https://ukraina.ru/20230605/1046925569.html
Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность
Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность - 05.06.2023 Украина.ру
Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность
Вашингтон планирует выделить Киеву дополнительный пакет помощи в сфере кибербезопасности на сумму порядка 37 миллионов долларов, заявили в госдепартаменте по случаю очередного раунда диалога двух стран по данной проблематике 5 июня
2023-06-05T18:35
2023-06-05T18:35
2023-06-05T18:38
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло, заявил, что Вашингтон и союзники по НАТО планируют на предстоящем саммите в Вильнюсе объявить о выделении очередного пакета политической и материальной поддержки Украине.В России неоднократно говорили о том, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что как только оружие Запада оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.
https://ukraina.ru/20230531/1046739500.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, сша, конгресс сша, нато, украина
Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность
18:35 05.06.2023 (обновлено: 18:38 05.06.2023)
Вашингтон планирует выделить Киеву дополнительный пакет помощи в сфере кибербезопасности на сумму порядка 37 миллионов долларов, заявили в госдепартаменте по случаю очередного раунда диалога двух стран по данной проблематике 5 июня
"В рамках данных усилий США работают с Конгрессом над предоставлением дополнительной помощи Украине в сфере кибербезопасности на сумму 37 миллионов долларов, в результате чего общая сумма достигнет 82 миллиона с февраля 2022 года и более 120 миллионов - с 2016 года", - следует из заявления американского дипведомства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло, заявил, что Вашингтон и союзники по НАТО планируют на предстоящем саммите в Вильнюсе объявить о выделении очередного пакета политической и материальной поддержки Украине.
В России неоднократно говорили о том, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что как только оружие Запада оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.
Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.
Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.