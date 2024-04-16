Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают США - 16.04.2024 Украина.ру
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Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают США
Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают США - 16.04.2024 Украина.ру
Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают США
Соединенные Штаты Америки и другие союзники не могут сбивать ракеты в небе над Украиной, как делали это в Израиле, поскольку там нет американских военных баз, которым угрожали бы эти российские боеприпасы, дроны и бомбы. Об этом 16 апреля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
2024-04-16T21:14
2024-04-16T21:15
новости
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Боррель также исключил вариант предоставления Украине системы противовоздушной обороны аналогичной израильской – "железный купол". Вместе с тем, глава Евродипломатии рассчитывает, что Киев получит от союзников "конкретные обязательства" по поставкам средств ПВО. Встреча с обсуждением этого вопроса запланирована на 22 апреля. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание Рады Украина-НАТО по защите неба, поставке систем противовоздушной обороны и необходимых для ПВО ракет. Накануне глава киевского режима публично призвал союзников помогать Украине так же, как и Израилю. Вчера и сегодня ему ответили отказом.
https://ukraina.ru/20240416/1054534284.html
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израиль
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новости, украина, жозеп боррель, ес, нато, владимир зеленский, вашингтон, израиль, сво, ближний восток, военная помощь, военная техника, иран, базы
Новости, Украина, Жозеп Боррель, ЕС, НАТО, Владимир Зеленский, Вашингтон, Израиль, СВО, Ближний Восток, военная помощь, военная техника, Иран, базы

Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают США

21:14 16.04.2024 (обновлено: 21:15 16.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Соединенные Штаты Америки и другие союзники не могут сбивать ракеты в небе над Украиной, как делали это в Израиле, поскольку там нет американских военных баз, которым угрожали бы эти российские боеприпасы, дроны и бомбы. Об этом 16 апреля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

"США и Великобритания не могут сбивать на Украине ракеты так же, как на Ближнем Востоке. На Украине нет (прим. ред. - американских и британских) военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты", — сказал он.

Боррель также исключил вариант предоставления Украине системы противовоздушной обороны аналогичной израильской – "железный купол".
Вместе с тем, глава Евродипломатии рассчитывает, что Киев получит от союзников "конкретные обязательства" по поставкам средств ПВО. Встреча с обсуждением этого вопроса запланирована на 22 апреля.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание Рады Украина-НАТО по защите неба, поставке систем противовоздушной обороны и необходимых для ПВО ракет.
Накануне глава киевского режима публично призвал союзников помогать Украине так же, как и Израилю. Вчера и сегодня ему ответили отказом.
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