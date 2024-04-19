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"Сорочинская ярмарка" 1939 года: первый украинский цветной фильм

"Сорочинская ярмарка" 1939 года: первый украинский цветной фильм - 19.04.2024 Украина.ру

"Сорочинская ярмарка" 1939 года: первый украинский цветной фильм

Николаю Васильевичу Гоголю повезло. В СССР он был признан классиком и охотно экранизировался. 85 лет назад, 19 апреля 1939 года, на экраны вышел фильм Киевской киностудии режиссёра Николая Владимировича Экка "Сорочинская ярмарка". Фильм этот стал первой украинской цветной кинолентой. Зрители очень полюбили его за весёлый сюжет и колоритную музыку

2024-04-19T16:00

2024-04-19T16:00

2024-04-19T16:00

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В 1829 году Николай Васильевич Гоголь написал повесть "Сорочинская ярмарка". Произведение сразу же полюбилось читающей публике за то, что там было все, что так любил читатель того времени: девушки, парни, цыгане, черти и любовь на фоне проделок нечистой силы.История экранизаций гоголевской повести началась в 1927 году, когда на Одесской киностудии ее поставил начинающий режиссёр Григорий Гричер-Чериковер. В следующий раз за экранизацию "ярмарки" взялся режиссёр Киевской киностудии Николай Владимирович Экк. Выход нового фильма был приурочен к 130-летию со дня рождения Гоголя и 110-летию со дня написания повести "Сорочинскя ярмарка".На тот момент на счету Николая Экка уже было создание первого звукового советского фильма "Путёвка в жизнь" (1931) и первого цветного советского фильма "Груня Корнакова" (1936). Возможно, что именно поэтому его выбор в пользу повести Гоголя "Сорочинская ярмарка" как первой цветной, технически самой яркой украинской экранизации, стал не случайным. Очевидно, что Экк выбрал самое показательное, наиболее украинское произведение Гоголя, национальный символ, который и должен был предстать перед зрителем в цвете.Сценарий к фильму Экк написал сам и после его утверждения и утверждения состава съемочной группы стал приглашать актёров. На главную женскую роль, Параси, он пригласил Валентину Ивашеву, которая дебютировала у него в фильме "Груня Корнакова" (1936) на кинофабрике "Межрабпомфильм". Как раз по какому-то странному стечению обстоятельств, актриса в 1937 году переехала в Киев и стала работать штатной актрисой Киевской киностудии. Перед этим она отметилась в своей самой известной роли новгородской девушки Ольги Даниловны в культовом фильме "Мосфильма" "Александр Невский" (1938), актуальном даже в наше время.Главную мужскую роль – Грицька – исполнил Константин Короткевич, которого в титрах почему-то указали как А. Короткевич.На колоритные роли зазывалы, чёрта, бурсака и дедка, режиссер пригласил уроженца Киева, Дмитрия Леонтьевича Капка, который в те годы с удовольствием снимался во всех фильмах, куда только его приглашали. Для многих украинских режиссеров Капка был эдаким своеобразным талисманом. Любопытно, что в Гражданскую войну этот человек, несмотря на то, что играл в Киеве в театре, отвоевал с 1918 года по 1921-й, а потом ещё и успел три года побыть полпредом УССР в Польше. Тот, кто знает, насколько непростыми в то время были украинско-польские отношения, может себе представить, насколько ответственным и опасным был этот пост. Но он не помешал Капке отучиться на экранном отделении Высших кинокурсов в Варшаве. Современный зритель его может помнить по колоритным послевоенным ролям вечно пьяного и поющего ткача Шапуваленко из "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961) или деда Сашки из "Тихого Дона" (1958) и многим другим.Колоритную украинскую музыку для фильма написал уроженец Одессы композитор Яков Столляр. Позже кинокритики очень высоко оценили музыкальное сопровождение картины. Для музыкальных номеров на съемки пригласили даже настоящий цыганский ансамбль.Но самая главная достопримечательность этой киноленты, то, что создатели фильма первыми на Киевской киностудии применили бипачный метод, при котором съёмка велась одновременно на две киноплёнки, сложенные эмульсиями друг к другу – результате лента обретала цвет. Для съёмок фильма использовали плёнку отечественной фабрики "Свема". Ну а так как двухцветная технология тогда только развивалась и считалась экспериментальной, то в съёмочную группу для контроля и консультаций включили и инженера со "Свемы" Давида Золотницкого. В титрах его указали как руководителя "цветной лаборатории".Работу над фильмом закончили осенью 1938 года, и 19 апреля 1939 года лента вышла на киноэкраны Украины. Любопытно, что русскоязычного варианта озвучки для неё не создавали, хотя практика такая в то время на Киевской киностудии уже была широко распространена. Фильм произвёл среди простых зрителей фурор, и также вызвал крайне положительные эмоции и у кинокритиков.Так известный кинокритик Владимир Семерчук отмечал, что:"Основное внимание было уделено не столько отлично воссозданному староукраинскому народному быту, сколько цветовому решению картины. И здесь все отмечали многокрасочную симфонию пейзажей и натюрмортов, которые иногда даже оттесняли на второй план сюжетную канву повести".Да вот только для Николая Владимировича Экка, несмотря на все его достижения в отечественной киноиндустрии и полученный в 1940 году за "Сорочинскую Ярмарку" орден "Трудового Красного Знамени", этот фильм стал последним на долгие 24 года.В 1941 году будучи в эвакуации в Ташкенте, он снимал фильм о чехословацком сопротивлении "Буква В" ("Голубые скалы"). Но Экк сорвал план по срокам завершения работ (по его словам виноватым в этом был не он, а дирекция картины) и кроме того фильм признали низко идейным с низким качеством отснятого материала и плюсом приписали ещё и расхлябанность. Приказом начальника Комитета по делам кинематографии при СНК СССР от 22 ноября 1941 года Экка освободили от режиссёрской работы в кинематографе. После этого он долгие годы работал режиссёром в театрах Средней Азии, не имея ни своего жилья, ни нормальных доходов.Достоверно неизвестно повлияло это или нет на столь строгое наказание, но был у Экка, как говорится, ещё и "скелет в шкафу". Рижанин Николай Владимирович Экк 14 июня 1902 года рождения не являлся тем, за кого себя выдавал. На самом деле он был старше на 6 лет своих паспортных данных – родился в Курске 15 сентября 1896 года и первые 23 года своей жизни прожил под именем Юрия Витальевича Ивакина, которое получил от рождения. Об этом он сам 17 августа 1936 года рассказал на допросе в НКВД.Юрин отец служил на Курской железной дороге на разных должностях, проживал в Малаховке, где и умер. В 1916 году Юру прямо из университета призвали в школу прапорщиков, и до июля 1917 года он служил в Москве в 193-м пехотном полку. Здесь Юру выбрали членом солдатского комитета. Позже его перевели в Персию, где он служил в Тавризе в 110-м полку Русского экспедиционного корпуса. После Октябрьской революции через Тифлис и Баку он в феврале 1918 года вернулся в Москву. Здесь он поселился в подмосковных Горках, но на учёт, как бывший офицер Императорской Русской армии не встал, а призыв проигнорировал.Его хороший знакомый, доктор Казимир Эрнестович Экк, дал ему метрическую выписку своего сына Николая Владимировича Экка 1902 года рождения. По этим документам Юрий осенью 1919 года легализовался и стал Николаем Владимировичем Экком 1902 года рождения, по ним же поступил в Московский университет и позже связал свою жизнь с кинематографом.18 августа 1951 года Экк написал письмо Михаилу Андреевичу Суслову с просьбой предоставить ему работу и жилье в Москве. Видимо Суслов ему помог, потому что в период с 1962 по 1967 годы Экк снял ещё три картины.Однако в истории он все же остался в первую очередь автором первого советского звукового, первого советского цветного, и первого украинского цветного фильмов. Последний из них, "Сорочинская ярмарка", хоть его век и катится упорно к столетию, и выглядит он уже немного старомодно, современный зритель нет-нет, да и пересмотрит. И потому, что это Гоголь, а его или задавали в школе, или просто хочется посмотреть на экране, как выглядит эта задорная гоголевская повесть, и чтобы отдать дань знаковой картине украинского кинематографа. И даже русскоязычного зрителя отсутствие русского дубляжа не отпугивает, потому что если и непонятны некоторые слова, зато целиком и полностью понятна игра актёров. И понятен тот неистребимый украинский колорит, который так метко подметил и воспел Николай Васильевич, и который на самом деле является "солью" украинского народа.

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