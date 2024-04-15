В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель - 15.04.2024 Украина.ру
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В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель
В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель - 15.04.2024 Украина.ру
В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель
Один мирный житель в Раденске получил ранение в результате обстрела украинской армии, пострадавший доставлен в Скадовскую больницу, сообщил вечером в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-04-15T22:08
2024-04-15T22:08
новости
херсонская область
владимир сальдо
жертвы
обстрелы
всу
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спецоперация
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Помимо этого, в населенном пункте Юбилейный повреждены девять жилых домов, три из которых полностью разрушены. Пострадали также линии электропередачи и газораспределительный пункт.Ранее в этот же день в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника погиб мирный житель Горловки в ДНР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсонская область, владимир сальдо, жертвы, обстрелы, всу, сво, спецоперация
Новости, Херсонская область, Владимир Сальдо, жертвы, обстрелы, ВСУ, СВО, Спецоперация

В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель

22:08 15.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Интервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Один мирный житель в Раденске получил ранение в результате обстрела украинской армии, пострадавший доставлен в Скадовскую больницу, сообщил вечером в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Помимо этого, в населенном пункте Юбилейный повреждены девять жилых домов, три из которых полностью разрушены. Пострадали также линии электропередачи и газораспределительный пункт.
"В Голопристанском муниципальном округе террористические удары противника привели к лесным пожарам на общей площади 18 га", – говорится в телеграм-канале Сальдо.
Ранее в этот же день в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника погиб мирный житель Горловки в ДНР.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 17:23
Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев
 
НовостиХерсонская областьВладимир СальдожертвыобстрелыВСУСВОСпецоперация
 
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