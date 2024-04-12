Российские ФАБы навели порядок в расположении ВСУ в Сумах, сообщило подполье
Вооруженные силы России атаковали сразу несколькими авиационными бомбами место дислокации солдат украинской армии в Сумах. Об этом 12 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале
"ФАБами атаковали ещё одну располагу в Сумах. Взрыв прогремел в городе, виден столб дыма, "скорые" и МЧС летят к старому центру", – уточнил он.
Лебедев также указал на то, что в заявлении властей об обстреле информация о пострадавших мирных жителях отсутствует.
"Ну и прекрасно, значит гражданское население не пострадало", – добавил он.
Украинская сторона сообщала, что российская армия якобы атаковала гражданский объект в Сумах. Другие подробности не приводятся.
Накануне подполье информировало о том, что ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины.
9 апреля, 20:50ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье Вечером, 9 апреля, российская армия предположительно поразила средства противовоздушной обороны украинской армии неподалёку от Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости