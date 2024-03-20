Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота - 20.03.2024 Украина.ру
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Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота
Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота - 20.03.2024 Украина.ру
Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота
Российские специалисты думают, как найти противоядие против морских беспилотников в Черном море, когда вражеские подводные дроны атакуют российские корабли. С этим надо что-то делать, и об этом говорят не только адмиралы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-20T04:10
2024-03-20T04:10
новости
черное море
россия
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защита
катер
корабль
вертолеты
беспилотники
черноморский флот вмф россии
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За два года СВО в российской армии возникло достаточно проблем. Одни из этих проблем решались успешно, другие - наполовину, а в отношении третьих специалисты пока находятся в тупике. Пока российские специалисты думают как найти противоядие, рассказал обозреватель.Эксперт сообщил, что по радио каждый день общается с рядовыми гражданами, которые предлагают различные варианты защиты. Кто-то советует постоянно держать в воздухе вертолеты, чтобы наблюдать за обстановкой. Другие предлагают ставить вокруг боновые заграждения, рассказал эксперт.Кто-то требует поставить на каждый корабль по шесть крупнокалиберных пулеметов, чтобы они могли стрелять по беспилотникам. Некоторые слушатели предлагают вообще сменить гидрографию. Выражаясь фигурально, это "какое-то всероссийское заседание Генштаба", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, россия, виктор баранец, защита, катер, корабль, вертолеты, беспилотники, черноморский флот вмф россии, сво
Новости, Черное море, Россия, Виктор Баранец, защита, катер, корабль, вертолеты, беспилотники, Черноморский флот ВМФ России, СВО

Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота

04:10 20.03.2024
 
© bmpd.livejournal.comпатрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов»
патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов»
© bmpd.livejournal.com
Читать в
Российские специалисты думают, как найти противоядие против морских беспилотников в Черном море, когда вражеские подводные дроны атакуют российские корабли. С этим надо что-то делать, и об этом говорят не только адмиралы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
За два года СВО в российской армии возникло достаточно проблем. Одни из этих проблем решались успешно, другие - наполовину, а в отношении третьих специалисты пока находятся в тупике. Пока российские специалисты думают как найти противоядие, рассказал обозреватель.
"Вы же знаете, что происходит на Черном море, когда вражеские атаки подводных дронов уничтожают наши корабли. С этим надо что-то делать. Об этом говорят не только адмиралы. Об этом говорит простой народ. Он хочет, чтобы военные начали что-то делать", - отметил Баранец.
Эксперт сообщил, что по радио каждый день общается с рядовыми гражданами, которые предлагают различные варианты защиты. Кто-то советует постоянно держать в воздухе вертолеты, чтобы наблюдать за обстановкой. Другие предлагают ставить вокруг боновые заграждения, рассказал эксперт.
Кто-то требует поставить на каждый корабль по шесть крупнокалиберных пулеметов, чтобы они могли стрелять по беспилотникам. Некоторые слушатели предлагают вообще сменить гидрографию. Выражаясь фигурально, это "какое-то всероссийское заседание Генштаба", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
Максим Бардин
Вчера, 18:29
Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за ОдессуПриднестровье не имеет с РФ общей границы. Москве сложно экономически и политически поддерживать регион. Поэтому наши резкие шаги сейчас могут привести к непредсказуемым последствиям.
 
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