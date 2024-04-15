Зеленский сменил заместителя секретаря СНБО - 15.04.2024 Украина.ру
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Зеленский сменил заместителя секретаря СНБО
Зеленский сменил заместителя секретаря СНБО - 15.04.2024 Украина.ру
Зеленский сменил заместителя секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский сменил заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, документ опубликовали на сайте его Офиса
2024-04-15T15:03
2024-04-15T15:03
новости
украина
владимир зеленский
снбо
алексей данилов
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"Уволить Соловьева Алексея Станиславовича с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.Соловьев занимал должность заместителя секретаря СНБО с 2020 года.Другим указом Зеленский назначил на эту должность Андрея Кононенко.В конце марта Зеленский сменил секретаря СНБО, вместо Алексея Данилова пост занял Александр Литвиненко, до этого возглавлявший службу внешней разведки.
https://ukraina.ru/20240403/1054252289.html
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новости, украина, владимир зеленский, снбо, алексей данилов
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СНБО, Алексей Данилов

Зеленский сменил заместителя секретаря СНБО

15:03 15.04.2024
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский сменил заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, документ опубликовали на сайте его Офиса
"Уволить Соловьева Алексея Станиславовича с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Соловьев занимал должность заместителя секретаря СНБО с 2020 года.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность Андрея Кононенко.
В конце марта Зеленский сменил секретаря СНБО, вместо Алексея Данилова пост занял Александр Литвиненко, до этого возглавлявший службу внешней разведки.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
3 апреля, 03:00
Продавал крашеных собак и убирал конкурентов: Рогов объяснил, чем занимался "публичный говорун" ДаниловДанилов сумел монетизировать свою должность, придумав санкционный список СНБО, в который попадали различные украинские предприятия и коммерсанты. Это должность "публичного говоруна", от которого мало что зависит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСНБОАлексей Данилов
 
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