Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро - 15.04.2024 Украина.ру
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Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро
Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро - 15.04.2024 Украина.ру
Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру оценил перемены в российской армии, произошедшие благодаря СВО, спрогнозировал направления ударов ВС РФ этим летом и оценил последствия от возможного полномасштабного вторжения войск стран НАТО на Украину
2024-04-15T16:39
2024-04-15T16:39
новости
евгений норин
нато
евросоюз
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00:37 – как изменилась российская армия за время СВО;05:43 – в каком направлении будут наступать войска России летом 2024 года;14:30 – о том, за счёт чего украинская армия ещё держится и когда ВСУ уже не смогут сопротивляться;19:42 – о восстановлении новых регионов;26:48 – к чему может привести вторжение войск стран НАТО на Украину?33:45 – как вынудить НАТО отодвинуть свою военную инфраструктуру от российских границ?
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Новости
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новости, евгений норин, нато, евросоюз, сво, видео
Новости, Евгений Норин, НАТО, Евросоюз, СВО

Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро

16:39 15.04.2024
 
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Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру оценил перемены в российской армии, произошедшие благодаря СВО, спрогнозировал направления ударов ВС РФ этим летом и оценил последствия от возможного полномасштабного вторжения войск стран НАТО на Украину
00:37 – как изменилась российская армия за время СВО;
05:43 – в каком направлении будут наступать войска России летом 2024 года;
14:30 – о том, за счёт чего украинская армия ещё держится и когда ВСУ уже не смогут сопротивляться;
19:42 – о восстановлении новых регионов;
26:48 – к чему может привести вторжение войск стран НАТО на Украину?
33:45 – как вынудить НАТО отодвинуть свою военную инфраструктуру от российских границ?
 
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