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У Зеленского связали победу России в СВО с началом третьей мировой войны
У Зеленского связали победу России в СВО с началом третьей мировой войны - 18.04.2024 Украина.ру
У Зеленского связали победу России в СВО с началом третьей мировой войны
Новая мировая война начнется тогда, когда Россия одержит победу в специальной военной операции, а потому западным странам необходимо сделать все, чтобы Украина выстояла. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу BBC
2024-04-18T18:26
2024-04-18T18:26
2024-04-18T18:26
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денис шмыгаль
россия
киев
третья мировая война
спецоперация
сво
запад
военная помощь
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В частности, он связал вероятное поражение Украины с разрушением "глобальной системы безопасности", из-за чего миру с помощью войны якобы придется искать новый механизм по защите. Вместе с тем, он достаточно оптимистично настроен в вопросе финансирования Украины и ее армии. Накануне сообщалось, что на голосование в Конгрессе вынесут пакет военной помощи для Киева объемом 61 миллиард долларов. Шмыгаль надеется, что решение по нему будет положительным, потому как "деньги нужны были еще вчера, а не завтра или сегодня". Напомним, аналогичное заявление еще в августе 2022 года делал президент Украины Владимир Зеленский. Он предрекал "мировой хаос" в случае победы российской стороны. На Западе считают, что цели спецоперации РФ находятся далеко за пределами Украины. В Кремле эти заявления неоднократно называли чушью.
https://ukraina.ru/20240418/1054585506.html
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новости, украина, денис шмыгаль, россия, киев, третья мировая война, спецоперация, сво, запад, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Россия, Киев, третья мировая война, Спецоперация, СВО, Запад, военная помощь, военная техника
У Зеленского связали победу России в СВО с началом третьей мировой войны
Новая мировая война начнется тогда, когда Россия одержит победу в специальной военной операции, а потому западным странам необходимо сделать все, чтобы Украина выстояла. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу BBC