов
снбо
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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00:24 - О назначении послом Украины в Молдавии экс-секретаря СНБО Алексея Данилова; 05:00 - Возможен ли сейчас вооружённый конфликт в Приднестровье? 09:22 - О проекте Румынии по защите своих граждан за рубежом; 11:06 - Что будет значить для РФ аннексия Молдавии со стороны Румынии? 16:22 - Сможет ли Россия мирно договориться с Румынией по территории Молдавии? 19:33 - Как могут развиваться события в Приднестровье? 21:00 - Ограничится ли наступление ВС РФ только Донбассом? 21:34 - Об уничтожении мостов в Одессе; 22:30 - О военной подготовке Молдавии; 24:30 - О жизни в Приднестровье.
азербайджан
молдавия
приднестровье
румыния
украина
одесса
приднестровская молдавская республика
кишинёв
армия
гагаузия
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские военкомы уже в Молдавии. Когда в Приднестровье начнутся городские бои – Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Приднестровье и Одессе, а также рассказал о том, вспыхнет ли военный конфликт в Молдавии и что в этой связи может предпринять Румыния
00:24
- О назначении послом Украины в Молдавии экс-секретаря СНБО Алексея Данилова; 05:00
- Возможен ли сейчас вооружённый конфликт в Приднестровье? 09:22
- О проекте Румынии по защите своих граждан за рубежом; 11:06
- Что будет значить для РФ аннексия Молдавии со стороны Румынии? 16:22
- Сможет ли Россия мирно договориться с Румынией по территории Молдавии? 19:33
- Как могут развиваться события в Приднестровье? 21:00
- Ограничится ли наступление ВС РФ только Донбассом? 21:34
- Об уничтожении мостов в Одессе; 22:30
- О военной подготовке Молдавии; 24:30
- О жизни в Приднестровье.