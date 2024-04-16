https://ukraina.ru/20240416/1054531151.html

"Собрал бомбу по заданию куратора": подрывника машины экс-сотрудника СБУ Прозорова задержали

"Собрал бомбу по заданию куратора": подрывника машины экс-сотрудника СБУ Прозорова задержали - 16.04.2024 Украина.ру

"Собрал бомбу по заданию куратора": подрывника машины экс-сотрудника СБУ Прозорова задержали

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Мужчина признался, что выполнял задание куратора из Службы безопасности Украины (СБУ)

2024-04-16T10:18

2024-04-16T10:18

2024-04-16T11:12

новости

василий прозоров

сбу

подрыв

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Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Видеозапись задержания распространили в соцсетях. Двое силовиков уложили мужчину у обочины лицом в землю, надели наручники. - При себе оружие имеется? - спросили у мужчины.- Нет, - ответил задержанный. - Вставай! - скомандовал один из сотрудников спецслужбы. Задержанного "упаковали" в служебное авто. В машине силовиков задержанный кратко рассказал о себе: гражданин России, с 2010 года жил на Украине, в ноябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. Он признался в подготовке подрыва автомобиля Прозорова по заданию украинского куратора. Убить Прозорова, по его словам, планировал лично глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).В феврале задержанный приехал в Москву. В столице он следил за Прозоровым. Потом задачу изменили: мужчине приказали собрать взрывное устройство. "Я собрал и девятого числа [месяца апреля], ориентировочно в два часа ночи, я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля", - признался задержанный. 12 апреля в Москве взорвали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал бывшему сотруднику СБУ, подполковнику Василию Прозорову. Взрыв произошел, предположительно, в тот момент, когда Прозоров сел за руль. Прозорова ранило в ногу. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Задержанного могут привлечь к уголовной ответственности за теракт и государственную измену.

https://ukraina.ru/20240413/1054491445.html

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новости, василий прозоров, сбу, подрыв