https://ukraina.ru/20240417/1054556894.html

"Могилизация" всего населения, успехи ВС РФ, мрачные перспективы. Главное на Украине на 13:00 17 апреля

"Могилизация" всего населения, успехи ВС РФ, мрачные перспективы. Главное на Украине на 13:00 17 апреля - 17.04.2024 Украина.ру

"Могилизация" всего населения, успехи ВС РФ, мрачные перспективы. Главное на Украине на 13:00 17 апреля

Украина.ру, 17.04.2024

2024-04-17T13:00

2024-04-17T13:00

2024-04-17T13:56

хроники

спецоперация

эксклюзив

сво

мобилизация

закон

украина

киев

россия

владимир зеленский

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Закон об ужесточении мобилизации вступит в силу через месяц, Запад считает, что на фронт придется отправить всех. Российские военные успешно отражают атаки ВСУ и наносят удары по противнику. Украина скатывается к катастрофе из-за утраты боевого духа и нехватки помощиВерховная рада Украины опубликовала текст резонансного закона о мобилизации в своем официальном издании "Голос Украины".Закон вступит в силу через месяц, сообщило украинское издание "Бабель"."Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая, его опубликовали в официальной правительственной газете "Голос Украины", — говорится в материале.Накануне президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.При этом автор колонки газеты Politico Джейми Деттмер заверяет, что Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом, в подобной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всего населения страны.Как отметил автор статьи, "Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом", если ситуация не изменится в ближайшее время.По его мнению, для такого "определяющего эпоху" конфликта масштаб действий западных лидеров по показанию помощи Киеву "очень сильно не соответствует их "агитационной риторике".Он добавил, что разочарование сделало "украинцев всех рангов — от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной, — измотанными и раздражительными".На прошлой неделе Верховная рада приняла скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка.Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем.Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.Атаки и провалы ВСУРоссийским военным удалось уничтожить украинский беспилотник самолетного типа над Мордовией."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия", - указали в Минобороны РФ.Позже глава республики Артем Здунов сообщил, что правоохранительные органы на месте проводят все необходимые мероприятия."Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия. Соблюдайте спокойствие, доверяйте только официальным источникам информации", - написал он в телеграм-канале.Как указал губернатор Орловской области Андрей Клычков, средства противовоздушной обороны России уничтожили беспилотник и над этим регионом.Также российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Татарстаном, заявили в Минобороны РФ.Попытка атаки произошла около 11:20 по московскому времени.Кроме того, с начала суток украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале ведомства.Утром, с 8.15 по 9.10 ВСУ выпустили 11 снарядов того же калибра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и Горловке.При этом в среду в трех областях на севере Украины была объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она зазвучала в Киеве в 8.48 мск, в течение нескольких минут к столице присоединились соседние регионы: Киевская, Черниговская и Сумская области.Позднее тревога распространилась на большую часть страны, в том числе и на Одесскую область.Украинские СМИ писали о взрывах в Чернигове, а также в Кривом Роге Днепропетровской области и Одессе.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев указал, что по инфраструктуре порта в районе Одессы был нанесен удар."Одесса прилет. В Южном прилет в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени", - сказал Лебедев.Он добавил, что конкретных данных по поводу удара нет, однако дороги в сторону порта и набережной оцеплены, а пропускают только "скорые".Мрачные прогнозыУкраина скатывается к катастрофе на фоне отсутствия необходимой поддержки от Запада, нехватки боеприпасов, потерь на поле боя и падения боевого духа среди украинских военных, пишет автор колонки газеты Politico Джейми Деттмер."Просто спросите украинского солдата, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Это обещание звучит пустым", - отметил Деттмер, ссылаясь на украинского военного одного из артиллерийский подразделений с передовой, у которого закончились снаряды четыре недели назад.Как отметил Деттмер, согласно его наблюдением в ходе репортажей с Украины за последний месяц, "картина, возникшая в результате десятков интервью с политическими лидерами, военными офицерами и простыми гражданами, представляла собой скатывание страны к катастрофе".Как отметил журналист, в настоящее время потенциальные новобранцы, подходящие для призыва, уклоняются от призыва и вместо этого проводят дни в ночных клубах, а многие вообще покинули страну.Деттмер добавил, что несмотря на то, что Зеленский говорит, что Украина пытается найти способ не отступать, уволенные в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери."Вопрос только в том, насколько плохими они будут", - отмечается в статье.Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов.В свою очередь газета Wall Street Journal указала, что Вооруженные силы Украины из-за нехватки дополнительного личного состава для проведения ротации разместили на восточной линии фронта разнородные и неполные подразделения, которые не могут эффективно действовать сообща."Линии фронта удерживаются разнородными подразделениями, которым не хватает полного комплекта", - говорится в материале.Как пишет Wall Street Journal, отсутствие у Украины значительного дополнительного личного состава означает, что потери восполняются частями."Это также создает разнородные подразделения, которым трудно эффективно общаться и сотрудничать", - отмечается в статье.Также издание указывает на то, что плохая подготовка военных и слабая координация ограничивают их эффективность.Американский миллиардер Дэвид Сакс же считает, что Киев проигрывает не из-за отсутствия помощи со стороны США, а из-за мощи российской армии."Причина не в бездействии конгресса (США) в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины, она производит больше артиллерии, чем Запад, и у нее есть превосходство в воздухе", - написал Сакс в социальной сети X.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.

https://ukraina.ru/20240416/1054534868.html

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Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, сво, мобилизация, закон, украина, киев, россия, владимир зеленский, верховная рада, всу, вс рф, удары, атака, армия