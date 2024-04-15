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В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель

В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель - 15.04.2024 Украина.ру

В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель

Один мирный житель в Раденске получил ранение в результате обстрела украинской армии, пострадавший доставлен в Скадовскую больницу, сообщил вечером в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-04-15T22:08

2024-04-15T22:08

2024-04-15T22:08

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Помимо этого, в населенном пункте Юбилейный повреждены девять жилых домов, три из которых полностью разрушены. Пострадали также линии электропередачи и газораспределительный пункт.Ранее в этот же день в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника погиб мирный житель Горловки в ДНР.

https://ukraina.ru/20240328/1054174901.html

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новости, херсонская область, владимир сальдо, жертвы, обстрелы, всу, сво, спецоперация