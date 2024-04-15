Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Самоходный миномет "Пион" способен взломать любой объект долговременной фортификации противника. Вся тяжелая артиллерия, которую разрабатывали еще в СССР, неприхотлива и эффективна, она широко применяется в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Крупнокалиберный самоходный миномет "Пион" - это одно из мощнейших вооружений российской армии, которое взламывает любой объект долговременной фортификации противника, как бы глубоко он ни находился, рассказал журналист.
"Даже если он не попадает прямо в этот объект, он вызывает смещение почвы, из-за чего рвутся кабеля и воздуховоды. Вы не можете там находиться без света и воды, да еще и с осыпающимся потолком", - добавил Линин.
То есть миномет "Пион" — это страшное орудие. Вообще вся тяжелая артиллерия, которую разрабатывали еще в СССР, неприхотлива и эффективна. Бойцы широко применяют ее в зоне спецоперации, отметил военкор.
Также ВС РФ применяют самоходную пушку "Гиацинт", как на самоходном шасси, так и буксируемые орудия. Это оружие наносит колоссальный ущерб ВСУ. С его помощью ВС РФ поражают цели в тактической глубине: пункты временной дислокации и места скопления живой силы противника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
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