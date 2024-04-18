https://ukraina.ru/20240418/1054583382.html

Миссия выполнена? Россия уходит из Карабаха

Миссия выполнена? Россия уходит из Карабаха - 18.04.2024 Украина.ру

Миссия выполнена? Россия уходит из Карабаха

Начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха, где они находились с 2020 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера подтвердил эту информацию.

2024-04-18T15:06

2024-04-18T15:06

2024-04-18T15:06

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Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм- канале сообщил, что миссия российских военных выполнена в полном объеме."Согласно решению высшего руководства Азербайджана и России, сегодня начался досрочный вывод российских миротворческих войск с территории Карабаха. Первый состав и военная техника миротворцев уже покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе Азербайджана... Возлагаемую миссию на российских миротворцев считаю выполненной в полном объеме, а их досрочное возвращение домой - радостным событием для родных и близких", - заявил Бондарев. Эксперты в своих соцсетях высказали мнения о том, будет ли мир долгим, и как проникновение западного влияния в Армению отразится на ситуации в регионе.Политолог Юрий БаранчикПроисходит то, что закономерно. После того, как Никол Пашинян лично и открыто признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, присутствие там российских миротворцев стало юридическим нонсенсом. Если все согласны, что это территория Азербайджана, то какую задачу мы там выполняем? В Ереване будут приветствовать вывод российских миротворцев. В рамках сближения Армении в особо извращенной форме с Западом и НАТО стоит ожидать оживления дискуссий среди элиты мудрого армянского народа насчет 102-й военной базы ВС РФ в Гюмри. Вот только что будет делать Пашинян, когда Азербайджан начнет воевать Нахичевань вместе с Турцией? Как будет по-армянски "Памагити! Памагити! НАТА, уведи вайска!"?Обозреватель "Абзаца" Юрий ШумилоСобираемся на выход, а осадок остался. Будто слышны уже армянские крики в спины наших солдат с обвинениями в "русской неверности".Есть, впрочем, и один рациональный для нас аспект принятого решения. На территории Азербайджана уже развёрнута разведывательная инфраструктура Израиля, а сам Баку, по многим признакам, задружился с Тель-Авивом против Тегерана. Так вот, в преддверии обещанного еврейским государством "ответа на ответ" – да и мало ли что ещё за этим последует – действительно разумно будет вывести из Нагорного Карабаха наших военных, дабы не рисковать их жизнями. По азербайджанской территории из Ирана однажды может прилететь. Союзнику нашему, опять же, в случае чего будет сподручнее по ней работать, не опасаясь случайно нам навредить. В остальном вывод миротворцев – следствие странного курса, которым ведёт Армению премьер Пашинян…Политолог Максим ЖаровДосрочный вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха — событие, увы, давно ожидаемое. Однако сейчас оно сопровождается организационной невнятицей среди наших ведомств, курировавших вопрос. Песков так просто подтверждает вывод, а МИД просит… обращаться за комментариями в Минобороны. То, что Пашинян полностью лёг под США, новостью не является. И уже один этот факт является основанием для вывода наших миротворцев. Так почему бы так все и не объяснить? Стыдиться тут совершенно нечего.Политолог Вадим ТрухачевРоссия уходит не только из Карабаха - из всего Закавказья. Из Гюмри нас тоже скоро попросят. Мы имели все шансы надавить на обе стороны - в том числе и с использованием миграционного рычага. Но, к сожалению, всё профукали. Теперь всем рулить в Закавказье будет Запад при участии Турции. А Армения и Азербайджан в полной мере узнают, что это такое. Их местечковую разборку использовали как крючок для них обоих, с которого уже слезть почти нельзя. Грузия на него села ещё раньше. Учитывая, что у нас идёт СВО, свой уход из Закавказья можно будет разменять на что-либо по Украине и Молдавии. И, разумеется, теперь уже нет препятствий для закручивания миграционных гаек в отношении стран Закавказья.Журналист Юрий ВасильевС 2020 года во время миссии в Нагорном Карабахе погибли восемь наших миротворцев. Сколько десятков тысяч людей они спасли — и одним своим присутствием, и не только им одним, — подсчёту не поддается. Очень многие в Армении и в — теперь уже бывшем — Арцахе это понимают и за это наших благодарят. И давайте ещё раз вспомним, что, когда речь шла о непризнанной республике НК, — имелось в виду прежде всего непризнание Карабаха не кем иным, как Арменией. Но отдать НК Азербайджану — на это нынешнее армянское руководство хватило. Отдать — и обвинять Россию в том, что она не оказалась большей Арменией, чем нынешние армяне у власти. Что ж, миротворцы уходят досрочно, сделав все, что возможно и невозможно. Обычно продолжают "...пусть другие сделают лучше" — но здесь, боюсь, случая проявить себя не представится никому. Не тот больше случай. Увы.Журналист Кирилл ШуликаПро вывод российских миротворцев из Карабаха что можно сказать? Очевидно, что там они уже не нужны. Вопрос решился. Не так, как хотелось Армении, поэтому защищать там уже некого, карабахские армяне стали беженцами. Еще куча людей, в том числе Рубен Варданян, сидят в азербайджанских застенках и ждут судов, причем, совершенно очевиден их исход. Но все эти вопросы миротворцы даже если захотят, решить не смогут. Карабах уже остался, так сказать, в прошлой жизни. Поддерживать его существование без России оказалось невозможно. Россия же в свою очереди решает другие задачи, оставшиеся после развала СССР. Вот на этом направлении, решения других задач, миротворцы как раз и нужны. Да, их немного, но курочка по зернышку. Встанет, конечно, вопрос и о российских военных базах в Армении.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСША намерены сделать из Армении прокси против России и Ирана. По данным портала Caliber.az, трёхсторонняя встреча США, ЕС и Армении в Брюсселе закончилась оформлением фактического вассалитета Еревана. США "помогут" Еревану написать новую военную доктрину — понятно, в каком ключе. Затем Армении будет оказана "помощь" для развития военного потенциала и укрепления границ, прежде всего с Ираном.Особенно пикантной выглядит отправка в Армению аналитиков для оценки армянского ПВО "с учётом интеграции Армении в Объединённую систему ПВО ОДКБ".Тем самым США получат прямой доступ к этой системе, а также к инструментам, которые её формируют. Эта ценная информация наверняка будет использована много где, прежде всего на Украине. США предоставят Армении "передовую военную технику и новейшие технологии". Тренировать армянских военных тоже будут Штаты — "для обеспечения оперативной совместимости". Надо понимать, будут совместные операции? Кроме того, Вашингтон и Брюссель помогут Армении "снизить зависимость" от российской военной техники, технологий и военного образования, а также окажут содействие в окапывании границы с Азербайджаном. Это потребует долгосрочного присутствия миссий ЕС и США в Армении и увеличения их численности. И закупок американского оружия, как без этого? ЕС и США возьмут на себя развитие недавно созданной Службы внешней разведки Армении, а также повысят потенциал и расширят возможности обучения Службы государственной охраны. Ну и, на закуску, ЕС и Армения рассмотрели статус военных объектов РФ в Армении, учитывая текущее соглашение, предусматривающее их присутствие до 2044 года. Надо понимать, скоро мы услышим из стен армянского правительства много шума насчёт вывода 102-й базы из Гюмри. На этом фоне сообщение Дмитрия Пескова, подтвердившего начало вывода российских миротворцев из Карабаха, выглядит абсолютно логичным. Кого будут защищать наши миротворцы на территории, которую Пашинян признал Азербайджаном, да ещё в потенциальных конфликтах между Азербайджаном и США с ЕС? С геополитической точки зрения, Соединённые Штаты и Евросоюз — особенно в лице Франции — небезуспешно лезут в Закавказье. Это ещё одна задача, которую предстоит решить России. И, как кажется, вместе с Ираном.

https://ukraina.ru/20240415/1054477880.html

https://ukraina.ru/20240124/1052865727.html

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карабах

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