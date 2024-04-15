В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света - 15.04.2024 Украина.ру
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В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света
В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света - 15.04.2024 Украина.ру
В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света
Социальные и критической инфраструктуры объекты в Кривом Роге вынужденно перешли на генераторы из-за аварийного отключения света. Кроме них электроэнергия отсутствует во всем городе, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул
2024-04-15T20:50
2024-04-15T20:50
новости
кривой рог
украина
укрэнерго
энергосистема украины
сво
спецоперация
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По его словам, энергетики обещают восстановление через несколько часов, а пока жители города могут посетить 213 "пунктов несокрушимости, где все есть". Как отмечает "Украинская правда", на утро понедельника 15 апреля стране без света&nbsp;осталось&nbsp;более 450 населенных пунктов. Украина больше не может защитить стратегически важные объекты с помощью систем противовоздушной обороны, информирует газета&nbsp;Neue Zürcher Zeitung. В частности, стране не хватает снарядов для установок ПВО. Ранее "Укрэнерго" просило жителей страны экономить, потому что энергосистема не выдерживает баланс.
https://ukraina.ru/20240411/1054439891.html
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новости, кривой рог, украина, укрэнерго, энергосистема украины, сво, спецоперация
Новости, Кривой Рог, Украина, Укрэнерго, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация

В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света

20:50 15.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Социальные и критической инфраструктуры объекты в Кривом Роге вынужденно перешли на генераторы из-за аварийного отключения света. Кроме них электроэнергия отсутствует во всем городе, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул
По его словам, энергетики обещают восстановление через несколько часов, а пока жители города могут посетить 213 "пунктов несокрушимости, где все есть".
Как отмечает "Украинская правда", на утро понедельника 15 апреля стране без света осталось более 450 населенных пунктов.
Украина больше не может защитить стратегически важные объекты с помощью систем противовоздушной обороны, информирует газета Neue Zürcher Zeitung. В частности, стране не хватает снарядов для установок ПВО.
"Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась. (...) Произошло то, чего долгое время опасались эксперты: запасы боеприпасов украинских ПВО, очевидно, в значительной мере исчерпаны", - пишет СМИ.
Ранее "Укрэнерго" просило жителей страны экономить, потому что энергосистема не выдерживает баланс.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 10:29
ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подпольеВооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по местам скопления ВСУ и объектам энергетики по всей Украине. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
 
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