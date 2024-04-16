Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю - 16.04.2024 Украина.ру
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Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю - 16.04.2024 Украина.ру
Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
Объемный пакет военной помощи для Украины и Израиля не должен быть разделен, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Овальный кабинет не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь двум государствам отдельными законопроектами
2024-04-16T00:01
2024-04-16T00:01
новости
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Жан-Пьер настаивает на том, что пакет финансирования должен быть согласован в Конгрессе без задержек. "Мы не поддержим обособленные законопроекты. Обособленные законопроекты не помогут Израилю и Украине, они только задержат необходимую помощь", - сказала она в ходе брифинга для СМИ. Ожидается, что на этой неделе палата представителей выступит с собственными предложениями о поддержке обеих стран, отличными от уже принятого сенатом законопроекта на 95 миллиардов долларов. Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский напоминал, что Израиль, как и Украина, не является членом НАТО, а потому союзникам следует предоставить Киеву поддержку аналогичную израильской.
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новости, украина, израиль, нато, сша, белый дом, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Израиль, НАТО, США, Белый дом, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Спецоперация

Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю

00:01 16.04.2024
 
© Public domain
© Public domain
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Объемный пакет военной помощи для Украины и Израиля не должен быть разделен, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Овальный кабинет не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь двум государствам отдельными законопроектами
Жан-Пьер настаивает на том, что пакет финансирования должен быть согласован в Конгрессе без задержек.

"Мы не поддержим обособленные законопроекты. Обособленные законопроекты не помогут Израилю и Украине, они только задержат необходимую помощь", - сказала она в ходе брифинга для СМИ.

Ожидается, что на этой неделе палата представителей выступит с собственными предложениями о поддержке обеих стран, отличными от уже принятого сенатом законопроекта на 95 миллиардов долларов.
Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский напоминал, что Израиль, как и Украина, не является членом НАТО, а потому союзникам следует предоставить Киеву поддержку аналогичную израильской.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 19:42
Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WPЧлен палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение, скептически относится к увеличению помощи Киеву и открыто выступила против нового пакета военной помощи объёмом 60 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Washington Post
 
НовостиУкраинаИзраильНАТОСШАБелый домвоенная помощьвоенная техникаВСУСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
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