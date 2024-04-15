https://ukraina.ru/20240415/1054507043.html

"Угнетение, геноцид и этнические чистки": Шкурлатов о том, что ждет русскоязычных в "большой Румынии"

"Угнетение, геноцид и этнические чистки": Шкурлатов о том, что ждет русскоязычных в "большой Румынии" - 15.04.2024 Украина.ру

"Угнетение, геноцид и этнические чистки": Шкурлатов о том, что ждет русскоязычных в "большой Румынии"

В концепции Romania Mare Приднестровье и Гагаузия являются камнем преткновения у румынских шовинистов и националистов. Власти и политические элиты страны уже давно мечтают о "Великой Румынии". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-04-15T03:50

2024-04-15T03:50

2024-04-15T03:50

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гагаузия

румыния

приднестровье

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националисты

независимость

империя

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Румынские власти и политические элиты страны уже не один век бредят о "Великой Румынии" от моря и до моря. Это так называемый проект Romania Mare, когда Румыния пыталась вновь стать великой империей, рассказал военный.Это было во времена военного деятеля Йона Антонеску, который "фашиствовал" под покровительством Третьего рейха Адольфа Гитлера. И до прихода к власти румынского маршала, добавил он.Ничего хорошего для малых национальностей этого региона, особенно для русских и для русскоязычных граждан, в этой "большой" Румынии, в случае её возрождения, ничего не светит. "Их ждет лишь угнетение, геноцид и этнические чистки", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240414/1054476770.html

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румыния

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новости, гагаузия, румыния, приднестровье, офицеры россии, русский, националисты, независимость, империя