https://ukraina.ru/20240416/1054549033.html

Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню - 16.04.2024 Украина.ру

Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Администрация президента США Джо Байдена допустила, что законопроекты по предоставлению военной помощи Украине, Израилю и Тайваню будут разделены и приняты по отдельности, хотя ранее эту идею отвергали. Овальный кабинет намерен изучить больше деталей для такого решения, передает издание The Hill

2024-04-16T22:11

2024-04-16T22:11

2024-04-16T22:11

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Речь идет о соответствующей идее спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который предложил разделить помощь на четыре отдельных законопроекта Украине, Израилю, Тайваню и другим странам.В частности, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что инициатива спикера Джонсона отвечает запросам Белого дома и следует изучить подробности. Кроме этого, спикер Белого дома заявил, что Украина и Израиль, "находящиеся под прицелом", должны получить помощь как можно быстрее. В США надеются, что это произойдет на этой неделе. Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность разделения объемного пакета военной помощи для Украины и Израиля. Утверждалось, что на это администрация Байдена не пойдет.

https://ukraina.ru/20240313/1053862450.html

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новости, украина, израиль, сша, джо байден, джон кирби, военная помощь, военная техника, финансирование, сво, иран, спецоперация