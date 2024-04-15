https://ukraina.ru/20240415/1054527220.html

Киев получит пять противоминных кораблей от союзников

Киев получит пять противоминных кораблей от союзников - 15.04.2024 Украина.ру

Киев получит пять противоминных кораблей от союзников

Нидерланды и Бельгия передадут Украине три противоминных суда, всего как минимум пять таких кораблей Киев рассчитывает получить дополнительно, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона

2024-04-15T21:50

2024-04-15T21:50

2024-04-15T21:50

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По его словам, экипажи двух минных тральщиков "Чергнигов" и "Черкассы" Украина получила от Великобритании еще в начале российской спецоперации. Экипажи уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут, добавил Плетенчук. Уточнятся, что на переданных Нидерландами и Бельгией суднах уже проходит обучение. В прошлом году глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что Украине планируется направить радары для обнаружения дронов и тральщики-корабли для выявления и уничтожения морских мин. Ранее эксперт объяснил "Украина.ру", как и чем можно защитить корабли Черноморского флота.

https://ukraina.ru/20240410/1054432677.html

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новости, вооруженные силы украины, украина, киев, нидерланды, минобороны, сво, корабль, разминирование