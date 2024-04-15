Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорта, когда захотят - 15.04.2024 Украина.ру
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Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорта, когда захотят
Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорта, когда захотят - 15.04.2024 Украина.ру
Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорта, когда захотят
Услуги по оформлению документов в зарубежных подразделениях государственного предприятия "Документ" будут предоставляться только через предварительную электронную запись. Такие нововведения для беженцев из Украины вступили в силу в понедельник, 15 апреля, информирует Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис"
2024-04-15T21:10
2024-04-15T21:29
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По данным Центра, теперь "живой очереди" больше не будет в зарубежных подразделениях в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул). В этих городах вводят прием граждан на оформление документов по предварительной записи в электронную очередь. Отмечается, что в связи с нововведением подразделения ГП "Документ" дополнительно увеличили количество талонов предварительной записи и усилили средства верификации пользователей. При этом получение/выдача документов проводится в порядке "живой очереди". Ранее СМИ сообщали, что в Европе в украинских центрах выдачи документов образовались большие очереди. По некоторым данным, люди спешно пытаются оформить документы до вступления в силу нового закона о мобилизации, который и вводит норму о том, что для получения загранпаспортов нужен будет военный билет.
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новости, украина, германия, берлин, польша, украинские беженцы, сво, паспорт, документы
Новости, Украина, Германия, Берлин, Польша, украинские беженцы, СВО, паспорт, документы

Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорта, когда захотят

21:10 15.04.2024 (обновлено: 21:29 15.04.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПограничный пункт перехода Мамонтово-2 на границе с Польшей
Пограничный пункт перехода Мамонтово-2 на границе с Польшей - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Услуги по оформлению документов в зарубежных подразделениях государственного предприятия "Документ" будут предоставляться только через предварительную электронную запись. Такие нововведения для беженцев из Украины вступили в силу в понедельник, 15 апреля, информирует Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис"
По данным Центра, теперь "живой очереди" больше не будет в зарубежных подразделениях в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул). В этих городах вводят прием граждан на оформление документов по предварительной записи в электронную очередь.
Отмечается, что в связи с нововведением подразделения ГП "Документ" дополнительно увеличили количество талонов предварительной записи и усилили средства верификации пользователей.
При этом получение/выдача документов проводится в порядке "живой очереди".
Ранее СМИ сообщали, что в Европе в украинских центрах выдачи документов образовались большие очереди. По некоторым данным, люди спешно пытаются оформить документы до вступления в силу нового закона о мобилизации, который и вводит норму о том, что для получения загранпаспортов нужен будет военный билет.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 14:42
Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГГермания должна ускорить процесс депортации, заявил сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung
 
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