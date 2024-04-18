https://ukraina.ru/20240418/1054592456.html
В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии
В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии - 18.04.2024 Украина.ру
В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии
С начала российской спецоперации 38-летний уроженец Марьиной Горки пытался принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Вместо этого он стал подозреваемым по уголовному делу, информирует пресс-служба Следственного комитета Белоруссии
2024-04-18T18:56
2024-04-18T18:56
2024-04-18T18:56
новости
белоруссия
вооруженные силы украины
украина
следственный комитет
сво
всу
диверсанты
диверсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101770/50/1017705051_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_bfb0c814194a2e49163a9598f6fd3b26.jpg
Уточняется, что с активизацией боевых действий мужчина "пристально следил за действиями солдат ВСУ и стал искать возможность принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации". Для этого в прошлом году он намеревался незаконно пересечь государственную границу и попасть на Украину. Тогда он был привлечен к административной ответственности, добавляет Следком. Следом мужчина написал в украинское посольство прошение принять его на службу в качестве добровольца оборонного ведомства государства. В этот раз его планам также не суждено было сбыться - "доброволец" получил отказ из-за отсутствия украинского паспорта. Не остановившись на этом, мужчина нашел в мессенджере Telegram специализированный чат-бот, куда написал с той же просьбой. Мужчину пообещали вывезти из страны, но при условии, что тот совершит диверсию в Беларуси "ради будущей Родины". В частности, ему предлагали подорвать железнодорожные пути. Диверсия не была совершена, а мужчина вместо этого вновь попытался сбежать на Украину через Польшу. В итоге его задержали правоохранители Белоруссии. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании" уголовного кодекса Белоруссии, подозреваемый в тюрьме.
https://ukraina.ru/20240413/1054498594.html
белоруссия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101770/50/1017705051_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_1131a94620fd4a2f4a313a0b6ce69063.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, следственный комитет, сво, всу, диверсанты, диверсия
Новости, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Украина, Следственный комитет, СВО, ВСУ, диверсанты, диверсия
В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии
С начала российской спецоперации 38-летний уроженец Марьиной Горки пытался принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Вместо этого он стал подозреваемым по уголовному делу, информирует пресс-служба Следственного комитета Белоруссии
Уточняется, что с активизацией боевых действий мужчина "пристально следил за действиями солдат ВСУ и стал искать возможность принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации".
Для этого в прошлом году он намеревался незаконно пересечь государственную границу и попасть на Украину. Тогда он был привлечен к административной ответственности, добавляет Следком.
Следом мужчина написал в украинское посольство прошение принять его на службу в качестве добровольца оборонного ведомства государства. В этот раз его планам также не суждено было сбыться - "доброволец" получил отказ из-за отсутствия украинского паспорта. Не остановившись на этом, мужчина нашел в мессенджере Telegram специализированный чат-бот, куда написал с той же просьбой.
"Он сразу дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами для участия в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. В ходе общения фигурант даже уточнял как получить гражданство сопредельной страны", – уточняет СК республики.
Мужчину пообещали вывезти из страны, но при условии, что тот совершит диверсию в Беларуси "ради будущей Родины". В частности, ему предлагали подорвать железнодорожные пути.
Диверсия не была совершена, а мужчина вместо этого вновь попытался сбежать на Украину через Польшу. В итоге его задержали правоохранители Белоруссии. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании" уголовного кодекса Белоруссии, подозреваемый в тюрьме.