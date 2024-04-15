https://ukraina.ru/20240415/1054521400.html
Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро
Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро - 15.04.2024 Украина.ру
Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру оценил перемены в российской армии, произошедшие благодаря СВО, спрогнозировал направления ударов ВС РФ этим летом и оценил последствия от возможного полномасштабного вторжения войск стран НАТО на Украину
2024-04-15T16:39
2024-04-15T16:39
2024-04-15T16:39
новости
евгений норин
нато
евросоюз
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054520692_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_005cab9cb6030b26c420dced003b5151.jpg
00:37 – как изменилась российская армия за время СВО;05:43 – в каком направлении будут наступать войска России летом 2024 года;14:30 – о том, за счёт чего украинская армия ещё держится и когда ВСУ уже не смогут сопротивляться;19:42 – о восстановлении новых регионов;26:48 – к чему может привести вторжение войск стран НАТО на Украину?33:45 – как вынудить НАТО отодвинуть свою военную инфраструктуру от российских границ?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054520692_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a51fa0d65b0b2f4b4304d1c261d2bc8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евгений норин, нато, евросоюз, сво, видео
Новости, Евгений Норин, НАТО, Евросоюз, СВО
Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру оценил перемены в российской армии, произошедшие благодаря СВО, спрогнозировал направления ударов ВС РФ этим летом и оценил последствия от возможного полномасштабного вторжения войск стран НАТО на Украину
00:37
– как изменилась российская армия за время СВО;05:43
– в каком направлении будут наступать войска России летом 2024 года;14:30
– о том, за счёт чего украинская армия ещё держится и когда ВСУ уже не смогут сопротивляться;19:42
– о восстановлении новых регионов;26:48
– к чему может привести вторжение войск стран НАТО на Украину?33:45
– как вынудить НАТО отодвинуть свою военную инфраструктуру от российских границ?