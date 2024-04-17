Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю - 17.04.2024 Украина.ру
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Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю
Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю - 17.04.2024 Украина.ру
Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю
Президент США Джо Байден пообещал подписать пакеты военной помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном
2024-04-17T22:18
2024-04-17T22:18
новости
украина
израиль
сша
джо байден
финансирование
военная помощь
военная техника
сво
спецоперация
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"Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказано в заявлении главы Байдена. Кроме этого, хозяин Белого дома заявил, что Палате представителей следует принять пакеты на этой неделе, чтобы сенат "скорее последовал" за ней. После Байден обещал поставить и свою подпись под документами. Ранее сообщалось, что отдельный законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд. Голосование по нему запланировано на субботу, 20 апреля.
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новости, украина, израиль, сша, джо байден, финансирование, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Украина, Израиль, США, Джо Байден, финансирование, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация

Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю

22:18 17.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден пообещал подписать пакеты военной помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном

"Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказано в заявлении главы Байдена.

Кроме этого, хозяин Белого дома заявил, что Палате представителей следует принять пакеты на этой неделе, чтобы сенат "скорее последовал" за ней. После Байден обещал поставить и свою подпись под документами.
Ранее сообщалось, что отдельный законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд. Голосование по нему запланировано на субботу, 20 апреля.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
21:30
США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансыПередачу дальнобойных тактических ракет ATACMS Украине, которая прописана в законопроекте США о выделении помощи Киеву, могут отложить, если такое оружие нанесет ущерб интересам национальной безопасности США. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном 17 апреля Палатой представителей
 
НовостиУкраинаИзраильСШАДжо Байденфинансированиевоенная помощьвоенная техникаСВОСпецоперация
 
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