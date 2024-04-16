https://ukraina.ru/20240416/1054549475.html

Киевляне захотели снести памятник архангелу Михаилу из-за Екатерины II

Киевляне захотели снести памятник архангелу Михаилу из-за Екатерины II - 16.04.2024 Украина.ру

Киевляне захотели снести памятник архангелу Михаилу из-за Екатерины II

Памятник архангелу Михаилу является символом Киева, который дала российская императрица Екатерина II в 1782 году. В связи этим жители столицы Украины создали петицию с требованием убрать с площади Независимости памятник архангелу Михаилу, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ)

2024-04-16T22:41

2024-04-16T22:41

2024-04-16T22:41

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В частности, киевляне предлагают заменить его статуей Богородицы или архангела Гавриила. По данным СПЖ, за два дня петиция набрала не более 100 голосов из шести тысяч необходимых для ее рассмотрения. Заменить архангела Михаила на Богородицу и Гавриила хотят потому что Она " испокон веков была Защитницей Украины", а архангел Гавриил "принес Благую весть и является мощным защитником Украины". Напомним, архангел Михаил считается духовным покровителем Киева и изображен на гербе украинской столицы. Согласно священному Писанию, он считается главным воином Божьим, который сражается против демонов и тьмы.Ранее в Киеве надумали переименовать населенные пункты, которые уже давно находятся под контролем российской армии.

https://ukraina.ru/20240321/1054016278.html

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новости, киев, екатерина ii, украина, снос, памятник, дерусификация, сво