Зеленский сменил заместителя секретаря СНБО
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сменил заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, документ опубликовали на сайте его Офиса
"Уволить Соловьева Алексея Станиславовича с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Соловьев занимал должность заместителя секретаря СНБО с 2020 года.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность Андрея Кононенко.
В конце марта Зеленский сменил секретаря СНБО, вместо Алексея Данилова пост занял Александр Литвиненко, до этого возглавлявший службу внешней разведки.
3 апреля, 03:00Продавал крашеных собак и убирал конкурентов: Рогов объяснил, чем занимался "публичный говорун" ДаниловДанилов сумел монетизировать свою должность, придумав санкционный список СНБО, в который попадали различные украинские предприятия и коммерсанты. Это должность "публичного говоруна", от которого мало что зависит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов