https://ukraina.ru/20240416/1054545183.html

Битва за Часов Яр. Почему российской армии важно освободить "город-паук"?

Битва за Часов Яр. Почему российской армии важно освободить "город-паук"? - 16.04.2024 Украина.ру

Битва за Часов Яр. Почему российской армии важно освободить "город-паук"?

Овладение Часовым Яром - это овладение одной из господствующих на севере ДНР высот, с которой берется под огневой контроль Краматорск - нынешняя украинская столица Донецкой области

2024-04-16T18:17

2024-04-16T18:17

2024-04-16T18:17

часов яр

сво

спецоперация

эксклюзив

донецкая народная республика

краматорск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

александр чаленко

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Любой, кто следит за тем, как российская армия освобождает Часов Яр, может задаться вполне справедливым вопросом: почему именно за этот город сегодня идут наиболее интенсивные бои в Донбассе? А не, например, за Торецк, находящийся к западу от Горловки, которая уже третий год подвергается оттуда массированным украинским обстрелам.Собеседник издания Украина.ру, донецкий офицер и военный аналитик с позывным "Оцелот", следующим образом отвечает на этот вопрос:"Первая причина: наше наступление на Часов Яр – это ответ на прошлогоднее контрнаступление ВСУ на Бахмут, которое началось после того, как "Вагнер" передал свои позиции армии летом 2023 года. Тогда Зеленский поставил перед ВСУ амбиционную задачу – освободить от нас этот город. Они думали, что без вагнеров мы его не удержим. Удержали. Правда, на флангах нам пришлось сдать некоторые высоты, которые мы сейчас штурмуем. Так вот, освобождение Часов Яр – это окончательное, если так можно выразиться, снятие украинской осады с Бахмута. После этого больше уже никакого контрнаступления на Бахмут, которое нам навязали летом прошлого года укропы, уже не будет".Вторая причина, как считает наш собеседник, это овладение господствующей высотой на территории северной городской агломерации ДНР, с которой можно бить как по Константиновке, так и по Краматорску, нынешней украинской столице Донецкой области."Часов Яр – это господствующая в тех местах высота – 240-250 метров над уровнем моря. Это же все-таки Донецкий кряж. Для сравнения, Бахмут расположен на высоте 90м. Есть разница?Например, наши сейчас постепенно освобождают микрорайон Часова Яра под названием "Канал". Так вот, он находится на высоте 210 м. Да и сам канал "Северский Донец - Донбасс" протекает через город на высоте свыше 200 м", - отметил военный.Он напомнил, что трасса, тянущаяся от Часов Яра на юго-запад, ведёт в Константиновку, которая находится в долине реки Кривой Торец и располагается на высоте 83 м. Между этими городами всего 14 км. "С высот Часова Яра наша артиллерия спокойно может поражать военные цели в Константиновке с помощью ствольной артиллерии и РСЗО. А там есть, что поражать. До Краматорска, который располагается на высоте 79 м в долине реки Казенный Торец ─ 25 км. Он также находится в зоне досягаемости, как нашей ствольной артиллерии, так и РСЗО. Напомню, что 152-мм гаубица "Мста-Б" может бить почти на 29 км, а "Град" ─ на 40 км осколочно-фугасными снарядами, и на 33 км кассетными", - пояснил "Оцелот".Третья причина заключается в том, что Часов Яр – это крупный логистический центр, которым пользуется ВСУ."Это такой своеобразный "паук": в городе сходятся и расходятся как автомобильные трассы, так и железная дорога. Возьмем один "паук", потом пойдем зачищать второй, и так далее, пока ДНР не освободим полностью. Надо лишать укропов логистических узлов, что будет затруднять маневрирование ими своими резервами и снабжением", - сказал "Оцелот".Четвертая причина ─ это то, что российская армия может перемалывать как кадровые части ВСУ, так и многочисленные отряды наемников, которые стянуты в город: тут и французы, и румыны, и поляки. Видимо, отряды французских наемников, которые сейчас прибыли в этот район, тоже найдут в Часовом Яре свою смерть ."Пятая, последняя причина: в Часовом Яре много ремонтных баз и заводов. Тут ремонтировалась техника ВСУ, то ли подбитая нами, то ли получившая те или иные повреждения, непосредственно не связанные с боевыми действиями. И слава Богу, не будет ремонта - не будет украинской техники на фронте", - подытожил "Оцелот".

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https://ukraina.ru/20240409/1054403794.html

https://ukraina.ru/20240406/1054349303.html

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Александр Чаленко

часов яр, сво, спецоперация, эксклюзив, донецкая народная республика, краматорск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, александр чаленко