Киев получит пять противоминных кораблей от союзников - 15.04.2024 Украина.ру
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Киев получит пять противоминных кораблей от союзников
Киев получит пять противоминных кораблей от союзников - 15.04.2024 Украина.ру
Киев получит пять противоминных кораблей от союзников
Нидерланды и Бельгия передадут Украине три противоминных суда, всего как минимум пять таких кораблей Киев рассчитывает получить дополнительно, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона
2024-04-15T21:50
2024-04-15T21:50
новости
вооруженные силы украины
украина
киев
нидерланды
минобороны
сво
корабль
разминирование
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По его словам, экипажи двух минных тральщиков "Чергнигов" и "Черкассы" Украина получила от Великобритании еще в начале российской спецоперации. Экипажи уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут, добавил Плетенчук.&nbsp; Уточнятся, что на переданных Нидерландами и Бельгией суднах уже проходит обучение. В прошлом году глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что Украине планируется направить радары для обнаружения дронов и тральщики-корабли для выявления и уничтожения морских мин. Ранее эксперт объяснил "Украина.ру", как и чем можно защитить корабли Черноморского флота.
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новости, вооруженные силы украины, украина, киев, нидерланды, минобороны, сво, корабль, разминирование
Новости, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Нидерланды, Минобороны, СВО, корабль, разминирование

Киев получит пять противоминных кораблей от союзников

21:50 15.04.2024
 
© РИА Новости . Свет / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Свет
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Нидерланды и Бельгия передадут Украине три противоминных суда, всего как минимум пять таких кораблей Киев рассчитывает получить дополнительно, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона
По его словам, экипажи двух минных тральщиков "Чергнигов" и "Черкассы" Украина получила от Великобритании еще в начале российской спецоперации. Экипажи уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут, добавил Плетенчук. 
"Операция по разминированию уже спланирована, штаб уже создан. Экипажи кораблей также готовятся, однако, согласно конвенции Монтре, пока они не могут попасть в акваторию Черного моря", – приводит его слова "24 канал".
Уточнятся, что на переданных Нидерландами и Бельгией суднах уже проходит обучение.
В прошлом году глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что Украине планируется направить радары для обнаружения дронов и тральщики-корабли для выявления и уничтожения морских мин.
Ранее эксперт объяснил "Украина.ру", как и чем можно защитить корабли Черноморского флота.
10 апреля, 20:49
Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым Глава киевского режима Владимир Зеленский скептически оценил возможности украинской армии вернуть новые регионы России и Крым в состав Украины. На вопрос журналиста Bild действительно ли он верит, что Украина в состоянии вернуть Донбасс, Луганск и Крым, он заявил, что у ВСУ есть план контрнаступления, но допустил, что он сработает
 
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Заголовок открываемого материала
22:08В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель
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