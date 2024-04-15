"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
В условиях СВО, когда на фронте применяются тяжелые виды вооружений, не особенно важна концентрация войск. Невозможно сосредоточить большое количество войск в одном месте, чтобы создать ударный кулак. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Даже если подразделения французов или поляков все же "полезут" на Украину, интенсивность боев от этого не изменится. По открытому пространству в Запорожских степях пройти незамеченными просто невозможно. Нельзя собрать большое количество войск в одном месте, рассказал журналист.
До российских позиций может дойти только какой-нибудь небольшой штурмовой отряд противника. При этом армии РФ неважно, кто это будет: украинец, поляк, француз или колумбиец, отметил военный.
"Да, можно загнать большое количество [украинских] войск в ту же Славянско-Краматорскую агломерацию. Но тот же пример Авдеевки показал, что Украине это никак не помогло. Мы нанесли им огромные потери убитыми и ранеными", - отметил Линин.
Даже 3-я штурмовая бригада ВСУ, которая должна была выполнять функцию заградотряда, чтобы предотвратить выход частей ВСУ из Авдеевки, не справилась со своей задачей. Она бежала на коксохим, но даже суток не продержалась под ударами ФАБов ВКС РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
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