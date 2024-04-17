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Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности

Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности - 17.04.2024 Украина.ру

Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности

Украинцы впервые в истории примут участие в крупнейших учениях по кибербезопасности Locked Shields 2024, которые будут проходить в Эстонии под эгидой НАТО. Об этом 17 апреля сообщило издание "Европейская правда", ссылаясь на Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины

2024-04-17T20:42

2024-04-17T20:42

2024-04-17T20:42

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Отмечается, что всего в киберучениях примут участие порядка четырех тысяч экспертов из 40 стран. Они будут пытаться защитить инфраструктуру некой вымышленной нации и ее страны в условиях, приближенных к реальным. Украина присоединилась к киберцентру при НАТО в марте 2022 года, несмотря на то, что это решение блокировала Венгрия. Ранее Вашингтон планировал выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность.

https://ukraina.ru/20240417/1054566385.html

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новости, украина, нато, военные учения, кибербезопасность, сво, спецоперация