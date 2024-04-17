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Битва за Часов Яр: Владислав Угольный объяснил, как ВС РФ берут ключевые высоты в микрорайоне "Канал"

Битва за Часов Яр: Владислав Угольный объяснил, как ВС РФ берут ключевые высоты в микрорайоне "Канал" - 17.04.2024 Украина.ру

Битва за Часов Яр: Владислав Угольный объяснил, как ВС РФ берут ключевые высоты в микрорайоне "Канал"

С одной стороны, российским военным тяжело взять микрорайон "Канал", потому что они наступают с низины в гору. С другой стороны, задачу облегчает то, что он изолирован от других позиций ВСУ. С этих высот удобно просматривать весь Часов Яр. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-04-17T03:40

2024-04-17T03:40

2024-04-17T03:40

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ВС РФ вошли в микрорайон "Канал" больше недели назад. Сам по себе этот район - это позднесоветская многоэтажная застройка. Он расположен за каналом "Северский Донец-Донбасс", изолированный от самого Часов Яра, рассказал обозреватель."Канал" - это ключевые высоты. С одной стороны, его тяжело взять, потому что российские военные наступают с низины в гору. С другой стороны, облегчает задачу то, что этот микрорайон изолирован от других позиций ВСУ, добавил он.В той же Авдеевке российским бойцам очень помогли многоэтажки в конце февраля, потому что оттуда можно было наблюдать за противником. Точно неизвестно, насколько широкий обзор открывается с "Канала". Скорее всего, оттуда можно просматривать весь Часов Яр и подъезды к нему, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240415/1054520955.html

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