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В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света

В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света - 15.04.2024 Украина.ру

В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света

Социальные и критической инфраструктуры объекты в Кривом Роге вынужденно перешли на генераторы из-за аварийного отключения света. Кроме них электроэнергия отсутствует во всем городе, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул

2024-04-15T20:50

2024-04-15T20:50

2024-04-15T20:50

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кривой рог

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укрэнерго

энергосистема украины

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спецоперация

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По его словам, энергетики обещают восстановление через несколько часов, а пока жители города могут посетить 213 "пунктов несокрушимости, где все есть". Как отмечает "Украинская правда", на утро понедельника 15 апреля стране без света осталось более 450 населенных пунктов. Украина больше не может защитить стратегически важные объекты с помощью систем противовоздушной обороны, информирует газета Neue Zürcher Zeitung. В частности, стране не хватает снарядов для установок ПВО. Ранее "Укрэнерго" просило жителей страны экономить, потому что энергосистема не выдерживает баланс.

https://ukraina.ru/20240411/1054439891.html

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новости, кривой рог, украина, укрэнерго, энергосистема украины, сво, спецоперация