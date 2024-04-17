ВСУ атаковали Воронеж беспилотником самолетного типа, повреждено промышленное предприятие - 17.04.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали Воронеж беспилотником самолетного типа, повреждено промышленное предприятие
ВСУ атаковали Воронеж беспилотником самолетного типа, повреждено промышленное предприятие - 17.04.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Воронеж беспилотником самолетного типа, повреждено промышленное предприятие
Ночью, 17 апреля, российская система противовоздушной обороны отразила атаку украинской армии, сбив дрон над Воронежем. Его обломки повредили местное промышленное предприятие, сообщил глава региона Александр Гусев
2024-04-17T23:01
2024-04-17T23:01
новости
воронеж
белгородская область
олег гусев
вооруженные силы украины
мчс
минобороны
сво
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Судя по видео, распространенным по другим телеграм-каналам, в Воронеже в результате падения обломков беспилотника начался пожар. Гусев добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, туда также выехали представители региона и администрации города. Перед атакой МЧС информировало об опасности атаки беспилотников. Сегодня днем Минобороны сообщало об уничтожении БПЛА ВСУ в небе над Белгородской областью.
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новости, воронеж, белгородская область, олег гусев, вооруженные силы украины, мчс, минобороны, сво
Новости, Воронеж, Белгородская область, Олег Гусев, Вооруженные силы Украины, МЧС, Минобороны, СВО

ВСУ атаковали Воронеж беспилотником самолетного типа, повреждено промышленное предприятие

23:01 17.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Ночью, 17 апреля, российская система противовоздушной обороны отразила атаку украинской армии, сбив дрон над Воронежем. Его обломки повредили местное промышленное предприятие, сообщил глава региона Александр Гусев
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа", — сказано в его телеграм-канале.
Судя по видео, распространенным по другим телеграм-каналам, в Воронеже в результате падения обломков беспилотника начался пожар.
Гусев добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, туда также выехали представители региона и администрации города.
Перед атакой МЧС информировало об опасности атаки беспилотников.
Сегодня днем Минобороны сообщало об уничтожении БПЛА ВСУ в небе над Белгородской областью.
Сергей Сазонов интервью
24 января, 04:14
Сергей Сазонов: Пока Киев мечтает о Воронеже и Ростове, ВСУ пересаживаются на лошадейВСУ с помощью террористических атак на мирное российское население будут пытаться переломить ситуацию на фронте. Для этого будут использованы малые диверсионные группы, в том числе в виде кавалерии, атаки дронов для атаки на российскую инфраструктуру, считает историк Гражданской войны в России Сергей Сазонов
 
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23:01ВСУ атаковали Воронеж беспилотником самолетного типа, повреждено промышленное предприятие
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