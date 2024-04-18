В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии - 18.04.2024 Украина.ру
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В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии
В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии - 18.04.2024 Украина.ру
В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии
С начала российской спецоперации 38-летний уроженец Марьиной Горки пытался принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Вместо этого он стал подозреваемым по уголовному делу, информирует пресс-служба Следственного комитета Белоруссии
2024-04-18T18:56
2024-04-18T18:56
новости
белоруссия
вооруженные силы украины
украина
следственный комитет
сво
всу
диверсанты
диверсия
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Уточняется, что с активизацией боевых действий мужчина "пристально следил за действиями солдат ВСУ и стал искать возможность принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации". Для этого в прошлом году он намеревался незаконно пересечь государственную границу и попасть на Украину. Тогда он был привлечен к административной ответственности, добавляет Следком. Следом мужчина написал в украинское посольство прошение принять его на службу в качестве добровольца оборонного ведомства государства. В этот раз его планам также не суждено было сбыться - "доброволец" получил отказ из-за отсутствия украинского паспорта. Не остановившись на этом, мужчина нашел в мессенджере Telegram специализированный чат-бот, куда написал с той же просьбой. Мужчину пообещали вывезти из страны, но при условии, что тот совершит диверсию в Беларуси "ради будущей Родины". В частности, ему предлагали подорвать железнодорожные пути. Диверсия не была совершена, а мужчина вместо этого вновь попытался сбежать на Украину через Польшу. В итоге его задержали правоохранители Белоруссии. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании" уголовного кодекса Белоруссии, подозреваемый в тюрьме.
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новости, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, следственный комитет, сво, всу, диверсанты, диверсия
Новости, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Украина, Следственный комитет, СВО, ВСУ, диверсанты, диверсия

В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии

18:56 18.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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С начала российской спецоперации 38-летний уроженец Марьиной Горки пытался принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Вместо этого он стал подозреваемым по уголовному делу, информирует пресс-служба Следственного комитета Белоруссии
Уточняется, что с активизацией боевых действий мужчина "пристально следил за действиями солдат ВСУ и стал искать возможность принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации".
Для этого в прошлом году он намеревался незаконно пересечь государственную границу и попасть на Украину. Тогда он был привлечен к административной ответственности, добавляет Следком.
Следом мужчина написал в украинское посольство прошение принять его на службу в качестве добровольца оборонного ведомства государства. В этот раз его планам также не суждено было сбыться - "доброволец" получил отказ из-за отсутствия украинского паспорта. Не остановившись на этом, мужчина нашел в мессенджере Telegram специализированный чат-бот, куда написал с той же просьбой.
"Он сразу дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами для участия в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. В ходе общения фигурант даже уточнял как получить гражданство сопредельной страны", – уточняет СК республики.
Мужчину пообещали вывезти из страны, но при условии, что тот совершит диверсию в Беларуси "ради будущей Родины". В частности, ему предлагали подорвать железнодорожные пути.
Диверсия не была совершена, а мужчина вместо этого вновь попытался сбежать на Украину через Польшу. В итоге его задержали правоохранители Белоруссии. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании" уголовного кодекса Белоруссии, подозреваемый в тюрьме.
13 апреля, 17:53
Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан Во Владимирской области у здания правительства мужчина попытался бростить баллончик с легковоспламеняющейся смесью, его задержали. Об этом сообщили 13 апреля местные власти в телеграм-канале
 
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