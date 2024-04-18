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Зеленский вручил орден "За заслуги перед Украиной" Ален Делону

Зеленский вручил орден "За заслуги перед Украиной" Ален Делону - 18.04.2024 Украина.ру

Зеленский вручил орден "За заслуги перед Украиной" Ален Делону

Глава киевского режима Владимир Зеленский наградил своего коллегу и кумира, актера французского кино Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной" за то, что тот неоднократно высказывался в поддержку киевского режима. Об этом 18 апреля сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко

2024-04-18T21:58

2024-04-18T21:58

2024-04-18T21:58

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По его словам, это был "чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест в отношении иностранца". Орден Ален Делон получил, в том числе, потому что участвовал в интервью с Зеленским и цитировал украинского поэта Тараса Шевченко во время телевизионной программы. По словам украинского посла, народ страны "всегда на стороне Делона". Интервью о котором вспомнил Омельченко вышло в 2022 году. Тогда Ален Делон выразил свое восхищение Зеленским. Глава киевского режима благодарил за поддержку и заявил, что слово - это оружие, которое бьет сильнее оружия. Зеленский также признался, что Делон всегда был его кумиром.Ранее нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной".

https://ukraina.ru/20240212/1053246443.html

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новости, украина, владимир зеленский, франция, орден, награда, сво, актер