Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота
Российские специалисты думают, как найти противоядие против морских беспилотников в Черном море, когда вражеские подводные дроны атакуют российские корабли. С этим надо что-то делать, и об этом говорят не только адмиралы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
За два года СВО в российской армии возникло достаточно проблем. Одни из этих проблем решались успешно, другие - наполовину, а в отношении третьих специалисты пока находятся в тупике. Пока российские специалисты думают как найти противоядие, рассказал обозреватель.
"Вы же знаете, что происходит на Черном море, когда вражеские атаки подводных дронов уничтожают наши корабли. С этим надо что-то делать. Об этом говорят не только адмиралы. Об этом говорит простой народ. Он хочет, чтобы военные начали что-то делать", - отметил Баранец.
Эксперт сообщил, что по радио каждый день общается с рядовыми гражданами, которые предлагают различные варианты защиты. Кто-то советует постоянно держать в воздухе вертолеты, чтобы наблюдать за обстановкой. Другие предлагают ставить вокруг боновые заграждения, рассказал эксперт.
Кто-то требует поставить на каждый корабль по шесть крупнокалиберных пулеметов, чтобы они могли стрелять по беспилотникам. Некоторые слушатели предлагают вообще сменить гидрографию. Выражаясь фигурально, это "какое-то всероссийское заседание Генштаба", резюмировал собеседник издания.
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