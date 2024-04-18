https://ukraina.ru/20240418/1054593033.html

В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом*

В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом* - 18.04.2024 Украина.ру

В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом*

В результате успешной спецоперации силовиков в Крыму задержаны 12 членов межрегиональной неонацистской структуры "Белая масть", которые открыто поддерживают украинский националистический режим. Об этом в четверг информировали "Известия", ссылаясь на свой источник

2024-04-18T20:41

2024-04-18T20:41

2024-04-18T20:41

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Уточняется, что по местам жительства членов праворадикального движения были проведены обыски. Там силовики обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, атрибутику, банковские карты, средства связи, а также оружие. В телефонах членов "Белой масти" найдены контакты лидеров "Русского добровольческого корпуса"* и украинского националистического полка "Азов"*. По данным СМИ, основателем неонацистской структуры является 24-летний Михаил Мауров, действия которого координировались с Украины. Он настраивал членов организации на радикальные акций в отношении мигрантов и правоохранителей, организовывал тренировки по специальной и физической подготовке и изготовлению коктейлей "Молотова". "Свои действия он маскировал российским флагом, чтобы представить боевые тренировки как занятия во благо России", – говорится в публикации. Сегодня Мауров скрывается в Грузии. По информации РИА Новости, он планировал выехать на Украину для вступления в ряды праворадикальной украинской организации "Легион "Свободы России"*, которая признана террористической и запрещена в России. Ранее в Белоруссии поймали несостоявшегося военнослужащего украинской армии, планировавшего диверсии в республике. *организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ

https://ukraina.ru/20240314/1053881543.html

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