https://ukraina.ru/20240416/1054531151.html
"Собрал бомбу по заданию куратора": подрывника машины экс-сотрудника СБУ Прозорова задержали
"Собрал бомбу по заданию куратора": подрывника машины экс-сотрудника СБУ Прозорова задержали - 16.04.2024 Украина.ру
"Собрал бомбу по заданию куратора": подрывника машины экс-сотрудника СБУ Прозорова задержали
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Мужчина признался, что выполнял задание куратора из Службы безопасности Украины (СБУ)
2024-04-16T10:18
2024-04-16T10:18
2024-04-16T11:12
новости
василий прозоров
сбу
подрыв
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Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Видеозапись задержания распространили в соцсетях. Двое силовиков уложили мужчину у обочины лицом в землю, надели наручники. - При себе оружие имеется? - спросили у мужчины.- Нет, - ответил задержанный. - Вставай! - скомандовал один из сотрудников спецслужбы. Задержанного "упаковали" в служебное авто. В машине силовиков задержанный кратко рассказал о себе: гражданин России, с 2010 года жил на Украине, в ноябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. Он признался в подготовке подрыва автомобиля Прозорова по заданию украинского куратора. Убить Прозорова, по его словам, планировал лично глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).В феврале задержанный приехал в Москву. В столице он следил за Прозоровым. Потом задачу изменили: мужчине приказали собрать взрывное устройство. "Я собрал и девятого числа [месяца апреля], ориентировочно в два часа ночи, я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля", - признался задержанный. 12 апреля в Москве взорвали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал бывшему сотруднику СБУ, подполковнику Василию Прозорову. Взрыв произошел, предположительно, в тот момент, когда Прозоров сел за руль. Прозорова ранило в ногу. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Задержанного могут привлечь к уголовной ответственности за теракт и государственную измену.
https://ukraina.ru/20240413/1054491445.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, василий прозоров, сбу, подрыв
"Собрал бомбу по заданию куратора": подрывника машины экс-сотрудника СБУ Прозорова задержали
10:18 16.04.2024 (обновлено: 11:12 16.04.2024)
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Мужчина признался, что выполнял задание куратора из Службы безопасности Украины (СБУ)
Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Видеозапись задержания распространили в соцсетях.
Двое силовиков уложили мужчину у обочины лицом в землю, надели наручники.
- При себе оружие имеется? - спросили у мужчины.
- Нет, - ответил задержанный.
- Вставай! - скомандовал один из сотрудников спецслужбы. Задержанного "упаковали" в служебное авто.
В машине силовиков задержанный кратко рассказал о себе: гражданин России, с 2010 года жил на Украине, в ноябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. Он признался в подготовке подрыва автомобиля Прозорова по заданию украинского куратора. Убить Прозорова, по его словам, планировал лично глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
В феврале задержанный приехал в Москву. В столице он следил за Прозоровым. Потом задачу изменили: мужчине приказали собрать взрывное устройство.
"Я собрал и девятого числа [месяца апреля], ориентировочно в два часа ночи, я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля", - признался задержанный.
12 апреля в Москве взорвали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал бывшему сотруднику СБУ, подполковнику Василию Прозорову. Взрыв произошел, предположительно, в тот момент, когда Прозоров сел за руль.
Прозорова ранило в ногу. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Задержанного могут привлечь к уголовной ответственности за теракт и государственную измену.