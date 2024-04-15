Зеленский назначил нового заместителя Ермака, а СМИ объяснили причину кадровых чисток

Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро

Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру оценил перемены в российской армии, произошедшие благодаря СВО, спрогнозировал направления ударов ВС РФ этим летом и оценил последствия от возможного полномасштабного вторжения войск стран НАТО на Украину