https://ukraina.ru/20240326/1054129422.html

На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему

На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему - 26.03.2024 Украина.ру

На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему

Владельцев автомобилей марки Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce на Украине освободили от налога на транспортную роскошь. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что таким образом представители украинских властей издеваются над украинцами

2024-03-26T17:26

2024-03-26T17:26

2024-03-26T17:38

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Налог на роскошь на Украине составляет 25 тысяч гривен (около 59 тысяч рублей). Минэкономики страны ежегодно публикует список автомобилей, которые подлежат повышенному налогообложению, однако в 2024-ом из этого списка вычеркнули некоторые элитные авто, на которых, в том числе, перемещаются украинские чиновники.

https://ukraina.ru/20240227/1053571611.html

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новости, украина, мария захарова, мид рф, налоги, сво