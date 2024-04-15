Зеленский назначил нового заместителя Ермака, а СМИ объяснили причину кадровых чисток - 15.04.2024 Украина.ру
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Зеленский назначил нового заместителя Ермака, а СМИ объяснили причину кадровых чисток
Зеленский назначил нового заместителя Ермака, а СМИ объяснили причину кадровых чисток - 15.04.2024 Украина.ру
Зеленский назначил нового заместителя Ермака, а СМИ объяснили причину кадровых чисток
В понедельник, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы МИД Николая Точицкого заместителем главы своего Офиса Андрея Ермака. Соответствующее распоряжение появилось на сайте главы киевского режима
2024-04-15T17:56
2024-04-15T17:56
новости
украина
андрей ермак
владимир зеленский
дмитрий кулеба
мид
офис президента
кадровые перестановки
увольнение
сво
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Его место в МИД занял уволенный с должности замглавы Офиса президента Андрей Сибига. Украинские СМИ полагают, что такие кадровые якобы грозят будущей отставкой министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, которого может заменить Сибига. Точицкий работал в МИД с 1993 года. 29 сентября 2021 года он стал заместителем министра иностранных дел Украины. Ранее в этот же день Зеленский уволил заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
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новости, украина, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид, офис президента, кадровые перестановки, увольнение, сво
Новости, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, МИД, Офис президента, кадровые перестановки, увольнение, СВО

Зеленский назначил нового заместителя Ермака, а СМИ объяснили причину кадровых чисток

17:56 15.04.2024
 
Зеленский
Зеленский
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В понедельник, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы МИД Николая Точицкого заместителем главы своего Офиса Андрея Ермака. Соответствующее распоряжение появилось на сайте главы киевского режима
"Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – сказано в документе.
Его место в МИД занял уволенный с должности замглавы Офиса президента Андрей Сибига. Украинские СМИ полагают, что такие кадровые якобы грозят будущей отставкой министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, которого может заменить Сибига.
Точицкий работал в МИД с 1993 года. 29 сентября 2021 года он стал заместителем министра иностранных дел Украины.
Ранее в этот же день Зеленский уволил заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
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НовостиУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаМИДОфис президентакадровые перестановкиувольнениеСВО
 
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