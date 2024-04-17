https://ukraina.ru/20240417/1054571941.html

В небе над Белгородской областью сбито 14 снарядов РСЗО Vampire

В небе над Белгородской областью сбито 14 снарядов РСЗО Vampire - 17.04.2024 Украина.ру

В небе над Белгородской областью сбито 14 снарядов РСЗО Vampire

Система противовоздушной обороны успешно засекла и поразила 14 снарядов, выпущенных украинской армией из ракетной системы залпового огня чешского производства Vampire, по территории Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-04-17T23:33

2024-04-17T23:33

2024-04-17T23:33

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всу

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сво

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Уточняется, что ВСУ намеревались атаковать регион приблизительно в 23:00 по мск. "Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил успешную работу ПВО. По его информации, в этот раз обошлось пострадавших нет, разрушения незначительные. "В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо", – уточнил он. Гладков добавил, что на месте обстрела работают оперативные службы, а подробности о последствиях еще уточняются. Ранее Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона Воронеж, обломки сбитого БПЛА повредили местное промышленное предприятие.

https://ukraina.ru/20240406/1054344097.html

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новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, пво, сво