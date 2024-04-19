Лавров назвал истерикой Запада нагнетание темы победы над Россией - 19.04.2024 Украина.ру
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Лавров назвал истерикой Запада нагнетание темы победы над Россией
Лавров назвал истерикой Запада нагнетание темы победы над Россией - 19.04.2024 Украина.ру
Лавров назвал истерикой Запада нагнетание темы победы над Россией
Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда"
2024-04-19T13:03
2024-04-19T13:03
новости
россия
запад
сергей лавров
поражение
миропорядок
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"Нагнетание вот этой темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику", - заявил Лавров.Высказывания Запада, подчеркнул глава российской дипломатии, о грядущей потере своего влияния, переустройстве мира Россией и партнерами отражают понимание идущего формирования нового и справедливого миропорядка.Глава МИД РФ также рассказал, что США боятся утратить гегемонию. "Помимо этого страха за утрату гегемонии они еще очень откровенно, может быть, даже не подозревая сами, что они откровенничают таким образом, дают понять, что США главные, и они все легли под Соединенные Штаты", добавил Лавров.
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новости, россия, запад, сергей лавров, поражение, миропорядок
Новости, Россия, Запад, Сергей Лавров, поражение, миропорядок

Лавров назвал истерикой Запада нагнетание темы победы над Россией

13:03 19.04.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
© МИД РФ
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Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда"
"Нагнетание вот этой темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику", - заявил Лавров.
Высказывания Запада, подчеркнул глава российской дипломатии, о грядущей потере своего влияния, переустройстве мира Россией и партнерами отражают понимание идущего формирования нового и справедливого миропорядка.
Глава МИД РФ также рассказал, что США боятся утратить гегемонию. "Помимо этого страха за утрату гегемонии они еще очень откровенно, может быть, даже не подозревая сами, что они откровенничают таким образом, дают понять, что США главные, и они все легли под Соединенные Штаты", добавил Лавров.
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