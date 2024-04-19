Военный эксперт пояснил, какой удар выдержит "Царь-мангал" и сможет ли он справиться с "Бабой-Ягой"
Армии РФ нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями. Кустарная защита не спасет танки от ПТУРов или противотанковых мин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как во время штурма Красногоровки ВС РФ применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони.
На кадрах видно, как бронемашина, несмотря на дополнительный груз и внушительные размеры, маневренно входит в повороты и стремительно набирает скорость.
Наверное, это кустарное решение российских бойцов защитит танк от FPV-дронов, которые являются основной проблемой всей бронетехники. Но от ПТУРов или противотанковых мин эта кустарная защита не спасет, рассказал эксперт.
"Мангал, который наварили вокруг танка, может выдержать попадание ВОГа (выстрел осколочный гранатометный) или СВУ (самодельное взрывное устройство). Но если это будет нечто более серьезное вроде минометной мины, которую таскает тяжелый беспилотник "Баба-яга", я не уверен, что эта кустарная защита сработает", - подчеркнул Орлов.
Нужно понимать, что есть броня, а есть дополнительные конструкции, которые могут лишь защитить от определенных взрывных устройств. Нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал" читайте на сайте Украина.ру
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