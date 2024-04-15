https://ukraina.ru/20240415/1054521400.html

Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро

Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро - 15.04.2024 Украина.ру

Войска НАТО по Днепру и "кинэць"? Норин о капитуляции ВСУ и о том, что начнётся совсем скоро

Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру оценил перемены в российской армии, произошедшие благодаря СВО, спрогнозировал направления ударов ВС РФ этим летом и оценил последствия от возможного полномасштабного вторжения войск стран НАТО на Украину

2024-04-15T16:39

2024-04-15T16:39

2024-04-15T16:39

новости

евгений норин

нато

евросоюз

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00:37 – как изменилась российская армия за время СВО;05:43 – в каком направлении будут наступать войска России летом 2024 года;14:30 – о том, за счёт чего украинская армия ещё держится и когда ВСУ уже не смогут сопротивляться;19:42 – о восстановлении новых регионов;26:48 – к чему может привести вторжение войск стран НАТО на Украину?33:45 – как вынудить НАТО отодвинуть свою военную инфраструктуру от российских границ?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евгений норин, нато, евросоюз, сво, видео