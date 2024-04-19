https://ukraina.ru/20240419/1054582348.html

Как решат в США: политолог рассказал, бросят ли Польшу в огонь "святой борьбы с ненавистной Россией"

Как решат в США: политолог рассказал, бросят ли Польшу в огонь "святой борьбы с ненавистной Россией" - 19.04.2024 Украина.ру

Как решат в США: политолог рассказал, бросят ли Польшу в огонь "святой борьбы с ненавистной Россией"

Проблема Польши последних веков заключается в том, что она выбирала себе врагов как можно ближе, а друзей как можно дальше. Поляки ничего не могут делать наперекор Штатам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-04-19T04:00

2024-04-19T04:00

2024-04-19T04:00

новости

польша

сша

украина

алексей кочетков

россия

война

враги

конфликт

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102629/17/1026291744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ecbe9f06cfc17a554d97ee9301690ef.jpg

Нельзя сказать, что в вопросе прямого вмешательства в конфликт на Украине от Варшавы совсем ничего не зависит, всё-таки это не Киев. Но последнее слово все равно будет за Вашингтоном, рассказал политолог.Поляки не настолько самостоятельные и сумасшедшие, чтобы что-то делать наперекор Штатам, которых они считают "единственным настоящим другом", добавил он.Он добавил, что если власти США решат, что поляки должны сгореть в огне "святой и справедливой борьбы с ненавистной Россией", то поляки будут этому сопротивляться, пытаясь на этом еще и заработать, но в результате все равно сгорят, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240418/1054569246.html

польша

сша

украина

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, сша, украина, алексей кочетков, россия, война, враги, конфликт, вашингтон