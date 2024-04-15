https://ukraina.ru/20240415/1054481848.html

Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ

Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ - 15.04.2024 Украина.ру

Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ

Самоходный миномет "Пион" способен взломать любой объект долговременной фортификации противника. Вся тяжелая артиллерия, которую разрабатывали еще в СССР, неприхотлива и эффективна, она широко применяется в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-04-15T05:20

2024-04-15T05:20

2024-04-15T05:20

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Крупнокалиберный самоходный миномет "Пион" - это одно из мощнейших вооружений российской армии, которое взламывает любой объект долговременной фортификации противника, как бы глубоко он ни находился, рассказал журналист.То есть миномет "Пион" — это страшное орудие. Вообще вся тяжелая артиллерия, которую разрабатывали еще в СССР, неприхотлива и эффективна. Бойцы широко применяют ее в зоне спецоперации, отметил военкор.Также ВС РФ применяют самоходную пушку "Гиацинт", как на самоходном шасси, так и буксируемые орудия. Это оружие наносит колоссальный ущерб ВСУ. С его помощью ВС РФ поражают цели в тактической глубине: пункты временной дислокации и места скопления живой силы противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру

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