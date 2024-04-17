https://ukraina.ru/20240417/1054569492.html

Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков

Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков - 17.04.2024 Украина.ру

Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру объяснил, зачем польские власти готовятся воевать с... Украина.ру, 17.04.2024

2024-04-17T19:42

2024-04-17T19:42

2024-04-17T19:42

видео

алексей кочетков

дональд трамп

олесь бузина

украина

россия

польша

спецоперация

сво

запад

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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру объяснил, зачем польские власти готовятся воевать с Россией, почему войска Франции сбегут с Украины после первых же серьёзных потерь и за счёт чего Запад надеется победить Россию.00:22 – защитит ли Польша небо над Западной Украиной?03:11 – ради чего Польша согласится воевать с Россией?05:52 – почему французы поддерживают ввод своего контингента на Украину?10:17 – сколько французов должны погибнуть на Украине для того, чтобы Париж вывел свои войска?12:03 – за счёт чего Запад надеется победить Россию?18:38 – сможет ли Трамп "заморозить" конфликт на Украине?20:05 – об освобождении ДНР от украинских захватчиков?23:45 – о годовщине убийства украинского писателя Олеся Бузины.

украина

россия

польша

запад

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видео, алексей кочетков, дональд трамп, олесь бузина, украина, россия, польша, спецоперация, сво, запад, видео