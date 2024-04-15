Продавал крашеных собак и убирал конкурентов: Рогов объяснил, чем занимался "публичный говорун" Данилов Данилов сумел монетизировать свою должность, придумав санкционный список СНБО, в который попадали различные украинские предприятия и коммерсанты. Это должность "публичного говоруна", от которого мало что зависит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов