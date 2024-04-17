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"Укрэнерго" предупредило об ограничениях бизнес всей страны

"Укрэнерго" предупредило об ограничениях бизнес всей страны - 17.04.2024 Украина.ру

"Укрэнерго" предупредило об ограничениях бизнес всей страны

Украинский бизнес и промышленных предприятий по всей стране коснуться проблемы с электроэнергией, для них, также как и для обычных потребителей, введут графики отключений. Об этом сообщила пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго"

2024-04-17T23:21

2024-04-17T23:21

2024-04-17T23:21

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Там также призвали всех экономно потреблять электроэнергию, но отметили, что такие ограничения не будут применены для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса Украины. Необходимость ограничения энергоснабжения – это следствие массированных ракетных атак российской армии на украинские энергообъекты, пояснили в "Укрэнерго". Ранее в этот же день национальная энергокомпания сообщала, что потребление электричества в стране увеличилось из-за холодов на семь процентов, что создало дополнительную нагрузку. Директор компании ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что из-за российских атак Украине скоро будет нечего восстанавливать.

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новости, украина, укрэнерго, дтэк, энергосистема украины, бизнес, промышленность, сво