СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ" - 15.04.2024 Украина.ру
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СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ"
СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ" - 15.04.2024 Украина.ру
СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ"
Новостные TikTok-каналы, а также личные страницы российских артистов в приложении больше не будут показаны в новостных лентах украинцев. Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины намерен заблокировать 83 таких аккаунта за распространение "российской пропаганды". Об этом центр сообщил в понедельник
2024-04-15T19:55
2024-04-15T19:55
новости
украина
киев
снбо
верховная рада
tiktok
блокировка
свобода слова
сво
спецоперация
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Речь идет о каналах ria_novosti, tvrussia1, simonyan.m, ren_tv_news, izvestia_ru, ntvru. В список "российских пропагандистов" также попал певец Николай Басков (nbaskov), Филипп Киркоров (fkirkorov), Ярослав "Шаман" Дронов (shaman.me) и другие. Помимо этого, СНБО обратился к жителям страны с просьбой информировать о каналах, которые ведут "подрывную деятельность". В начале апреля депутат Верховной рады Святослав Юрчишин заявил, что на Украине планируют запретить социальную сеть TikTok. Ранее он же пытался запретить известный мессенджер Telegram. Все эти приложения, считают в Киеве, несут угрозу.
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новости, украина, киев, снбо, верховная рада, tiktok, блокировка, свобода слова, сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, СНБО, Верховная Рада, TikTok, блокировка, свобода слова, СВО, Спецоперация

СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ"

19:55 15.04.2024
 
© CC0, PixabayTikTok
TikTok
© CC0, Pixabay
Читать в
Новостные TikTok-каналы, а также личные страницы российских артистов в приложении больше не будут показаны в новостных лентах украинцев. Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины намерен заблокировать 83 таких аккаунта за распространение "российской пропаганды". Об этом центр сообщил в понедельник
"Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети Тикток для противодействия распространению российской пропаганды в сети", – сказано в сообщении в телеграм-канале СНБО.
Речь идет о каналах ria_novosti, tvrussia1, simonyan.m, ren_tv_news, izvestia_ru, ntvru. В список "российских пропагандистов" также попал певец Николай Басков (nbaskov), Филипп Киркоров (fkirkorov), Ярослав "Шаман" Дронов (shaman.me) и другие.
Помимо этого, СНБО обратился к жителям страны с просьбой информировать о каналах, которые ведут "подрывную деятельность".
В начале апреля депутат Верховной рады Святослав Юрчишин заявил, что на Украине планируют запретить социальную сеть TikTok. Ранее он же пытался запретить известный мессенджер Telegram. Все эти приложения, считают в Киеве, несут угрозу.
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 11:14
Проблема "Телеграма": пока Россия борется с терроризмом, Украина добивает свободу словаПопулярный мессенджер "Телеграм" оказался вновь в центре внимания, причем одновременно как в России, так и на Украине. Если Москва заинтересована в более тщательной работе администрации "Телеграма" в плане борьбы с терроризмом, то главное, что заботит киевский режим – это прикрыть последние остатки свободы слова и мысли в стране
 
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Заголовок открываемого материала
19:55СНБО Украины заблокирует 83 TikTok-канала за "пропаганду РФ"
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