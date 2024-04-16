Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню - 16.04.2024 Украина.ру
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Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню - 16.04.2024 Украина.ру
Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Администрация президента США Джо Байдена допустила, что законопроекты по предоставлению военной помощи Украине, Израилю и Тайваню будут разделены и приняты по отдельности, хотя ранее эту идею отвергали. Овальный кабинет намерен изучить больше деталей для такого решения, передает издание The Hill
2024-04-16T22:11
2024-04-16T22:11
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Речь идет о соответствующей идее спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который предложил разделить помощь на четыре отдельных законопроекта Украине, Израилю, Тайваню и другим странам.В частности, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что инициатива спикера Джонсона отвечает запросам Белого дома и следует изучить подробности. Кроме этого, спикер Белого дома заявил, что Украина и Израиль, "находящиеся под прицелом", должны получить помощь как можно быстрее. В США надеются, что это произойдет на этой неделе. Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность разделения объемного пакета военной помощи для Украины и Израиля. Утверждалось, что на это администрация Байдена не пойдет.
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новости, украина, израиль, сша, джо байден, джон кирби, военная помощь, военная техника, финансирование, сво, иран, спецоперация
Новости, Украина, Израиль, США, Джо Байден, Джон Кирби, военная помощь, военная техника, финансирование, СВО, Иран, Спецоперация

Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню

22:11 16.04.2024
 
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Администрация президента США Джо Байдена допустила, что законопроекты по предоставлению военной помощи Украине, Израилю и Тайваню будут разделены и приняты по отдельности, хотя ранее эту идею отвергали. Овальный кабинет намерен изучить больше деталей для такого решения, передает издание The Hill
Речь идет о соответствующей идее спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который предложил разделить помощь на четыре отдельных законопроекта Украине, Израилю, Тайваню и другим странам.
В частности, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что инициатива спикера Джонсона отвечает запросам Белого дома и следует изучить подробности.
"На первый взгляд, действительно, кажется, что предложение спикера на самом деле поможет нам выделить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона. На первый взгляд, это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей", – уточнил Кирби.
Кроме этого, спикер Белого дома заявил, что Украина и Израиль, "находящиеся под прицелом", должны получить помощь как можно быстрее. В США надеются, что это произойдет на этой неделе.
Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность разделения объемного пакета военной помощи для Украины и Израиля. Утверждалось, что на это администрация Байдена не пойдет.
Зеленский пресс-конференция
13 марта, 16:57
США впервые с 2023 года выделили военную помощь Украине, но для Киева есть неприятные нюансыПоследний раз военную помощь от Вашингтона Киев получал 2,5 месяца назад, и вот наконец США нашли деньги, несмотря на тупик в Конгрессе, но этих средств ВСУ хватит всего на пару недель
 
НовостиУкраинаИзраильСШАДжо БайденДжон Кирбивоенная помощьвоенная техникафинансированиеСВОИранСпецоперация
 
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22:11Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню
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