Горловчанин погиб при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в центре города
В Горловке украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на мирного жителя, он погиб
Украинские войска вновь атаковали центр Горловки беспилотниками, в результате сброса взрывоопасного предмета с одного из них погиб один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько
"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ по улице Интернациональной (Центрально-Городской район Горловки) погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному", – написал он в своем телеграм-канале.
Судя по фото, опубликованному в сети, видно, что ВСУ атаковали местную заправку. Салон грузовика, попавшего под обстрел, полностью выгорел.
Позже Приходько уточнил, что украинская армия снова направила беспилотник на ту же локацию. В этот раз его успешно засекли и уничтожили силы противовоздушно обороны.
По данным Министерства обороны России, средствами ПВО только за сутки сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
12 апреля, 19:39В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона В Донецкой Народной Республике из-за атаки украинского беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС России, прибывшие на ликвидацию пожара в Никитовском районе города. Об этом сообщили в телеграм-канале спасательного ведомства