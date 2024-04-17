ВСУ атаковали Воронеж беспилотником самолетного типа, повреждено промышленное предприятие

Сергей Сазонов: Пока Киев мечтает о Воронеже и Ростове, ВСУ пересаживаются на лошадей ВСУ с помощью террористических атак на мирное российское население будут пытаться переломить ситуацию на фронте. Для этого будут использованы малые диверсионные группы, в том числе в виде кавалерии, атаки дронов для атаки на российскую инфраструктуру, считает историк Гражданской войны в России Сергей Сазонов