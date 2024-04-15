https://ukraina.ru/20240415/1054522362.html

Горловчанин погиб при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в центре города

Горловчанин погиб при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в центре города - 15.04.2024 Украина.ру

Горловчанин погиб при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в центре города

Украинские войска вновь атаковали центр Горловки беспилотниками, в результате сброса взрывоопасного предмета с одного из них погиб один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько

2024-04-15T16:56

2024-04-15T16:56

2024-04-15T16:56

новости

горловка

приходько

россия

вооруженные силы украины

новые регионы

днр

сво

всу

жертвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054521909_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_eeca754e74e7d446c97d6af15e4adf4d.jpg

Судя по фото, опубликованному в сети, видно, что ВСУ атаковали местную заправку. Салон грузовика, попавшего под обстрел, полностью выгорел. Позже Приходько уточнил, что украинская армия снова направила беспилотник на ту же локацию. В этот раз его успешно засекли и уничтожили силы противовоздушно обороны. По данным Министерства обороны России, средствами ПВО только за сутки сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

https://ukraina.ru/20240412/1054487964.html

горловка

россия

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, горловка, приходько, россия, вооруженные силы украины, новые регионы, днр, сво, всу, жертвы