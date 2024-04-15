"Угнетение, геноцид и этнические чистки": Шкурлатов о том, что ждет русскоязычных в "большой Румынии"
В концепции Romania Mare Приднестровье и Гагаузия являются камнем преткновения у румынских шовинистов и националистов. Власти и политические элиты страны уже давно мечтают о "Великой Румынии". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Румынские власти и политические элиты страны уже не один век бредят о "Великой Румынии" от моря и до моря. Это так называемый проект Romania Mare, когда Румыния пыталась вновь стать великой империей, рассказал военный.
Это было во времена военного деятеля Йона Антонеску, который "фашиствовал" под покровительством Третьего рейха Адольфа Гитлера. И до прихода к власти румынского маршала, добавил он.
"Разумеется, в концепции Romania Mare Приднестровье и Гагаузия являются камнем преткновения, костью в горле у румынских шовинистов и националистов. Это прорусские регионы, несмотря на разнообразный этнический состав их населения. Приднестровье в ходе боевых действий отстояло де-факто свою независимость", - отметил Шкурлатов.
Ничего хорошего для малых национальностей этого региона, особенно для русских и для русскоязычных граждан, в этой "большой" Румынии, в случае её возрождения, ничего не светит. "Их ждет лишь угнетение, геноцид и этнические чистки", заключил собеседник издания.
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