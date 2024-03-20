https://ukraina.ru/20240320/1053989955.html

Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота

Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота - 20.03.2024 Украина.ру

Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота

Российские специалисты думают, как найти противоядие против морских беспилотников в Черном море, когда вражеские подводные дроны атакуют российские корабли. С этим надо что-то делать, и об этом говорят не только адмиралы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-20T04:10

2024-03-20T04:10

2024-03-20T04:10

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черное море

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виктор баранец

защита

катер

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вертолеты

беспилотники

черноморский флот вмф россии

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За два года СВО в российской армии возникло достаточно проблем. Одни из этих проблем решались успешно, другие - наполовину, а в отношении третьих специалисты пока находятся в тупике. Пока российские специалисты думают как найти противоядие, рассказал обозреватель.Эксперт сообщил, что по радио каждый день общается с рядовыми гражданами, которые предлагают различные варианты защиты. Кто-то советует постоянно держать в воздухе вертолеты, чтобы наблюдать за обстановкой. Другие предлагают ставить вокруг боновые заграждения, рассказал эксперт.Кто-то требует поставить на каждый корабль по шесть крупнокалиберных пулеметов, чтобы они могли стрелять по беспилотникам. Некоторые слушатели предлагают вообще сменить гидрографию. Выражаясь фигурально, это "какое-то всероссийское заседание Генштаба", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053979787.html

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новости, черное море, россия, виктор баранец, защита, катер, корабль, вертолеты, беспилотники, черноморский флот вмф россии, сво