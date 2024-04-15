"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину - 15.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240415/1054500441.html
"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину - 15.04.2024 Украина.ру
"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
В условиях СВО, когда на фронте применяются тяжелые виды вооружений, не особенно важна концентрация войск. Невозможно сосредоточить большое количество войск в одном месте, чтобы создать ударный кулак. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-04-15T04:40
2024-04-15T04:40
новости
украина
россия
авдеевка
вс рф
всу
штурмовик
французы
поляки
украинцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/74/1018097452_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_7a0974e7a16d074641226994dade564a.jpg
Даже если подразделения французов или поляков все же "полезут" на Украину, интенсивность боев от этого не изменится. По открытому пространству в Запорожских степях пройти незамеченными просто невозможно. Нельзя собрать большое количество войск в одном месте, рассказал журналист.До российских позиций может дойти только какой-нибудь небольшой штурмовой отряд противника. При этом армии РФ неважно, кто это будет: украинец, поляк, француз или колумбиец, отметил военный.Даже 3-я штурмовая бригада ВСУ, которая должна была выполнять функцию заградотряда, чтобы предотвратить выход частей ВСУ из Авдеевки, не справилась со своей задачей. Она бежала на коксохим, но даже суток не продержалась под ударами ФАБов ВКС РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240413/1054486167.html
украина
россия
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/74/1018097452_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_7d1d6edfc0aeacc6cd90179129e97bf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, авдеевка, вс рф, всу, штурмовик, французы, поляки, украинцы, потери, сво
Новости, Украина, Россия, Авдеевка, ВС РФ, ВСУ, штурмовик, французы, поляки, украинцы, потери, СВО

"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину

04:40 15.04.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Денис Петров
Перейти в фотобанк
Читать в
В условиях СВО, когда на фронте применяются тяжелые виды вооружений, не особенно важна концентрация войск. Невозможно сосредоточить большое количество войск в одном месте, чтобы создать ударный кулак. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Даже если подразделения французов или поляков все же "полезут" на Украину, интенсивность боев от этого не изменится. По открытому пространству в Запорожских степях пройти незамеченными просто невозможно. Нельзя собрать большое количество войск в одном месте, рассказал журналист.
До российских позиций может дойти только какой-нибудь небольшой штурмовой отряд противника. При этом армии РФ неважно, кто это будет: украинец, поляк, француз или колумбиец, отметил военный.
"Да, можно загнать большое количество [украинских] войск в ту же Славянско-Краматорскую агломерацию. Но тот же пример Авдеевки показал, что Украине это никак не помогло. Мы нанесли им огромные потери убитыми и ранеными", - отметил Линин.
Даже 3-я штурмовая бригада ВСУ, которая должна была выполнять функцию заградотряда, чтобы предотвратить выход частей ВСУ из Авдеевки, не справилась со своей задачей. Она бежала на коксохим, но даже суток не продержалась под ударами ФАБов ВКС РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
13 апреля, 07:00
Александр Носович: После развала фронта на Украине НАТО устроит России новый шантаж на БалтикеПроцедура вступления Украины в НАТО продвинется после окончания конфликта Киева с Москвой, заявила пресс-служба Госдепартамента США. Жители Украины должны осознать, что никому из них не удастся отсидеться во время мобилизации, поскольку в войсках не хватает людей, предупредил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк
 
НовостиУкраинаРоссияАвдеевкаВС РФВСУштурмовикфранцузыполякиукраинцыпотериСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Ростислав Ищенко: Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене
05:20Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ
05:10"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан
05:00"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине
04:50"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации
04:40"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
04:30Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
04:20ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление
04:10Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на Украине
04:00ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага
03:50"Угнетение, геноцид и этнические чистки": Шкурлатов о том, что ждет русскоязычных в "большой Румынии"
03:40Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие
03:30На складах их очень много: военкор рассказал про уникальное советское оружие, созданное в конце ВОВ
03:20Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины
03:10Высыпаем на ВСУ целый пакет "Града": военкор рассказал, какую артиллерию применяет армия РФ в зоне СВО
03:00"Приднестровье могут взять в клещи": Шкурлатов о том, где Запад может открыть второй фронт против России
19:59Те же грабли - только в профиль. Как санкции против цветмета России бьют по Лондонской бирже металлов
18:46Запасайтесь буржуйками. Украинские эксперты с негодованием готовятся к десятилетиям войны с Россией
18:33Генштаб пророчит атаку на ЗАЭС, провокация в Харькове. Итоги 14 апреля на Украине
18:25Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Черновцах, Аваков в Закарпатье, и "зрадный" Тик-ток
Лента новостейМолния