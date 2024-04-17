Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности - 17.04.2024 Украина.ру
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Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности
Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности - 17.04.2024 Украина.ру
Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности
Украинцы впервые в истории примут участие в крупнейших учениях по кибербезопасности Locked Shields 2024, которые будут проходить в Эстонии под эгидой НАТО. Об этом 17 апреля сообщило издание "Европейская правда", ссылаясь на Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины
2024-04-17T20:42
2024-04-17T20:42
новости
украина
нато
военные учения
кибербезопасность
сво
спецоперация
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Отмечается, что всего в киберучениях примут участие порядка четырех тысяч экспертов из 40 стран. Они будут пытаться защитить инфраструктуру некой вымышленной нации и ее страны в условиях, приближенных к реальным. Украина&nbsp;присоединилась к киберцентру при НАТО&nbsp;в марте 2022 года, несмотря на то, что это решение блокировала Венгрия. Ранее Вашингтон планировал выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность.
https://ukraina.ru/20240417/1054566385.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, нато, военные учения, кибербезопасность, сво, спецоперация
Новости, Украина, НАТО, военные учения, кибербезопасность, СВО, Спецоперация

Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности

20:42 17.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Украинцы впервые в истории примут участие в крупнейших учениях по кибербезопасности Locked Shields 2024, которые будут проходить в Эстонии под эгидой НАТО. Об этом 17 апреля сообщило издание "Европейская правда", ссылаясь на Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины
Отмечается, что всего в киберучениях примут участие порядка четырех тысяч экспертов из 40 стран. Они будут пытаться защитить инфраструктуру некой вымышленной нации и ее страны в условиях, приближенных к реальным.
Украина присоединилась к киберцентру при НАТО в марте 2022 года, несмотря на то, что это решение блокировала Венгрия.
Ранее Вашингтон планировал выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность.
- РИА Новости, 1920, 17.04.2024
17:58
Орбан: Украина – протекторат ЗападаСегодня Украина не является суверенной страной, а существует как протекторат Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о желаемых соседях, передает Magyar Nemzet
 
НовостиУкраинаНАТОвоенные учениякибербезопасностьСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
20:42Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности
20:19Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрд
19:57Шмыгаль признал, что на Украине находятся российские города и призвал защитить их системами ПВО
19:42Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков
19:35Осужденные смогут стать сержантами и офицерами ВСУ, заявили в Раде
19:11Ситуацию с энергосистемой Украины назвали самой сложной с начала СВО
18:52Удар по Чернигову, генсек НАТО призывает "выбирать Украину". Итоги 17 апреля
18:41Почему Сырский решил зачистить националистов в рядах ВСУ
18:39Стало известно, когда в Конгрессе состоится голосование по пакетам помощи Украине и Израилю
18:19Украинский урожай в этом году будет на 8 млн тонн меньше предыдущего
18:00Российский бизнес ищет обходные пути. Как китайские банки саботируют платежи из РФ
17:58Орбан: Украина – протекторат Запада
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