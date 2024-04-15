В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света
Социальные и критической инфраструктуры объекты в Кривом Роге вынужденно перешли на генераторы из-за аварийного отключения света. Кроме них электроэнергия отсутствует во всем городе, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул
По его словам, энергетики обещают восстановление через несколько часов, а пока жители города могут посетить 213 "пунктов несокрушимости, где все есть".
Как отмечает "Украинская правда", на утро понедельника 15 апреля стране без света осталось более 450 населенных пунктов.
Украина больше не может защитить стратегически важные объекты с помощью систем противовоздушной обороны, информирует газета Neue Zürcher Zeitung. В частности, стране не хватает снарядов для установок ПВО.
"Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась. (...) Произошло то, чего долгое время опасались эксперты: запасы боеприпасов украинских ПВО, очевидно, в значительной мере исчерпаны", - пишет СМИ.
Ранее "Укрэнерго" просило жителей страны экономить, потому что энергосистема не выдерживает баланс.
11 апреля, 10:29ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подпольеВооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по местам скопления ВСУ и объектам энергетики по всей Украине. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости