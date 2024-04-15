СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ"
© CC0, PixabayTikTok
© CC0, Pixabay
Новостные TikTok-каналы, а также личные страницы российских артистов в приложении больше не будут показаны в новостных лентах украинцев. Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины намерен заблокировать 83 таких аккаунта за распространение "российской пропаганды". Об этом центр сообщил в понедельник
"Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети Тикток для противодействия распространению российской пропаганды в сети", – сказано в сообщении в телеграм-канале СНБО.
Речь идет о каналах ria_novosti, tvrussia1, simonyan.m, ren_tv_news, izvestia_ru, ntvru. В список "российских пропагандистов" также попал певец Николай Басков (nbaskov), Филипп Киркоров (fkirkorov), Ярослав "Шаман" Дронов (shaman.me) и другие.
Помимо этого, СНБО обратился к жителям страны с просьбой информировать о каналах, которые ведут "подрывную деятельность".
В начале апреля депутат Верховной рады Святослав Юрчишин заявил, что на Украине планируют запретить социальную сеть TikTok. Ранее он же пытался запретить известный мессенджер Telegram. Все эти приложения, считают в Киеве, несут угрозу.
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