В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Один мирный житель в Раденске получил ранение в результате обстрела украинской армии, пострадавший доставлен в Скадовскую больницу, сообщил вечером в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Помимо этого, в населенном пункте Юбилейный повреждены девять жилых домов, три из которых полностью разрушены. Пострадали также линии электропередачи и газораспределительный пункт.
"В Голопристанском муниципальном округе террористические удары противника привели к лесным пожарам на общей площади 18 га", – говорится в телеграм-канале Сальдо.
Ранее в этот же день в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника погиб мирный житель Горловки в ДНР.