https://ukraina.ru/20240418/1054589193.html

Количество раненых мирных жителей в Горловке возросло до 10

Количество раненых мирных жителей в Горловке возросло до 10 - 18.04.2024 Украина.ру

Количество раненых мирных жителей в Горловке возросло до 10

В результате обстрела медицинского учреждения, расположенного в центре Горловки, ранения получили десять мирных жителей. Уточненную информацию о последствиях атаки украинской армии сообщил глава города Иван Приходько

2024-04-18T16:50

2024-04-18T16:50

2024-04-18T16:50

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В этот раз украинская армия использовала ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS. Уточняется, что эта РСЗО представляет собой точное оружие, поэтому очевидно, украинские военнослужащие наносили огонь целенаправленно. Ранее в Горловке десять сотрудников МЧС пострадали при атаке украинского дрона.

https://ukraina.ru/20240418/1054574830.html

горловка

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, горловка, обстрелы, всу, жертвы, сво, медицинские центры