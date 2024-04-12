https://ukraina.ru/20240412/1054476024.html
Бельгия передаст Украине F-16 не раньше 2025 года, но не факт
Бельгия передаст Украине F-16 не раньше 2025 года, но не факт - 12.04.2024 Украина.ру
Бельгия передаст Украине F-16 не раньше 2025 года, но не факт
Бельгия сможет передать Киеву истребители F-16 не раньше следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на пресс-конференции
2024-04-12T14:01
2024-04-12T14:01
2024-04-12T14:01
новости
бельгия
киев
politico
вооруженные силы украины
f-16
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048837831_0:40:1043:626_1920x0_80_0_0_ab5b01155f54536fa0d8b04f6d9da692.jpg
Бельгия входит в коалицию по подготовке украинских пилотов в управлении истребителями F-16. Поставки истребителей Киеву другими странами могут начаться уже в следующем месяце, заявил де Кроо.При этом правительство Бельгии ещё не приняло окончательного решения, будет ли передавать передать собственные самолеты украинским военным.Те, кто выступают против передачи истребителей, объясняют тем, что это снизит боеспособность бельгийских ВВС.Александр де Кроо ранее заявлял, что вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года.Издание Politico со ссылкой на высокопоставленных офицеров ВСУ сообщило, что к моменту прибытия на Украину истребители F-16 уже не будут нужны на поле боя.
https://ukraina.ru/20240318/1053953334.html
бельгия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048837831_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_2c7a7d0ee00af45e89187caa56a12f39.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бельгия, киев, politico, вооруженные силы украины, f-16, украина
Новости, Бельгия, Киев, Politico, Вооруженные силы Украины, F-16, Украина
Бельгия передаст Украине F-16 не раньше 2025 года, но не факт
Бельгия сможет передать Киеву истребители F-16 не раньше следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на пресс-конференции
Бельгия входит в коалицию по подготовке украинских пилотов в управлении истребителями F-16. Поставки истребителей Киеву другими странами могут начаться уже в следующем месяце, заявил де Кроо.
"Что касается именно бельгийских F-16, то они нам пока нужны самим. Начиная со следующего года у нас начнется замена этих самолетов, тогда у нас появятся такие самолеты для поставки, но следующее бельгийское правительство должно будет принимать соответствующее финальное решение", - сказал де Кроо.
При этом правительство Бельгии ещё не приняло окончательного решения, будет ли передавать передать собственные самолеты украинским военным.
Те, кто выступают против передачи истребителей, объясняют тем, что это снизит боеспособность бельгийских ВВС.
Александр де Кроо ранее заявлял, что вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года.
Издание Politico со ссылкой на высокопоставленных офицеров ВСУ сообщило
, что к моменту прибытия на Украину истребители F-16 уже не будут нужны на поле боя.