https://ukraina.ru/20240416/1054547639.html

"Лучшим вариантом" в Раде назвали задокументированное ужесточение мобилизации на Украине

"Лучшим вариантом" в Раде назвали задокументированное ужесточение мобилизации на Украине - 16.04.2024 Украина.ру

"Лучшим вариантом" в Раде назвали задокументированное ужесточение мобилизации на Украине

Принятый парламентом законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине – самый лучший вариант, на который "можно было надеяться" в условиях активных боевых действий. Об этом 16 апреля заявил уполномоченный по правам человека в Раде Дмитрий Лубинец после очередной конференции, посвященной спецоперации

2024-04-16T19:29

2024-04-16T19:29

2024-04-16T19:29

новости

украина

владимир зеленский

рада

вооруженные силы украины

мобилизация

усиление

сво

спецоперация

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103422/19/1034221947_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_fb7d3b067e642759ff3d9dcdb3545d2f.jpg

"Мы все должны понимать, что сейчас на линии фронта происходят тяжелые бои. Что военные части, которые там находятся – они должны иметь возможность на ротацию, а для этого нужно увеличить численное количество Вооруженных сил Украины", – цитирует его издание "Общественное". Примечательно, что в новом законопроекте об усилении мобилизации на Украине не прописаны сроки ротаций и демобилизации военнослужащих. Несмотря на это, омбудсмен считает процедуру мобилизации, изложенную в законе, "максимально демократичной". Лубинец также напомнил, что уклонисты будут "подпадать под демократические принципы", то есть на них откроют уголовное или административное производство. Прежде в Раде назвали "очень либеральным" новый закон об ужесточении мобилизации на Украине. Сегодня, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. В документе прописано обязательное предоставление информации о гражданах военкоматам (ТЦК), в том числе о тех, кто живет за пределами страны, право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке украинцам грозит уголовная ответственность.

https://ukraina.ru/20240411/1054457564.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, рада, вооруженные силы украины, мобилизация, усиление, сво, спецоперация, уклонисты