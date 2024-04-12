Российские ФАБы навели порядок в расположении ВСУ в Сумах, сообщило подполье - 12.04.2024 Украина.ру
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Российские ФАБы навели порядок в расположении ВСУ в Сумах, сообщило подполье
Российские ФАБы навели порядок в расположении ВСУ в Сумах, сообщило подполье - 12.04.2024 Украина.ру
Российские ФАБы навели порядок в расположении ВСУ в Сумах, сообщило подполье
Вооруженные силы России атаковали сразу несколькими авиационными бомбами место дислокации солдат украинской армии в Сумах. Об этом 12 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале
2024-04-12T17:30
2024-04-12T17:30
новости
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илья лебедев
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Лебедев также указал на то, что в заявлении властей об обстреле информация о пострадавших мирных жителях отсутствует. "Ну и прекрасно, значит гражданское население не пострадало", – добавил он. Украинская сторона сообщала, что российская армия якобы атаковала гражданский объект в Сумах. Другие подробности не приводятся. Накануне подполье информировало о том, что ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины.
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новости, россия, украина, илья лебедев, вооруженные силы украины, сво, всу
Новости, Россия, Украина, Илья Лебедев, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ

Российские ФАБы навели порядок в расположении ВСУ в Сумах, сообщило подполье

17:30 12.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Андрій Мозговий
- РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© commons.wikimedia.org / Андрій Мозговий
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Вооруженные силы России атаковали сразу несколькими авиационными бомбами место дислокации солдат украинской армии в Сумах. Об этом 12 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале
"ФАБами атаковали ещё одну располагу в Сумах. Взрыв прогремел в городе, виден столб дыма, "скорые" и МЧС летят к старому центру", – уточнил он.
Лебедев также указал на то, что в заявлении властей об обстреле информация о пострадавших мирных жителях отсутствует.

"Ну и прекрасно, значит гражданское население не пострадало", – добавил он.

Украинская сторона сообщала, что российская армия якобы атаковала гражданский объект в Сумах. Другие подробности не приводятся.
Накануне подполье информировало о том, что ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины.
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
9 апреля, 20:50
ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье Вечером, 9 апреля, российская армия предположительно поразила средства противовоздушной обороны украинской армии неподалёку от Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости
 
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