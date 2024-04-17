Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю
Президент США Джо Байден пообещал подписать пакеты военной помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном
"Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказано в заявлении главы Байдена.
Кроме этого, хозяин Белого дома заявил, что Палате представителей следует принять пакеты на этой неделе, чтобы сенат "скорее последовал" за ней. После Байден обещал поставить и свою подпись под документами.
Ранее сообщалось, что отдельный законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд. Голосование по нему запланировано на субботу, 20 апреля.
21:30США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансыПередачу дальнобойных тактических ракет ATACMS Украине, которая прописана в законопроекте США о выделении помощи Киеву, могут отложить, если такое оружие нанесет ущерб интересам национальной безопасности США. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном 17 апреля Палатой представителей