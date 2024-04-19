https://ukraina.ru/20240419/1054606072.html

Украинские военкомы уже в Молдавии. Когда в Приднестровье начнутся городские бои – Амерберг

Украинские военкомы уже в Молдавии. Когда в Приднестровье начнутся городские бои – Амерберг - 19.04.2024 Украина.ру

Украинские военкомы уже в Молдавии. Когда в Приднестровье начнутся городские бои – Амерберг

Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Приднестровье и Одессе, а также рассказал о том, вспыхнет ли военный конфликт в Молдавии и что в этой связи может предпринять Румыния

2024-04-19T14:25

2024-04-19T14:25

2024-04-19T14:25

видео

азербайджан

молдавия

приднестровье

румыния

алексей данилов

снбо

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054605933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c22cc7da132bbf0b5beb6ed3587192cc.jpg

00:24 - О назначении послом Украины в Молдавии экс-секретаря СНБО Алексея Данилова; 05:00 - Возможен ли сейчас вооружённый конфликт в Приднестровье? 09:22 - О проекте Румынии по защите своих граждан за рубежом; 11:06 - Что будет значить для РФ аннексия Молдавии со стороны Румынии? 16:22 - Сможет ли Россия мирно договориться с Румынией по территории Молдавии? 19:33 - Как могут развиваться события в Приднестровье? 21:00 - Ограничится ли наступление ВС РФ только Донбассом? 21:34 - Об уничтожении мостов в Одессе; 22:30 - О военной подготовке Молдавии; 24:30 - О жизни в Приднестровье.

азербайджан

молдавия

приднестровье

румыния

украина

одесса

приднестровская молдавская республика

кишинёв

армия

гагаузия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, азербайджан, молдавия, приднестровье, румыния, алексей данилов, снбо, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, украина, всу, фронт, наступление, бпла, ракеты, одесса, приднестровская молдавская республика, кишинёв, тэц, аэс, запорожская аэс, энергетика, война, диверсанты, диверсия, теракт, угроза, нато, мост, провокация, армия, гагаузия, санду, конфликт, мобилизация, видео