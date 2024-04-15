Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ - 15.04.2024 Украина.ру
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Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ
Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ - 15.04.2024 Украина.ру
Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ
Самоходный миномет "Пион" способен взломать любой объект долговременной фортификации противника. Вся тяжелая артиллерия, которую разрабатывали еще в СССР, неприхотлива и эффективна, она широко применяется в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-04-15T05:20
2024-04-15T05:20
новости
россия
ссср
вооружение
артиллерия
миномет
пушка
вс рф
оружие
сво
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Крупнокалиберный самоходный миномет "Пион" - это одно из мощнейших вооружений российской армии, которое взламывает любой объект долговременной фортификации противника, как бы глубоко он ни находился, рассказал журналист.То есть миномет "Пион" — это страшное орудие. Вообще вся тяжелая артиллерия, которую разрабатывали еще в СССР, неприхотлива и эффективна. Бойцы широко применяют ее в зоне спецоперации, отметил военкор.Также ВС РФ применяют самоходную пушку "Гиацинт", как на самоходном шасси, так и буксируемые орудия. Это оружие наносит колоссальный ущерб ВСУ. С его помощью ВС РФ поражают цели в тактической глубине: пункты временной дислокации и места скопления живой силы противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, ссср, вооружение, артиллерия, миномет, пушка, вс рф, оружие, сво, всу, поражение
Новости, Россия, СССР, вооружение, артиллерия, миномет, пушка, ВС РФ, оружие, СВО, ВСУ, поражение

Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ

05:20 15.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Самоходный миномет "Пион" способен взломать любой объект долговременной фортификации противника. Вся тяжелая артиллерия, которую разрабатывали еще в СССР, неприхотлива и эффективна, она широко применяется в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Крупнокалиберный самоходный миномет "Пион" - это одно из мощнейших вооружений российской армии, которое взламывает любой объект долговременной фортификации противника, как бы глубоко он ни находился, рассказал журналист.
"Даже если он не попадает прямо в этот объект, он вызывает смещение почвы, из-за чего рвутся кабеля и воздуховоды. Вы не можете там находиться без света и воды, да еще и с осыпающимся потолком", - добавил Линин.
То есть миномет "Пион" — это страшное орудие. Вообще вся тяжелая артиллерия, которую разрабатывали еще в СССР, неприхотлива и эффективна. Бойцы широко применяют ее в зоне спецоперации, отметил военкор.
Также ВС РФ применяют самоходную пушку "Гиацинт", как на самоходном шасси, так и буксируемые орудия. Это оружие наносит колоссальный ущерб ВСУ. С его помощью ВС РФ поражают цели в тактической глубине: пункты временной дислокации и места скопления живой силы противника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
11 апреля, 19:46
Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падетПока "армянский Навальный*" рушит связи с Россией, а Приднестровье хотят зажать в клещи, Россия готовит Харьковскую наступательную операцию, чтобы защитить Белгород. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
 
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Заголовок открываемого материала
06:20Ростислав Ищенко: Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене
05:20Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ
05:10"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан
05:00"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине
04:50"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации
04:40"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
04:30Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
04:20ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление
04:10Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на Украине
04:00ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага
03:50"Угнетение, геноцид и этнические чистки": Шкурлатов о том, что ждет русскоязычных в "большой Румынии"
03:40Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие
03:30На складах их очень много: военкор рассказал про уникальное советское оружие, созданное в конце ВОВ
03:20Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины
03:10Высыпаем на ВСУ целый пакет "Града": военкор рассказал, какую артиллерию применяет армия РФ в зоне СВО
03:00"Приднестровье могут взять в клещи": Шкурлатов о том, где Запад может открыть второй фронт против России
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