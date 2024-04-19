https://ukraina.ru/20240419/1054598315.html

Трех летчиков разбившегося в Ставрополье Ту-22М3 нашли, живы двое

Трех летчиков разбившегося в Ставрополье Ту-22М3 нашли, живы двое - 19.04.2024 Украина.ру

Трех летчиков разбившегося в Ставрополье Ту-22М3 нашли, живы двое

Найдено трое летчиков бомбардировщика Ту-23М3, который потерпел крушение в Ставропольском крае. Двое из них доставлены в больницу, один скончался. Об этом сообщил губернатор ставропольского края Владимир Владимиров 19 апреля в своём телеграм-канале

2024-04-19T10:51

2024-04-19T10:51

2024-04-19T10:51

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Позднее он сообщил, что летчиков доставили в краевые медучреждения. Им оказывается вся необходимая врачебная помощь.С места происшествия эвакуирован еще один летчик, к сожалению, он погиб. Ведется поиск четвертого члена экипажа. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.Утром 19 марта самолёт Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

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новости, россия, ставропольский край, вкс, минобороны рф, самолет, ту-22м, летчики