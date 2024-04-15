https://ukraina.ru/20240415/1054526236.html

СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ"

СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ" - 15.04.2024 Украина.ру

СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ"

Новостные TikTok-каналы, а также личные страницы российских артистов в приложении больше не будут показаны в новостных лентах украинцев. Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины намерен заблокировать 83 таких аккаунта за распространение "российской пропаганды". Об этом центр сообщил в понедельник

2024-04-15T19:55

2024-04-15T19:55

2024-04-15T19:55

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Речь идет о каналах ria_novosti, tvrussia1, simonyan.m, ren_tv_news, izvestia_ru, ntvru. В список "российских пропагандистов" также попал певец Николай Басков (nbaskov), Филипп Киркоров (fkirkorov), Ярослав "Шаман" Дронов (shaman.me) и другие. Помимо этого, СНБО обратился к жителям страны с просьбой информировать о каналах, которые ведут "подрывную деятельность". В начале апреля депутат Верховной рады Святослав Юрчишин заявил, что на Украине планируют запретить социальную сеть TikTok. Ранее он же пытался запретить известный мессенджер Telegram. Все эти приложения, считают в Киеве, несут угрозу.

https://ukraina.ru/20240328/1054162593.html

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новости, украина, киев, снбо, верховная рада, tiktok, блокировка, свобода слова, сво, спецоперация