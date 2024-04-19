https://ukraina.ru/20240419/1054603330.html

Лавров назвал истерикой Запада нагнетание темы победы над Россией

Лавров назвал истерикой Запада нагнетание темы победы над Россией - 19.04.2024 Украина.ру

Лавров назвал истерикой Запада нагнетание темы победы над Россией

Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда"

2024-04-19T13:03

2024-04-19T13:03

2024-04-19T13:03

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"Нагнетание вот этой темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику", - заявил Лавров.Высказывания Запада, подчеркнул глава российской дипломатии, о грядущей потере своего влияния, переустройстве мира Россией и партнерами отражают понимание идущего формирования нового и справедливого миропорядка.Глава МИД РФ также рассказал, что США боятся утратить гегемонию. "Помимо этого страха за утрату гегемонии они еще очень откровенно, может быть, даже не подозревая сами, что они откровенничают таким образом, дают понять, что США главные, и они все легли под Соединенные Штаты", добавил Лавров.

https://ukraina.ru/20240418/1054566615.html

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новости, россия, запад, сергей лавров, поражение, миропорядок