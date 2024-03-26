На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему
17:26 26.03.2024 (обновлено: 17:38 26.03.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Владельцев автомобилей марки Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce на Украине освободили от налога на транспортную роскошь. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что таким образом представители украинских властей издеваются над украинцами
"Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
Налог на роскошь на Украине составляет 25 тысяч гривен (около 59 тысяч рублей). Минэкономики страны ежегодно публикует список автомобилей, которые подлежат повышенному налогообложению, однако в 2024-ом из этого списка вычеркнули некоторые элитные авто, на которых, в том числе, перемещаются украинские чиновники.
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