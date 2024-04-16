https://ukraina.ru/20240416/1054548707.html

Освобождение Часов Яра уничтожит "последний оплот" ВСУ в ДНР – Politico

Освобождение Часов Яра уничтожит "последний оплот" ВСУ в ДНР – Politico - 16.04.2024 Украина.ру

Освобождение Часов Яра уничтожит "последний оплот" ВСУ в ДНР – Politico

Безопасность оставшихся пока подконтрольных украинской армии городов около Донецка окажется под угрозой из-за взятия ВС РФ Часов Яра, бои за который продолжаются уже долгое время. Об этом говорится в новой статье газеты Politico

2024-04-16T21:43

2024-04-16T21:43

2024-04-16T21:43

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Ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, издание отмечает, что перспектива ВСУ в Донецкой Народной Республике малообещающая из-за стремительного и упорного продвижения российских подразделений. По словам военнослужащего, указанные города "являются последним оплотом Донецкой области", часть которой пока еще находится под контролем Украины. Журналисты напоминают, что Часов Яр - стратегически важный город, расположенный в десяти километрах от Артемовска, который с прошлого года контролирует российская армия. Населённый пункт расположен на господствующих высотах, выгоден для обороны и дает контроль над прилегающей территорией. “Это господствующая высота в регионе, и ее контроль позволит российским оккупантам, если они ее достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки и в направлении Славянска и Краматорска”, - добавил Волошин. ВСУ под огнем российской армии буквально "зарываются в землю", чтобы удержать населенный пункт. При этом главком Вооруженных сил Украины констатировал низкий моральный дух внутри подразделений ВСУ. Отмечается, что ВС России якобы получили приказ освободить от ВСУ город до праздника великой Победы – 9 мая. Украинская сторона не верит, что русские смогут взять под свой контроль Часов Яр. Ранее "Украина.ру" объясняла, почему так важно освободить этот "город-паук".

https://ukraina.ru/20240415/1054521724.html

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донецкая народная республика

россия

часов яр

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