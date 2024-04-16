https://ukraina.ru/20240416/1054528044.html

Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю

Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю - 16.04.2024 Украина.ру

Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю

Объемный пакет военной помощи для Украины и Израиля не должен быть разделен, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Овальный кабинет не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь двум государствам отдельными законопроектами

2024-04-16T00:01

2024-04-16T00:01

2024-04-16T00:01

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Жан-Пьер настаивает на том, что пакет финансирования должен быть согласован в Конгрессе без задержек. "Мы не поддержим обособленные законопроекты. Обособленные законопроекты не помогут Израилю и Украине, они только задержат необходимую помощь", - сказала она в ходе брифинга для СМИ. Ожидается, что на этой неделе палата представителей выступит с собственными предложениями о поддержке обеих стран, отличными от уже принятого сенатом законопроекта на 95 миллиардов долларов. Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский напоминал, что Израиль, как и Украина, не является членом НАТО, а потому союзникам следует предоставить Киеву поддержку аналогичную израильской.

https://ukraina.ru/20240404/1054315063.html

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новости, украина, израиль, нато, сша, белый дом, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация