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В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии

В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии - 18.04.2024 Украина.ру

В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии

С начала российской спецоперации 38-летний уроженец Марьиной Горки пытался принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Вместо этого он стал подозреваемым по уголовному делу, информирует пресс-служба Следственного комитета Белоруссии

2024-04-18T18:56

2024-04-18T18:56

2024-04-18T18:56

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Уточняется, что с активизацией боевых действий мужчина "пристально следил за действиями солдат ВСУ и стал искать возможность принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации". Для этого в прошлом году он намеревался незаконно пересечь государственную границу и попасть на Украину. Тогда он был привлечен к административной ответственности, добавляет Следком. Следом мужчина написал в украинское посольство прошение принять его на службу в качестве добровольца оборонного ведомства государства. В этот раз его планам также не суждено было сбыться - "доброволец" получил отказ из-за отсутствия украинского паспорта. Не остановившись на этом, мужчина нашел в мессенджере Telegram специализированный чат-бот, куда написал с той же просьбой. Мужчину пообещали вывезти из страны, но при условии, что тот совершит диверсию в Беларуси "ради будущей Родины". В частности, ему предлагали подорвать железнодорожные пути. Диверсия не была совершена, а мужчина вместо этого вновь попытался сбежать на Украину через Польшу. В итоге его задержали правоохранители Белоруссии. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании" уголовного кодекса Белоруссии, подозреваемый в тюрьме.

https://ukraina.ru/20240413/1054498594.html

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новости, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, следственный комитет, сво, всу, диверсанты, диверсия