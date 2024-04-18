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Зеленский вручил орден "За заслуги перед Украиной" Ален Делону
Зеленский вручил орден "За заслуги перед Украиной" Ален Делону - 18.04.2024 Украина.ру
Зеленский вручил орден "За заслуги перед Украиной" Ален Делону
Глава киевского режима Владимир Зеленский наградил своего коллегу и кумира, актера французского кино Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной" за то, что тот неоднократно высказывался в поддержку киевского режима. Об этом 18 апреля сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко
2024-04-18T21:58
2024-04-18T21:58
2024-04-18T21:58
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По его словам, это был "чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест в отношении иностранца". Орден Ален Делон получил, в том числе, потому что участвовал в интервью с Зеленским и цитировал украинского поэта Тараса Шевченко во время телевизионной программы. По словам украинского посла, народ страны "всегда на стороне Делона". Интервью о котором вспомнил Омельченко вышло в 2022 году. Тогда Ален Делон выразил свое восхищение Зеленским. Глава киевского режима благодарил за поддержку и заявил, что слово - это оружие, которое бьет сильнее оружия. Зеленский также признался, что Делон всегда был его кумиром.Ранее нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной".
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новости, украина, владимир зеленский, франция, орден, награда, сво, актер
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Франция, орден, награда, СВО, актер
Зеленский вручил орден "За заслуги перед Украиной" Ален Делону
Глава киевского режима Владимир Зеленский наградил своего коллегу и кумира, актера французского кино Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной" за то, что тот неоднократно высказывался в поддержку киевского режима. Об этом 18 апреля сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко
По его словам, это был "чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест в отношении иностранца".
Орден Ален Делон получил, в том числе, потому что участвовал в интервью с Зеленским и цитировал украинского поэта Тараса Шевченко во время телевизионной программы.
По словам украинского посла, народ страны "всегда на стороне Делона".
Интервью о котором вспомнил Омельченко вышло в 2022 году. Тогда Ален Делон выразил свое восхищение Зеленским. Глава киевского режима благодарил за поддержку и заявил, что слово - это оружие, которое бьет сильнее оружия. Зеленский также признался, что Делон всегда был его кумиром.
Ранее нацисту Гунько выдали
орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной".