https://ukraina.ru/20240415/1054526935.html

Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорта, когда захотят

Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорта, когда захотят - 15.04.2024 Украина.ру

Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорта, когда захотят

Услуги по оформлению документов в зарубежных подразделениях государственного предприятия "Документ" будут предоставляться только через предварительную электронную запись. Такие нововведения для беженцев из Украины вступили в силу в понедельник, 15 апреля, информирует Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис"

2024-04-15T21:10

2024-04-15T21:10

2024-04-15T21:29

новости

украина

германия

берлин

польша

украинские беженцы

сво

паспорт

документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101831/25/1018312597_0:47:2978:1722_1920x0_80_0_0_6191c281a909a013d9cd83b912678435.jpg

По данным Центра, теперь "живой очереди" больше не будет в зарубежных подразделениях в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул). В этих городах вводят прием граждан на оформление документов по предварительной записи в электронную очередь. Отмечается, что в связи с нововведением подразделения ГП "Документ" дополнительно увеличили количество талонов предварительной записи и усилили средства верификации пользователей. При этом получение/выдача документов проводится в порядке "живой очереди". Ранее СМИ сообщали, что в Европе в украинских центрах выдачи документов образовались большие очереди. По некоторым данным, люди спешно пытаются оформить документы до вступления в силу нового закона о мобилизации, который и вводит норму о том, что для получения загранпаспортов нужен будет военный билет.

https://ukraina.ru/20240131/1053003251.html

украина

германия

берлин

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, берлин, польша, украинские беженцы, сво, паспорт, документы