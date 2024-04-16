https://ukraina.ru/20240416/1054548707.html
Освобождение Часов Яра уничтожит "последний оплот" ВСУ в ДНР – Politico
Освобождение Часов Яра уничтожит "последний оплот" ВСУ в ДНР – Politico - 16.04.2024 Украина.ру
Освобождение Часов Яра уничтожит "последний оплот" ВСУ в ДНР – Politico
Безопасность оставшихся пока подконтрольных украинской армии городов около Донецка окажется под угрозой из-за взятия ВС РФ Часов Яра, бои за который продолжаются уже долгое время. Об этом говорится в новой статье газеты Politico
2024-04-16T21:43
2024-04-16T21:43
2024-04-16T21:43
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Ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, издание отмечает, что перспектива ВСУ в Донецкой Народной Республике малообещающая из-за стремительного и упорного продвижения российских подразделений. По словам военнослужащего, указанные города "являются последним оплотом Донецкой области", часть которой пока еще находится под контролем Украины. Журналисты напоминают, что Часов Яр - стратегически важный город, расположенный в десяти километрах от Артемовска, который с прошлого года контролирует российская армия. Населённый пункт расположен на господствующих высотах, выгоден для обороны и дает контроль над прилегающей территорией. “Это господствующая высота в регионе, и ее контроль позволит российским оккупантам, если они ее достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки и в направлении Славянска и Краматорска”, - добавил Волошин. ВСУ под огнем российской армии буквально "зарываются в землю", чтобы удержать населенный пункт. При этом главком Вооруженных сил Украины констатировал низкий моральный дух внутри подразделений ВСУ. Отмечается, что ВС России якобы получили приказ освободить от ВСУ город до праздника великой Победы – 9 мая. Украинская сторона не верит, что русские смогут взять под свой контроль Часов Яр. Ранее "Украина.ру" объясняла, почему так важно освободить этот "город-паук".
https://ukraina.ru/20240415/1054521724.html
https://ukraina.ru/20240416/1054523551.html
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новости, донецкая народная республика, россия, часов яр, politico, вооруженные силы украины, сво, донбасс, новые регионы, спецоперация, всу, потери всу
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Часов Яр, Politico, Вооруженные силы Украины, СВО, Донбасс, Новые регионы, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ
Освобождение Часов Яра уничтожит "последний оплот" ВСУ в ДНР – Politico
Безопасность оставшихся пока подконтрольных украинской армии городов около Донецка окажется под угрозой из-за взятия ВС РФ Часов Яра, бои за который продолжаются уже долгое время. Об этом говорится в новой статье газеты Politico
Ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, издание отмечает
, что перспектива ВСУ в Донецкой Народной Республике малообещающая из-за стремительного и упорного продвижения российских подразделений.
“Если российским оккупантам удастся захватить этот город (прим. ред. – Часов Яр), у них будет возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", – цитирует СМИ подполковника ВСУ Назара Волошина.
По словам военнослужащего, указанные города "являются последним оплотом Донецкой области", часть которой пока еще находится под контролем Украины.
Журналисты напоминают, что Часов Яр - стратегически важный город, расположенный в десяти километрах от Артемовска, который с прошлого года контролирует российская армия. Населённый пункт расположен на господствующих высотах, выгоден для обороны и дает контроль над прилегающей территорией.
“Это господствующая высота в регионе, и ее контроль позволит российским оккупантам, если они ее достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки и в направлении Славянска и Краматорска”, - добавил Волошин.
ВСУ под огнем российской армии буквально "зарываются в землю", чтобы удержать населенный пункт. При этом главком Вооруженных сил Украины констатировал низкий моральный дух внутри подразделений ВСУ.
“Необходимо улучшить качество подготовки, включая морально-психологическую составляющую”, – приводит его слова Politico.
Отмечается, что ВС России якобы получили приказ освободить от ВСУ город до праздника великой Победы – 9 мая. Украинская сторона не верит, что русские смогут взять под свой контроль Часов Яр.
Ранее "Украина.ру" объясняла,
почему так важно освободить этот "город-паук".