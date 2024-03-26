На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему - 26.03.2024 Украина.ру
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На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему
На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему - 26.03.2024 Украина.ру
На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему
Владельцев автомобилей марки Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce на Украине освободили от налога на транспортную роскошь. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что таким образом представители украинских властей издеваются над украинцами
2024-03-26T17:26
2024-03-26T17:38
новости
украина
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мид рф
налоги
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Налог на роскошь на Украине составляет 25 тысяч гривен (около 59 тысяч рублей). Минэкономики страны ежегодно публикует список автомобилей, которые подлежат повышенному налогообложению, однако в 2024-ом из этого списка вычеркнули некоторые элитные авто, на которых, в том числе, перемещаются украинские чиновники.
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новости, украина, мария захарова, мид рф, налоги, сво
Новости, Украина, Мария Захарова, МИД РФ, налоги, СВО

На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему

17:26 26.03.2024 (обновлено: 17:38 26.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Владельцев автомобилей марки Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce на Украине освободили от налога на транспортную роскошь. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что таким образом представители украинских властей издеваются над украинцами
"Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
Налог на роскошь на Украине составляет 25 тысяч гривен (около 59 тысяч рублей). Минэкономики страны ежегодно публикует список автомобилей, которые подлежат повышенному налогообложению, однако в 2024-ом из этого списка вычеркнули некоторые элитные авто, на которых, в том числе, перемещаются украинские чиновники.
Глава Днепропетровской прокуратуры
27 февраля, 20:21
Глава Днепропетровской прокуратуры купил себе автомобиль за 3,23 млн грн из "соображений безопасности"Более трёх миллионов гривен (свыше семи миллионов рублей) в 2023 году потратил на BMW X5 руководитель Днепропетровской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Дорогой автомобиль ему понадобился, чтобы "в случае опасности вывезти своих родных из города", передаёт "Следствие инфо"
 
НовостиУкраинаМария ЗахароваМИД РФналогиСВО
 
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