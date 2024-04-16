https://ukraina.ru/20240416/1054548430.html

Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают США

Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают США - 16.04.2024 Украина.ру

Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают США

Соединенные Штаты Америки и другие союзники не могут сбивать ракеты в небе над Украиной, как делали это в Израиле, поскольку там нет американских военных баз, которым угрожали бы эти российские боеприпасы, дроны и бомбы. Об этом 16 апреля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

2024-04-16T21:14

2024-04-16T21:14

2024-04-16T21:15

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Боррель также исключил вариант предоставления Украине системы противовоздушной обороны аналогичной израильской – "железный купол". Вместе с тем, глава Евродипломатии рассчитывает, что Киев получит от союзников "конкретные обязательства" по поставкам средств ПВО. Встреча с обсуждением этого вопроса запланирована на 22 апреля. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание Рады Украина-НАТО по защите неба, поставке систем противовоздушной обороны и необходимых для ПВО ракет. Накануне глава киевского режима публично призвал союзников помогать Украине так же, как и Израилю. Вчера и сегодня ему ответили отказом.

https://ukraina.ru/20240416/1054534284.html

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новости, украина, жозеп боррель, ес, нато, владимир зеленский, вашингтон, израиль, сво, ближний восток, военная помощь, военная техника, иран, базы