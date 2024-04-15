Киев получит пять противоминных кораблей от союзников
Нидерланды и Бельгия передадут Украине три противоминных суда, всего как минимум пять таких кораблей Киев рассчитывает получить дополнительно, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона
По его словам, экипажи двух минных тральщиков "Чергнигов" и "Черкассы" Украина получила от Великобритании еще в начале российской спецоперации. Экипажи уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут, добавил Плетенчук.
"Операция по разминированию уже спланирована, штаб уже создан. Экипажи кораблей также готовятся, однако, согласно конвенции Монтре, пока они не могут попасть в акваторию Черного моря", – приводит его слова "24 канал".
Уточнятся, что на переданных Нидерландами и Бельгией суднах уже проходит обучение.
В прошлом году глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что Украине планируется направить радары для обнаружения дронов и тральщики-корабли для выявления и уничтожения морских мин.
Ранее эксперт объяснил "Украина.ру", как и чем можно защитить корабли Черноморского флота.
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