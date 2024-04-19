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Военный эксперт пояснил, какой удар выдержит "Царь-мангал" и сможет ли он справиться с "Бабой-Ягой"

Военный эксперт пояснил, какой удар выдержит "Царь-мангал" и сможет ли он справиться с "Бабой-Ягой" - 19.04.2024 Украина.ру

Военный эксперт пояснил, какой удар выдержит "Царь-мангал" и сможет ли он справиться с "Бабой-Ягой"

Армии РФ нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями. Кустарная защита не спасет танки от ПТУРов или противотанковых мин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-04-19T04:20

2024-04-19T04:20

2024-04-19T04:20

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Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как во время штурма Красногоровки ВС РФ применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони. На кадрах видно, как бронемашина, несмотря на дополнительный груз и внушительные размеры, маневренно входит в повороты и стремительно набирает скорость.Наверное, это кустарное решение российских бойцов защитит танк от FPV-дронов, которые являются основной проблемой всей бронетехники. Но от ПТУРов или противотанковых мин эта кустарная защита не спасет, рассказал эксперт.Нужно понимать, что есть броня, а есть дополнительные конструкции, которые могут лишь защитить от определенных взрывных устройств. Нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал" читайте на сайте Украина.ру

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