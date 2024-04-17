https://ukraina.ru/20240417/1054571941.html
В небе над Белгородской областью сбито 14 снарядов РСЗО Vampire
В небе над Белгородской областью сбито 14 снарядов РСЗО Vampire - 17.04.2024 Украина.ру
В небе над Белгородской областью сбито 14 снарядов РСЗО Vampire
Система противовоздушной обороны успешно засекла и поразила 14 снарядов, выпущенных украинской армией из ракетной системы залпового огня чешского производства Vampire, по территории Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-04-17T23:33
2024-04-17T23:33
2024-04-17T23:33
новости
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
пво
сво
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Уточняется, что ВСУ намеревались атаковать регион приблизительно в 23:00 по мск. "Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил успешную работу ПВО. По его информации, в этот раз обошлось пострадавших нет, разрушения незначительные. "В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо", – уточнил он. Гладков добавил, что на месте обстрела работают оперативные службы, а подробности о последствиях еще уточняются. Ранее Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона Воронеж, обломки сбитого БПЛА повредили местное промышленное предприятие.
https://ukraina.ru/20240406/1054344097.html
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новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, пво, сво
Новости, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, ПВО, СВО
В небе над Белгородской областью сбито 14 снарядов РСЗО Vampire
Система противовоздушной обороны успешно засекла и поразила 14 снарядов, выпущенных украинской армией из ракетной системы залпового огня чешского производства Vampire, по территории Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Уточняется, что ВСУ намеревались атаковать регион приблизительно в 23:00 по мск.
"Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил успешную работу ПВО. По его информации, в этот раз обошлось пострадавших нет, разрушения незначительные.
"В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо", – уточнил он.
Гладков добавил, что на месте обстрела работают оперативные службы, а подробности о последствиях еще уточняются.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали
с помощью дрона Воронеж, обломки сбитого БПЛА повредили местное промышленное предприятие.