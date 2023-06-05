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Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность

Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность - 05.06.2023 Украина.ру

Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность

Вашингтон планирует выделить Киеву дополнительный пакет помощи в сфере кибербезопасности на сумму порядка 37 миллионов долларов, заявили в госдепартаменте по случаю очередного раунда диалога двух стран по данной проблематике 5 июня

2023-06-05T18:35

2023-06-05T18:35

2023-06-05T18:38

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло, заявил, что Вашингтон и союзники по НАТО планируют на предстоящем саммите в Вильнюсе объявить о выделении очередного пакета политической и материальной поддержки Украине.В России неоднократно говорили о том, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что как только оружие Запада оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.

https://ukraina.ru/20230531/1046739500.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, конгресс сша, нато, украина