Как решат в США: политолог рассказал, бросят ли Польшу в огонь "святой борьбы с ненавистной Россией"
Проблема Польши последних веков заключается в том, что она выбирала себе врагов как можно ближе, а друзей как можно дальше. Поляки ничего не могут делать наперекор Штатам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Нельзя сказать, что в вопросе прямого вмешательства в конфликт на Украине от Варшавы совсем ничего не зависит, всё-таки это не Киев. Но последнее слово все равно будет за Вашингтоном, рассказал политолог.
Поляки не настолько самостоятельные и сумасшедшие, чтобы что-то делать наперекор Штатам, которых они считают "единственным настоящим другом", добавил он.
"Проблема Польши последних веков заключается в том, что она выбирала себе врагов как можно ближе, а друзей как можно дальше. Теперь она выбрала друга, который находится уж очень далеко от нее, но она в него почему-то очень сильно верит", - подчеркнул Кочетков.
Он добавил, что если власти США решат, что поляки должны сгореть в огне "святой и справедливой борьбы с ненавистной Россией", то поляки будут этому сопротивляться, пытаясь на этом еще и заработать, но в результате все равно сгорят, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
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