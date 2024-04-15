Зеленский назначил нового заместителя Ермака, а СМИ объяснили причину кадровых чисток
Зеленский
В понедельник, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы МИД Николая Точицкого заместителем главы своего Офиса Андрея Ермака. Соответствующее распоряжение появилось на сайте главы киевского режима
"Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – сказано в документе.
Его место в МИД занял уволенный с должности замглавы Офиса президента Андрей Сибига. Украинские СМИ полагают, что такие кадровые якобы грозят будущей отставкой министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, которого может заменить Сибига.
Точицкий работал в МИД с 1993 года. 29 сентября 2021 года он стал заместителем министра иностранных дел Украины.
Ранее в этот же день Зеленский уволил заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
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