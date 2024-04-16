Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
© Public domain
© Public domain
Объемный пакет военной помощи для Украины и Израиля не должен быть разделен, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Овальный кабинет не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь двум государствам отдельными законопроектами
Жан-Пьер настаивает на том, что пакет финансирования должен быть согласован в Конгрессе без задержек.
"Мы не поддержим обособленные законопроекты. Обособленные законопроекты не помогут Израилю и Украине, они только задержат необходимую помощь", - сказала она в ходе брифинга для СМИ.
Ожидается, что на этой неделе палата представителей выступит с собственными предложениями о поддержке обеих стран, отличными от уже принятого сенатом законопроекта на 95 миллиардов долларов.
Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский напоминал, что Израиль, как и Украина, не является членом НАТО, а потому союзникам следует предоставить Киеву поддержку аналогичную израильской.
4 апреля, 19:42Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WPЧлен палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение, скептически относится к увеличению помощи Киеву и открыто выступила против нового пакета военной помощи объёмом 60 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Washington Post