Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков - 17.04.2024 Украина.ру
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Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков
Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков - 17.04.2024 Украина.ру
Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру объяснил, зачем польские власти готовятся воевать с... Украина.ру, 17.04.2024
2024-04-17T19:42
2024-04-17T19:42
видео
алексей кочетков
дональд трамп
олесь бузина
украина
россия
польша
спецоперация
сво
запад
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру объяснил, зачем польские власти готовятся воевать с Россией, почему войска Франции сбегут с Украины после первых же серьёзных потерь и за счёт чего Запад надеется победить Россию.00:22 – защитит ли Польша небо над Западной Украиной?03:11 – ради чего Польша согласится воевать с Россией?05:52 – почему французы поддерживают ввод своего контингента на Украину?10:17 – сколько французов должны погибнуть на Украине для того, чтобы Париж вывел свои войска?12:03 – за счёт чего Запад надеется победить Россию?18:38 – сможет ли Трамп "заморозить" конфликт на Украине?20:05 – об освобождении ДНР от украинских захватчиков?23:45 – о годовщине убийства украинского писателя Олеся Бузины.
украина
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видео, алексей кочетков, дональд трамп, олесь бузина, украина, россия, польша, спецоперация, сво, запад, видео
Видео, Алексей Кочетков, Дональд Трамп, Олесь Бузина, Украина, Россия, Польша, Спецоперация, СВО, Запад

Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков

19:42 17.04.2024
 
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру объяснил, зачем польские власти готовятся воевать с Россией, почему войска Франции сбегут с Украины после первых же серьёзных потерь и за счёт чего Запад надеется победить Россию.

00:22 – защитит ли Польша небо над Западной Украиной?
03:11 – ради чего Польша согласится воевать с Россией?
05:52 – почему французы поддерживают ввод своего контингента на Украину?
10:17 – сколько французов должны погибнуть на Украине для того, чтобы Париж вывел свои войска?
12:03 – за счёт чего Запад надеется победить Россию?
18:38 – сможет ли Трамп "заморозить" конфликт на Украине?
20:05 – об освобождении ДНР от украинских захватчиков?
23:45 – о годовщине убийства украинского писателя Олеся Бузины.
 
ВидеоАлексей КочетковДональд ТрампОлесь БузинаУкраинаРоссияПольшаСпецоперацияСВОЗапад
 
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