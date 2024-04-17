https://ukraina.ru/20240417/1054570989.html

Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю

Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю - 17.04.2024 Украина.ру

Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден пообещал подписать пакеты военной помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном

2024-04-17T22:18

2024-04-17T22:18

2024-04-17T22:18

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"Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказано в заявлении главы Байдена. Кроме этого, хозяин Белого дома заявил, что Палате представителей следует принять пакеты на этой неделе, чтобы сенат "скорее последовал" за ней. После Байден обещал поставить и свою подпись под документами. Ранее сообщалось, что отдельный законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд. Голосование по нему запланировано на субботу, 20 апреля.

https://ukraina.ru/20240417/1054570342.html

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новости, украина, израиль, сша, джо байден, финансирование, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация