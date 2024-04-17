Битва за Часов Яр: Владислав Угольный объяснил, как ВС РФ берут ключевые высоты в микрорайоне "Канал"
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
С одной стороны, российским военным тяжело взять микрорайон "Канал", потому что они наступают с низины в гору. С другой стороны, задачу облегчает то, что он изолирован от других позиций ВСУ. С этих высот удобно просматривать весь Часов Яр. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
ВС РФ вошли в микрорайон "Канал" больше недели назад. Сам по себе этот район - это позднесоветская многоэтажная застройка. Он расположен за каналом "Северский Донец-Донбасс", изолированный от самого Часов Яра, рассказал обозреватель.
"Канал" - это ключевые высоты. С одной стороны, его тяжело взять, потому что российские военные наступают с низины в гору. С другой стороны, облегчает задачу то, что этот микрорайон изолирован от других позиций ВСУ, добавил он.
"Если мы его займем, мы возьмем под контроль какое-то количество многоэтажек. Все (позиции ВСУ. - Ред.) в труху как в Марьинке уничтожить не получится. Это как Угледар. Во-первых, для этого нужно очень много ФАБов. Во-вторых, бои за Марьинку, в ходе которых она была стерта, шли 1,5 года. В-третьих, нам нужны эти многоэтажки", - подчеркнул Угольный.
В той же Авдеевке российским бойцам очень помогли многоэтажки в конце февраля, потому что оттуда можно было наблюдать за противником. Точно неизвестно, насколько широкий обзор открывается с "Канала". Скорее всего, оттуда можно просматривать весь Часов Яр и подъезды к нему, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
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