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Греция не передаст Украине истребители F-16 - власти
Греция не передаст Украине истребители F-16 - власти - 15.04.2024 Украина.ру
Греция не передаст Украине истребители F-16 - власти
Греция решительно выступает против российской спецоперации, но предоставлять украинской армии самолеты F-16 не намерена. Об этом 15 апреля заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью польскому изданию Rzeczpospolita
2024-04-15T23:03
2024-04-15T23:03
2024-04-15T23:03
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Накануне греческие СМИ сообщали, что Афины якобы намерены передать Киеву долгожданные в ВСУ истребители. Мицотакис эту информацию опроверг. Премьер добавил, что Греция имеет исторически прочные культурные и религиозные связи с Россией, но это не мешает "решительно выступать против кремлевского режима". Кроме этого он отметил, что Греция поставила "значительное количество 155-мм снарядов, что является особенно важным, поскольку сейчас Украина сталкивается с серьезной нехваткой артиллерии". "Мы постоянно рассматриваем, как мы можем еще больше усилить нашу военную поддержку", – добавил Мицотакис. Ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине F-16 не раньше 2025 года, но не факт. Руководитель военного комитета НАТО Бауэр считает, что западные истребители повлияют на ситуацию в зоне боевых действий на Украине.
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новости, греция, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, f-16, истребитель, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Греция, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, истребитель, СВО, военная помощь, военная техника
Греция не передаст Украине истребители F-16 - власти
Греция решительно выступает против российской спецоперации, но предоставлять украинской армии самолеты F-16 не намерена. Об этом 15 апреля заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью польскому изданию Rzeczpospolita
Накануне греческие СМИ сообщали, что Афины якобы намерены передать Киеву долгожданные в ВСУ истребители. Мицотакис эту информацию опроверг.
"Мы не готовы передать Украине самолеты F – 16. Эта информация появилась в СМИ, но она не соответствует действительности. Но подчеркну, что мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину", – приводит его слова газета.
Премьер добавил, что Греция имеет исторически прочные культурные и религиозные связи с Россией, но это не мешает "решительно выступать против кремлевского режима".
Кроме этого он отметил, что Греция поставила "значительное количество 155-мм снарядов, что является особенно важным, поскольку сейчас Украина сталкивается с серьезной нехваткой артиллерии".
"Мы постоянно рассматриваем, как мы можем еще больше усилить нашу военную поддержку", – добавил Мицотакис.
Ранее сообщалось, что Бельгия передаст
Украине F-16 не раньше 2025 года, но не факт. Руководитель военного комитета НАТО Бауэр считает, что западные истребители повлияют на ситуацию в зоне боевых действий на Украине.