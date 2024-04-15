https://ukraina.ru/20240415/1054527618.html

Греция не передаст Украине истребители F-16 - власти

Греция не передаст Украине истребители F-16 - власти - 15.04.2024 Украина.ру

Греция не передаст Украине истребители F-16 - власти

Греция решительно выступает против российской спецоперации, но предоставлять украинской армии самолеты F-16 не намерена. Об этом 15 апреля заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью польскому изданию Rzeczpospolita

2024-04-15T23:03

2024-04-15T23:03

2024-04-15T23:03

новости

греция

украина

киев

вооруженные силы украины

нато

f-16

истребитель

сво

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048837831_0:40:1043:626_1920x0_80_0_0_ab5b01155f54536fa0d8b04f6d9da692.jpg

Накануне греческие СМИ сообщали, что Афины якобы намерены передать Киеву долгожданные в ВСУ истребители. Мицотакис эту информацию опроверг. Премьер добавил, что Греция имеет исторически прочные культурные и религиозные связи с Россией, но это не мешает "решительно выступать против кремлевского режима". Кроме этого он отметил, что Греция поставила "значительное количество 155-мм снарядов, что является особенно важным, поскольку сейчас Украина сталкивается с серьезной нехваткой артиллерии". "Мы постоянно рассматриваем, как мы можем еще больше усилить нашу военную поддержку", – добавил Мицотакис. Ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине F-16 не раньше 2025 года, но не факт. Руководитель военного комитета НАТО Бауэр считает, что западные истребители повлияют на ситуацию в зоне боевых действий на Украине.

https://ukraina.ru/20240406/1054346874.html

греция

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, греция, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, f-16, истребитель, сво, военная помощь, военная техника