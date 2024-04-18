Количество раненых мирных жителей в Горловке возросло до 10 - 18.04.2024 Украина.ру
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Количество раненых мирных жителей в Горловке возросло до 10
Количество раненых мирных жителей в Горловке возросло до 10 - 18.04.2024 Украина.ру
Количество раненых мирных жителей в Горловке возросло до 10
В результате обстрела медицинского учреждения, расположенного в центре Горловки, ранения получили десять мирных жителей. Уточненную информацию о последствиях атаки украинской армии сообщил глава города Иван Приходько
2024-04-18T16:50
2024-04-18T16:50
новости
горловка
обстрелы
всу
жертвы
сво
медицинские центры
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В этот раз украинская армия использовала ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS. Уточняется, что эта РСЗО представляет собой точное оружие, поэтому очевидно, украинские военнослужащие наносили огонь целенаправленно. Ранее в Горловке десять сотрудников МЧС пострадали при атаке украинского дрона.
https://ukraina.ru/20240418/1054574830.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, горловка, обстрелы, всу, жертвы, сво, медицинские центры
Новости, Горловка, обстрелы, ВСУ, жертвы, СВО, медицинские центры

Количество раненых мирных жителей в Горловке возросло до 10

16:50 18.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В результате обстрела медицинского учреждения, расположенного в центре Горловки, ранения получили десять мирных жителей. Уточненную информацию о последствиях атаки украинской армии сообщил глава города Иван Приходько
"Количество раненых обстрелом ВФУ мирных жителей Горловки возросло до 10", - говорится в телеграм-канале мэра.
В этот раз украинская армия использовала ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS. Уточняется, что эта РСЗО представляет собой точное оружие, поэтому очевидно, украинские военнослужащие наносили огонь целенаправленно.
Ранее в Горловке десять сотрудников МЧС пострадали при атаке украинского дрона.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
08:23
Офицеры ВСУ рисуют мрачный прогноз. Линия фронта может рухнуть летом - PoliticoВысокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, пишет издание Politico
 
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