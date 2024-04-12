https://ukraina.ru/20240412/1054483550.html

Российские ФАБы навели порядок в расположении ВСУ в Сумах, сообщило подполье

Российские ФАБы навели порядок в расположении ВСУ в Сумах, сообщило подполье - 12.04.2024 Украина.ру

Российские ФАБы навели порядок в расположении ВСУ в Сумах, сообщило подполье

Вооруженные силы России атаковали сразу несколькими авиационными бомбами место дислокации солдат украинской армии в Сумах. Об этом 12 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале

2024-04-12T17:30

2024-04-12T17:30

2024-04-12T17:30

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Лебедев также указал на то, что в заявлении властей об обстреле информация о пострадавших мирных жителях отсутствует. "Ну и прекрасно, значит гражданское население не пострадало", – добавил он. Украинская сторона сообщала, что российская армия якобы атаковала гражданский объект в Сумах. Другие подробности не приводятся. Накануне подполье информировало о том, что ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины.

https://ukraina.ru/20240409/1054409022.html

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новости, россия, украина, илья лебедев, вооруженные силы украины, сво, всу