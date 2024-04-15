Горловчанин погиб при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в центре города - 15.04.2024 Украина.ру
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Горловчанин погиб при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в центре города
Горловчанин погиб при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в центре города - 15.04.2024 Украина.ру
Горловчанин погиб при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в центре города
Украинские войска вновь атаковали центр Горловки беспилотниками, в результате сброса взрывоопасного предмета с одного из них погиб один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько
2024-04-15T16:56
2024-04-15T16:56
новости
горловка
приходько
россия
вооруженные силы украины
новые регионы
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всу
жертвы
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Судя по фото, опубликованному в сети, видно, что ВСУ атаковали местную заправку. Салон грузовика, попавшего под обстрел, полностью выгорел. Позже Приходько уточнил, что украинская армия снова направила беспилотник на ту же локацию. В этот раз его успешно засекли и уничтожили силы противовоздушно обороны. По данным Министерства обороны России, средствами ПВО только за сутки сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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новости, горловка, приходько, россия, вооруженные силы украины, новые регионы, днр, сво, всу, жертвы
Новости, Горловка, Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Новые регионы, ДНР, СВО, ВСУ, жертвы

Горловчанин погиб при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в центре города

16:56 15.04.2024
 
В Горловке украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на мирного жителя, он погиб
В Горловке украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на мирного жителя, он погиб
Читать в
Украинские войска вновь атаковали центр Горловки беспилотниками, в результате сброса взрывоопасного предмета с одного из них погиб один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько
"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ по улице Интернациональной (Центрально-Городской район Горловки) погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному", – написал он в своем телеграм-канале.
Судя по фото, опубликованному в сети, видно, что ВСУ атаковали местную заправку. Салон грузовика, попавшего под обстрел, полностью выгорел.
Позже Приходько уточнил, что украинская армия снова направила беспилотник на ту же локацию. В этот раз его успешно засекли и уничтожили силы противовоздушно обороны.
По данным Министерства обороны России, средствами ПВО только за сутки сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
12 апреля, 19:39
В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона В Донецкой Народной Республике из-за атаки украинского беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС России, прибывшие на ликвидацию пожара в Никитовском районе города. Об этом сообщили в телеграм-канале спасательного ведомства
 
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