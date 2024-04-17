Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру объяснил, зачем польские власти готовятся воевать с Россией, почему войска Франции сбегут с Украины после первых же серьёзных потерь и за счёт чего Запад надеется победить Россию.
00:22 – защитит ли Польша небо над Западной Украиной?
03:11 – ради чего Польша согласится воевать с Россией?
05:52 – почему французы поддерживают ввод своего контингента на Украину?
10:17 – сколько французов должны погибнуть на Украине для того, чтобы Париж вывел свои войска?
12:03 – за счёт чего Запад надеется победить Россию?
18:38 – сможет ли Трамп "заморозить" конфликт на Украине?
20:05 – об освобождении ДНР от украинских захватчиков?
23:45 – о годовщине убийства украинского писателя Олеся Бузины.
00:22 – защитит ли Польша небо над Западной Украиной?
03:11 – ради чего Польша согласится воевать с Россией?
05:52 – почему французы поддерживают ввод своего контингента на Украину?
10:17 – сколько французов должны погибнуть на Украине для того, чтобы Париж вывел свои войска?
12:03 – за счёт чего Запад надеется победить Россию?
18:38 – сможет ли Трамп "заморозить" конфликт на Украине?
20:05 – об освобождении ДНР от украинских захватчиков?
23:45 – о годовщине убийства украинского писателя Олеся Бузины.