В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом* - 18.04.2024 Украина.ру
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В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом*
В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом* - 18.04.2024 Украина.ру
В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом*
В результате успешной спецоперации силовиков в Крыму задержаны 12 членов межрегиональной неонацистской структуры "Белая масть", которые открыто поддерживают украинский националистический режим. Об этом в четверг информировали "Известия", ссылаясь на свой источник
2024-04-18T20:41
2024-04-18T20:41
новости
русский добровольческий корпус
россия
украина
"азов"
крым
терроризм
террорист
диверсанты
диверсия
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Уточняется, что по местам жительства членов праворадикального движения были проведены обыски. Там силовики обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, атрибутику, банковские карты, средства связи, а также оружие. В телефонах членов "Белой масти" найдены контакты лидеров "Русского добровольческого корпуса"* и украинского националистического полка "Азов"*. По данным СМИ, основателем неонацистской структуры является 24-летний Михаил Мауров, действия которого координировались с Украины. Он настраивал членов организации на радикальные акций в отношении мигрантов и правоохранителей, организовывал тренировки по специальной и физической подготовке и изготовлению коктейлей "Молотова". "Свои действия он маскировал российским флагом, чтобы представить боевые тренировки как занятия во благо России", – говорится в публикации. Сегодня Мауров скрывается в Грузии. По информации РИА Новости, он планировал выехать на Украину для вступления в ряды праворадикальной украинской организации "Легион "Свободы России"*, которая признана террористической и запрещена в России. Ранее в Белоруссии поймали несостоявшегося военнослужащего украинской армии, планировавшего диверсии в республике. *организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ
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украина
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новости, русский добровольческий корпус, россия, украина, "азов", крым, терроризм, террорист, диверсанты, диверсия, украинские националисты, украинский неонацизм, сво
Новости, Русский добровольческий корпус, Россия, Украина, "Азов", Крым, терроризм, террорист, диверсанты, диверсия, украинские националисты, украинский неонацизм, СВО

В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом*

20:41 18.04.2024
 
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В результате успешной спецоперации силовиков в Крыму задержаны 12 членов межрегиональной неонацистской структуры "Белая масть", которые открыто поддерживают украинский националистический режим. Об этом в четверг информировали "Известия", ссылаясь на свой источник
Уточняется, что по местам жительства членов праворадикального движения были проведены обыски. Там силовики обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, атрибутику, банковские карты, средства связи, а также оружие.
В телефонах членов "Белой масти" найдены контакты лидеров "Русского добровольческого корпуса"* и украинского националистического полка "Азов"*.
По данным СМИ, основателем неонацистской структуры является 24-летний Михаил Мауров, действия которого координировались с Украины. Он настраивал членов организации на радикальные акций в отношении мигрантов и правоохранителей, организовывал тренировки по специальной и физической подготовке и изготовлению коктейлей "Молотова".

"Свои действия он маскировал российским флагом, чтобы представить боевые тренировки как занятия во благо России", – говорится в публикации.

Сегодня Мауров скрывается в Грузии.
По информации РИА Новости, он планировал выехать на Украину для вступления в ряды праворадикальной украинской организации "Легион "Свободы России"*, которая признана террористической и запрещена в России.
Ранее в Белоруссии поймали несостоявшегося военнослужащего украинской армии, планировавшего диверсии в республике.
*организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ
14 марта, 13:01
Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицуФСБ РФ 14 марта сообщила о задержании в Санкт-Петербурге сторонников группировки "Русский добровольческий корпус"* (РДК), которая воюет на стороне Украины. Есть основания предполагать, что неонацистское подполье в Северной столице сегодня снова поднимает голову и может стать вербовочной базой для украинских спецслужб
 
НовостиРусский добровольческий корпусРоссияУкраина"Азов"Крымтерроризмтеррористдиверсантыдиверсияукраинские националистыукраинский неонацизмСВО
 
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Заголовок открываемого материала
21:19Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИ
20:41В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом*
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