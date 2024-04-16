"Лучшим вариантом" в Раде назвали задокументированное ужесточение мобилизации на Украине - 16.04.2024 Украина.ру
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"Лучшим вариантом" в Раде назвали задокументированное ужесточение мобилизации на Украине
"Лучшим вариантом" в Раде назвали задокументированное ужесточение мобилизации на Украине - 16.04.2024 Украина.ру
"Лучшим вариантом" в Раде назвали задокументированное ужесточение мобилизации на Украине
Принятый парламентом законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине – самый лучший вариант, на который "можно было надеяться" в условиях активных боевых действий. Об этом 16 апреля заявил уполномоченный по правам человека в Раде Дмитрий Лубинец после очередной конференции, посвященной спецоперации
2024-04-16T19:29
2024-04-16T19:29
новости
украина
владимир зеленский
рада
вооруженные силы украины
мобилизация
усиление
сво
спецоперация
уклонисты
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"Мы все должны понимать, что сейчас на линии фронта происходят тяжелые бои. Что военные части, которые там находятся – они должны иметь возможность на ротацию, а для этого нужно увеличить численное количество Вооруженных сил Украины", – цитирует его издание "Общественное". Примечательно, что в новом законопроекте об усилении мобилизации на Украине не прописаны сроки ротаций и демобилизации военнослужащих. Несмотря на это, омбудсмен считает процедуру мобилизации, изложенную в законе, "максимально демократичной". Лубинец также напомнил, что уклонисты будут "подпадать под демократические принципы", то есть на них откроют уголовное или административное производство. Прежде в Раде назвали "очень либеральным" новый закон об ужесточении мобилизации на Украине. Сегодня, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. В документе прописано обязательное предоставление информации о гражданах военкоматам (ТЦК), в том числе о тех, кто живет за пределами страны, право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке украинцам грозит уголовная ответственность.
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новости, украина, владимир зеленский, рада, вооруженные силы украины, мобилизация, усиление, сво, спецоперация, уклонисты
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация, усиление, СВО, Спецоперация, уклонисты

"Лучшим вариантом" в Раде назвали задокументированное ужесточение мобилизации на Украине

19:29 16.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро ЛубінецьДмитрий Лубинец Политик
Дмитрий Лубинец Политик - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Лубінець
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Принятый парламентом законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине – самый лучший вариант, на который "можно было надеяться" в условиях активных боевых действий. Об этом 16 апреля заявил уполномоченный по правам человека в Раде Дмитрий Лубинец после очередной конференции, посвященной спецоперации
"Мы все должны понимать, что сейчас на линии фронта происходят тяжелые бои. Что военные части, которые там находятся – они должны иметь возможность на ротацию, а для этого нужно увеличить численное количество Вооруженных сил Украины", – цитирует его издание "Общественное".
Примечательно, что в новом законопроекте об усилении мобилизации на Украине не прописаны сроки ротаций и демобилизации военнослужащих. Несмотря на это, омбудсмен считает процедуру мобилизации, изложенную в законе, "максимально демократичной".
"На мой взгляд, процедура мобилизации выглядит максимально демократичной. Без принуждения. Все военнообязанные должны пройти проверки свои данных в реестре", – добавил он.
Лубинец также напомнил, что уклонисты будут "подпадать под демократические принципы", то есть на них откроют уголовное или административное производство.
Прежде в Раде назвали "очень либеральным" новый закон об ужесточении мобилизации на Украине.
Сегодня, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. В документе прописано обязательное предоставление информации о гражданах военкоматам (ТЦК), в том числе о тех, кто живет за пределами страны, право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке украинцам грозит уголовная ответственность.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
11 апреля, 19:46
Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падетПока "армянский Навальный*" рушит связи с Россией, а Приднестровье хотят зажать в клещи, Россия готовит Харьковскую наступательную операцию, чтобы защитить Белгород. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
 
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